Alesp aprova pagamento de pedágios por PIX nas rodovias estaduais de São Paulo

Operador de pedágio - Crédito: divulgação

Na noite de terça-feira (12), a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei 945/2023, que permite o pagamento de pedágios nas rodovias estaduais através do PIX. A proposta, de autoria do deputado estadual Luiz Fernando (PT), foi aprovada por unanimidade e agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas.

Atualmente, os motoristas podem pagar o pedágio em dinheiro ou com cartões de crédito e débito. Luiz Fernando destacou que o PIX tem revolucionado as transações financeiras no Brasil e que é necessário adaptar as cabines de pedágio para essa forma de pagamento, reduzindo a dependência de papel-moeda.

