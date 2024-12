Frente fria se afasta, mas há previsão de mais chuva

Pancada de chuva atinge São Carlos - Crédito: SCA





Domingo (22/12) e Segunda-feira (23/12)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro e o Tempo fica com nebulosidade variável e com áreas de chuvas isoladas, principalmente nas faixas norte e leste, onde a nebulosidade estará mais acentuada. Temperaturas amenas no domingo e em elevação a partir de segunda.





Terça-feira (24/12)

Predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva para a maior parte do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas.





Quarta-feira (25/12)

O dia começa com predomínio de sol entre nuvens e sem chuva. Já a partir do período da tarde, a aproximação de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade, provocando pancadas de chuva isoladas. Temperaturas estáveis.

Leia Também