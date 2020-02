Educação SP dá dicas para volta às aulas nesta segunda (3)

Por Do portal do Governo de São Paulo

Nesta segunda-feira (3), as escolas da rede estadual de São Paulo devem receber 3,4 milhões de alunos de volta às salas de aula para o ano letivo de 2020. Depois de semanas de folga, é hora de os alunos retomarem a rotina e se prepararem para começar o novo ano de estudos mais adaptados e entusiasmados.

Defina horários para dormir e acordar

A rotina de alunos e responsáveis muda durante o período das férias escolares, mas faltando apenas alguns dias para o início do ano letivo é preciso que os estudantes tenham um horário definido para dormir e acordar, já pensando na rotina das aulas. Dessa forma o organismo vai se readaptando.

Organize os materiais e roupas

Mesmo com planejamento, o primeiro dia de aula pode ser um pouco corrido, por isso deixar separado o material escolar e até mesmo a roupa pode garantir alguns minutos extras antes de sair para escola sem atraso.

Revise o conteúdo

Também é comum que alguns conhecimentos aprendidos durante o ano fiquem adormecidos nas férias. Por isso uma releitura dos cadernos do ano passado pode ser de muita ajuda. Mesmo que de forma simples as revisões podem ajudar o cérebro despertar o conhecimento já adquirido e assimilar com mais facilidade as matérias novas.

Use a tecnologia a seu favor

É impossível separar esta geração da tecnologia, por isso use a internet ao seu favor. Converse com os professores sobre sites confiáveis que podem ser acessados para complementar a educação. Já os pais ou responsáveis não devem travar uma “guerra” contra celulares, e sim, definir horários para utilizá-los, sem atrapalhar tarefas e estudos. E lembre-se: livro ainda é o principal material didático!

Mantenha comunicação com a escola

Para garantir o melhor aproveitamento das aulas, tanto alunos e responsáveis devem manter uma comunicação clara e constante com a escola. Os estudantes dentro de sala de aula devem ser incentivados a conversar e tirar dúvidas com os professores.

Já os responsáveis devem participar das reuniões entre pais e mestres e eventos nas escolas. Um canal que pode ser acessado tanto pelos alunos e responsáveis é o aplicativo Minha Escola SP – disponível para download gratuito no sistema Android e iOS – que reúne boletim com notas e faltas, horário de aulas e até uma versão digital da carteirinha estudantil.

