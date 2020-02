Carnaval: Polícia Rodoviária usa bafômetro que detecta álcool ao se aproximar de motorista

Bafômetro passivo detecta se motorista ingeriu álcool sem necessidade de assoprar - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de São Paulo, desde ontem realiza a Operação Carnaval 2020, em todas as estradas paulistas. O esquema especial segue até as 24h da quarta-feira de Cinzas (26), nos 22 mil quilômetros da malha viária no Estado.

De acordo com a PMRv, no período do feriadão, a atuação terá como objetivo é garantir segurança aos usuários e, consequentemente, evitar acidentes. Além disso, os policiais irão intensificar a fiscalização nas ultrapassagens proibidas; no uso do cinto de segurança e das cadeirinhas para as crianças; no uso do celular ao volante; no excesso de velocidade e, principalmente, na questão da embriaguez ao volante, utilizando-se de novos equipamentos de indicação de uso de álcool, denominados etilômetros passivos (bafômetro).

COIBIR ABUSOS: Os motoristas devem redobrar a atenção, uma vez que os policiais rodoviários estarão atentos a tudo. O não uso do cinto de segurança e o uso do celular serão combatidos severamente.

Os policiais permanecerão em regime especial de trabalho, com redução de folgas e emprego de 100% de todos os recursos humanos e materiais disponíveis. São em torno de 3.500 homens e mulheres empregados de forma estratégica em 125 Bases Operacionais fixas, mais de 800 viaturas, visando garantir a segurança pública e a fluidez do trânsito.

O serviço a ser realizado dispõe ainda de câmeras de monitoramento das concessionárias de rodovias, bafômetros, radares para controle de velocidade, binóculos para a fiscalização de infrações em movimento, drones e outros equipamentos.

De acordo com a PMRv, o efetivo será distribuído estrategicamente em toda malha viária, para que o policiamento ostensivo esteja presente em diferentes pontos de fiscalizações, horários e locais conforme o volume de tráfego e índices de vulnerabilidade, visando a segurança de todos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também