Governo de SP assegura investimento de R$ 8,8 bi do Grupo Iberdrola

Crédito: Divulgação

O Governador João Doria e os Secretários de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e Relações Internacionais, Julio Serson, se reuniram nesta quarta-feira (22) com o Presidente e CEO do grupo Iberdrola, Ignacio Galán, e anunciaram o investimento de R$ 8,8 bilhões da multinacional espanhola para São Paulo e outros estados brasileiros.

O recurso, que faz parte do plano de investimentos da empresa no Brasil até 2023, vai beneficiar o sistema de energia, programas sociais e modernizar tecnologias da área de energia.

“Fico feliz em ver que nossos esforços para atrair novos investimentos e recuperar a confiança do mercado internacional estão dando bons resultados. Mais empregos e renda para os brasileiros de São Paulo”, disse Doria.

Do total do investimento, R$ 2,1 bilhões serão para o Estado de São Paulo e R$ 6,7 bilhões para outras regiões do país. A Iberdrola tem mais de 170 anos de história, é líder do setor energético global, além de ser a primeira geradora eólica e uma das maiores empresas de energia elétrica em valor de mercado do mundo.

“Muito bom ver que o trabalho liderado pelo Governador João Doria está recuperando a confiança do mercado internacional e atraindo novos investimentos para o nosso estado e para o Brasil”, afirmou Ellen.

O anúncio aconteceu no terceiro dia de reuniões em Davos, na Suíça. Até sexta-feira (24), estão previstos encontros e reuniões do Governador e Secretários para apresentar projetos e ações do Governo para empresas e grupos de investidores mundiais.

Ignacio Galán ressalta que o investimento da Iberdrola nos próximos anos no Brasil é em torno de R$ 30 bilhões e cerca de 25% desse valor será destinado para o Estado de São Paulo. “Se o Brasil vai bem, é porque São Paulo vai bem. O nosso compromisso com o país é total e estamos muito satisfeitos com essa parceria”.

O grupo Iberdrola fornece energia para aproximadamente 100 milhões de pessoas nos países onde atua. No Brasil, é mantenedora da Elektro, concessionária da Neoenergia, que foi eleita 10 vezes a melhor distribuidora de energia do país e mantém 2,6 milhões de clientes e 3,7 mil colaboradores, que trabalham diariamente para distribuir energia para 228 municípios dos estados de São Paulo (nas regiões de Campinas e Vale do Ribeira) e Mato Grosso do Sul.

