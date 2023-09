Torneio de Truco promete agitar São Carlos

SIGA O SCA NO

Torneio de truco será atração em setembro em São Carlos - Crédito: Copag.com

Os simpatizantes do truco tem uma opção diferenciada em São Carlos e prevista para ser realizada no dia 23 de setembro, um sábado, a partir das 13h na sede da Liga São-carlense de Futebol (LSF), localizada na rua Benjamin Constant, 700, no Boa Vista, em São Carlos.

Trata-se do 1º Torneio de Truco, que será promovido pelo Deportivo Sanka Futsal. As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro e serão limitadas e podem ser feitas e poderão ser feitas pelo WhatsApp 16 98139-4080 (com Rogério).

A inscrição será de R$ 60 por dupla e na repescagem, mais R$ 30 a dupla.

Os campeões receberam R$ 400 mais um troféu. Os vice-campeões, R$ 300 mais um troféu e os terceiros colocados, R$ 100 mais 2 fardos de cervejas, além de um troféu. Na repescagem haverá premiação para as três duplas melhores colocadas,

De acordo com os organizadores, haverá serviço de alimentação e bar no local do torneio.

Leia Também