Morre Caim, ícone da música caipira

Crédito: Divulgação

Um ícone da música caipira brasileira nos deixou, com a triste notícia do falecimento do cantor Sebastião da Silva, também conhecido como Caim, aos 80 anos, em Marília, São Paulo, nesta sexta-feira (29). Caim deixou sua marca na história da música ao formar uma dupla memorável com Abel, conquistando o primeiro lugar em um concurso nacional de violeiros em 1966, superando mais de 1,5 mil duplas participantes. Nascido em Monte Azul Paulista em 20 de janeiro de 1944, Caim fez de Marília seu lar desde a infância, encantando o público com suas interpretações das mais emblemáticas composições da música caipira e moda de viola.

O corpo do cantor foi enterrado nesta sexta-feira no cemitério da Saudade em Marília.

Leia Também