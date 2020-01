Dois morrem atingidos por toras de madeira que caíram de caminhão que tombou no interior de SP

Veículo atingido pelas toras ficou destruído - Crédito: Corpo de Bombeiros

A forte chuva que caiu durante toda a quinta-feira, 23, no Estado de São Paulo pode ter sido um dos motivos de um grave acidente que matou duas pessoas e deixou outras duas feridas na altura do quilômetro 236 da rodovia Marechal Rondon, no sentido Anhembi-Botucatu.

Segundo policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu na serra de Botucatu. Um caminhão de Reginópolis, carregado com madeira tombou e, com impacto da queda das toras, o caminhoneiro Celso Donizette Ribeiro, 42 anos e o motorista de um dos carros atingidos, Eusébio Sebastião Júnior, 54 anos, morreram no local. A passageira do carro, Silvana Aparecida Biazon, foi socorrida com ferimentos graves. O motorista de um segundo veículo que também se envolveu no acidente foi socorrido com ferimentos.

As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. A pista não precisou ser interditada. (com Repórter Beto Ribeiro).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também