Carnaval será de calor intenso em todo o Estado de São Paulo

O Carnaval em São Paulo deve ser marcado por temperaturas elevadas tanto na capital quanto no interior. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente que se expande pelo Sul e Sudeste do Brasil ganha força nos próximos dias e provoca forte aquecimento no território paulista.

Na capital, as máximas durante o fim de semana e na segunda-feira de Carnaval devem variar entre 30°C e 32°C. Apesar de não serem consideradas temperaturas extremas, o alto índice de umidade deve aumentar a sensação de abafamento, gerando maior desconforto, especialmente para quem pretende participar de blocos de rua e eventos ao ar livre.

Já no interior do Estado, o calor será mais intenso. Cidades das regiões Oeste, Centro e Norte paulista podem registrar temperaturas próximas, ao redor ou acima dos 35°C, principalmente durante as tardes. O cenário favorece dias ensolarados e quentes ao longo do período festivo.

No litoral paulista, incluindo a Baixada Santista e o Litoral Norte, a previsão também indica dias de forte calor, com praias cheias e sensação térmica elevada. A combinação de altas temperaturas e umidade pode intensificar o desconforto térmico.

Segundo a MetSul, a elevação das temperaturas ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente com origem na Argentina e no Paraguai, que se expande pelo Sudeste nos próximos dias.

Diante do cenário, a orientação é reforçar a hidratação, utilizar protetor solar, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.

