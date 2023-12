Cantor Zé Neto sofre grave acidente de carro

Crédito: arquivo pessoal e redes sociais

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, se envolveu em um grave acidente na noite desta terça-feira (5). O veículo que ele estava, uma GM/Trailblazer, capotou na BR-153, entre as cidades de Fronteira (MG) e Icém (SP). Segundo informações, o artista seguia para São José do Rio Preto, onde reside, após sair do seu rancho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no estado de Minas Gerais, perto da divisa com São Paulo. A colisão envolveu três carros e uma carreta.

Além do cantor, outras quatro pessoas ficaram feridas, contudo, Zé Neto foi o que sofreu ferimentos mais graves. Ele fraturou uma costela e recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Fronteira. Depois foi transferido para Rio Preto, onde está internado em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital e segundo informações, não corre risco de vida. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

