Conheça as praias de São Paulo que estão na lista das mais bonitas do Brasil

Praia do Félix em Ubatuba. Foto: Prefeitura de Ubatuba -

Ranking realizado por turistas e divulgado pelo site Tripadvisor apontou quais são as melhores praias do Brasil e São Paulo tem suas representantes. A Praia do Félix, em Ubatuba, foi a paulista mais bem colocada na lista, confirmando sua posição entre os destinos favoritos dos turistas que viajam até o Litoral Norte. Outras praias paulistas da região também foram citadas.

Especializado em turismo, o site de viagens Tripadvisor fornece avaliações e opiniões aos viajantes que buscam um bom destino. O ranking é baseado na avaliação de turistas e conta com mais de 2 mil praias.

Entre as 50 melhores também foram citadas as praias de Itamambuca, Toninhas, Prumirim e Domingo Dias localizadas em Ubatuba. Além da Praia de Juquehy, em São Sebastião, também no Litoral Norte.

“O Litoral Norte de São Paulo tem uma beleza natural genuína. A boa avaliação dos destinos também se relaciona à hospitalidade da população. Acrescente, ainda, uma boa oferta de pousadas e excelente acesso aos principais centros urbanos e aeroportuários do país”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

Confira o top 10 de melhores praias de São Paulo, segundo os turistas:

1- Praia do Félix

O local é conhecido também pela sua areia fofa. Foto: Prefeitura de Ubatuba

A Praia do Félix, localizada a mais de 200 km da capital em Ubatuba, se destaca pela beleza de seu mar e trilhas com aproximadamente 1,5 km de extensão. O local é considerado uma excelente opção para passeios em família e com crianças.

2-Itamambuca

Praia de Itamambuca em Ubatuba. Foto: Divulgação/Governo de SP

Considerada uma das praias mais lindas do Litoral Norte. O local é um excelente ponto para prática de surf e já sediou etapas do campeonato mundial.

3-Juquehy

Praia de Juquehy é um dos maiores pontos turísticos de São Sebastião. Foto: Matheus Daguillar

Com 3 km de extensão a praia fica ao redor de diversas cachoeiras e rios de São Sebastião, possibilitando uma experiência incrível para quem quer ter contato com a natureza.

4 -Toninhas

Praia de Toninhas em Ubatuba. Foto: Prefeitura de Ubatuba

Uma das praias mais procuradas em Ubatuba, Toninhas é famosa pela beleza de sua areia é ideal para prática de surf e bodyboard. O local conta com 1,2 km de extensão.

5- Prumirim

Prumirim fica localiza perto de uma cachoeira. Foto: Prefeitura de Ubatuba

Um dos lugares mais lindos em Ubatuba é um excelente passeio para quem curte a natureza e busca paz junto à natureza. A área também é cercada por cachoeiras e praias.

6 – Domingas Dias

Praia de Domingas Dias em Ubatuba. Foto: Prefeitura de Ubatuba

Com costeiras rochosas e um mar calmo, a praia conta com uma faixa de areia de aproximadamente 400 metros. O local fica a 17km do centro de Ubatuba e a poucos metros da Praia do Lázaro e demais praias da cidade.

7- Lázaro

Praia do Lazaro é um dos grandes pontos turísticos do litoral sul de Ubatuba. Foto: Prefeitura de Ubatuba

Famosa pelas águas claras e o mar calmo, a Praia do Lázaro é o ambiente ideal para levar as crianças e ótima para fazer caminhada e andar de bicicleta. Além disso fica próximo de outras praias e da famosa Gruta que Chora.

8- Maresias

O local é uma das maiores praias de São Sebastião. Foto: Marcos Bonello

A mais de 160 km de distância da capital, localizada em São Sebastião, a praia é conhecida por suas ondas propícias ao surf e pela vida noturna agitada, atraindo turistas durante todo o ano. Também é cercada por diversas outras praias e trilhas para fazer um grupo.

9- Enseada

A Praia da Enseada é muito frequentada por turistas durante os períodos de calor. Foto: Prefeitura de Ubatuba

A maior praia do Guarujá, a Enseada tem mais de 5 km de faixa de areia branca e fina. A área é um dos pontos turísticos mais famosos da região, ficando perto de outras praias como as da Pitangueiras e do Éden.

O local fica perto do famoso Rio Lagoinha. Foto: Prefeitura de Ubatuba

A Praia da Lagoinha é considerada ideal para levar crianças pequenas por suas ondas tranquilas e águas cristalinas. Além disso, também fica próxima de outras praias de Ubatuba.

