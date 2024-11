Jovem do interior de SP morre afogado no mar em Guarujá

Compartilhar no facebook

Praia de Pernambuco no Guarujá - Crédito: ROGERIO CASSIMIRO/Wikicommons

Na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 7h, o corpo de um jovem foi encontrado na Praia de Pernambuco, em Guarujá, litoral de São Paulo. O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que as características coincidem com as de Luciano de Mécio Barbosa, de 27 anos, natural de Hortolândia (SP).

Luciano desapareceu na tarde de segunda-feira (11), por volta das 14h15, após entrar no mar a cerca de 500 metros da costa, na praia da Enseada, durante uma excursão com amigos. De acordo com relatos dos companheiros, ele havia consumido bebidas alcoólicas antes de entrar na água.

As buscas foram iniciadas imediatamente pelos bombeiros do GBMar e pela Polícia Militar, que mobilizaram duas viaturas para a operação. O corpo de Luciano foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos, onde os familiares foram chamados para reconhecimento.

