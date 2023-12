Criminoso é morto pela PM após invadir ônibus escolar e fazer monitor refém

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Crédito: Divulgação/Prefeitura de Piedade

Um criminoso foi morto na manhã desta quinta-feira, 30, durante um assalto na cidade de Piedade/SP. Anderson Rodrigues de Campos, 31 anos, teria invadido um ônibus e feito um funcionário de 22 anos refém.

Segundo consta em boletim de ocorrência, policiais rodoviários teriam sido alertados por testemunhas que um ônibus escolar teria sido invadido por um bandido armado e feito um funcionário refém e transitava em direção a base operacional da corporação na rodovia Padre Guilherme Howel (SP-79).

Diante da narrativa, os policiais ficaram à espera do coletivo e ao perceberem a aproximação, deram ordem de parada para o motorista que teria feito manobra no coletivo na tentativa de atropelar um dos agentes da lei. Ele não parou o veículo, invadiu a contramão de direção e tentou a fuga. Os policiais atiraram contra os pneus do ônibus, mas sem sucesso.

Em seguida, os policiais foram atrás do criminoso que parou o veículo no km 126, desceu com o refém e colocou a faca em seu pescoço. Houve tentativa de negociação. Minutos depois o criminoso foi até um barranco e, alterado, estaria irredutível. Em dado momento, por motivos desconhecidos, ele teria deixado o refém de lado e partiu para cima dos policiais com a faca. Com o intuito de se defender, um dos PMs atirou contra o criminoso, acertando dois tiros no peito. O Samu foi acionado para prestar socorro, porém Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também