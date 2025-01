Casal morre em queda de helicóptero no interior de SP

Local da queda - Crédito: Corpo de Bombeiros/Defesa Civil

Na manhã desta sexta-feira (17), equipes de salvamento da CCR Autoban e da Defesa Civil localizaram o helicóptero desaparecido desde a noite de quinta-feira (16). A aeronave foi encontrada em uma área de mata no Morro do Tico Tico, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo.

O acidente resultou em duas vítimas fatais: o empresário André Feldman, de Americana, e sua esposa, Juliana Alves Feldman. Duas outras pessoas que estavam a bordo sobreviveram, incluindo a filha do casal, uma menina de 12 anos, e o piloto da aeronave. Ambos foram resgatados em boas condições de saúde.

Segundo a Defesa Civil, o helicóptero perdeu o sinal de GPS logo após decolar de um heliponto no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, com destino à cidade de Americana, no interior do estado. A forte chuva no momento da decolagem pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o acidente.

A solicitação de socorro foi registrada pelos bombeiros às 23h28 de quinta-feira. Equipes de resgate trabalharam durante toda a madrugada para localizar a aeronave e realizar o resgate em uma área de difícil acesso.

As autoridades estão investigando as causas do acidente e permanecem no local para coletar mais informações.

