Chuva em SP: cratera engole carro e deixa uma pessoa desaparecida na SP-300

Cratera se abriu na SP-300 - Crédito: Divulgação

Um carro e um caminhão foram tragados por um buraco que se abriu na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na manhã desta segunda-feira (10), após chuvas intensas na região de Botucatu. Uma pessoa está desaparecida.

O Corpo de Bombeiros, com ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza buscas em um córrego. As duas pistas da rodovia estão totalmente interditada nos dois sentidos, do km 236 ao km 240.

As chuvas desta madrugada trouxeram problemas em Botucatu e ao menos 300 pessoas estavam desabrigadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual.

