Grêmio São-Carlense vence fora de casa e assume liderança do Paulistão A4

Crédito: Reprodução Gremio
O Grêmio São-Carlense conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (7), pela segunda rodada do Campeonato Paulista A4 Rivalo. Jogando fora de casa, a equipe enfrentou o Nacional e venceu pelo placar de 1 a 0.
O único gol da partida foi marcado por Neto, garantindo mais três pontos para o Lobão na competição. Com o resultado, o Grêmio São-Carlense assume a liderança do Paulistão A4, confirmando o bom início de campanha.
A equipe já volta a campo na próxima terça-feira (10), quando enfrenta o Ecus, novamente fora de casa, em busca de manter a boa fase e a ponta da tabela.