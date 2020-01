Avó morre ao saber da morte de neto em acidente de trânsito

Foto mostra Maria Laura e o neto de 18 anos - Crédito: Arquivo Pessoal

Uma idosa de 73 anos, morreu neste sábado (25), após ficar sabendo que o seu neto, de 18 anos, morreu em um acidente de trânsito, em Santa Bárbara D´ Oeste, distante 120 quilômetros de São Carlos. Eles serão enterrados neste domingo (26), em Americana.

Segundo as informações, Leonardo Trajano Barbosa morreu após um acidente de trânsito nesta sexta-feira (24), no cruzamento da Avenida Antônio Pedroso com a Rua Belém, no Jardim Esmeralda. Ele estava em uma motocicleta e seguia sentido bairro.

Um carro que seguia o mesmo sentido, estava sinalizando que iria acessar a Rua Belém, pela direita. Leonardo ao passar com a moto entre o meio-fio e uma lombada, bateu no para-lama do carro. Ao colidir no veículo, ele perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste. O jovem foi resgatado e levado em estado grave ao Hospital Dr. Afonso Ramos, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. A avó do jovem, Maria Laura Cardelíquio de 73 anos, passou mal e morreu ao ser informada sobre a morte do neto. A suspeita é que ela tenha sofrido um enfarte. A avó e o neto estão sendo velados juntos e serão sepultados neste domingo, às 14h, no Cemitério Parque Gramado, em Americana (SP). (Rápido no Ar)

