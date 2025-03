Corinthians elimina Santos e garante vaga na final

No início da partida, Yuri Alberto abriu a contagem para o Timão - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians está na final do Paulistão. Jogando na Neo Química Arena, o time venceu o Santos por 2 a 1, em um jogo marcado pelo equilíbrio e pelo caráter decisivo de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que garantiram o resultado a favor do time da capital. Tiquinho Soares balançou as redes a favor dos santistas.

Na final do estadual mais uma vez, o Corinthians aguarda o vencedor da partida entre Palmeiras e São Paulo, que acontece nesta segunda-feira, 10, para conhecer seu adversário. Com tempo para treinar, o Santos vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 30, fora de casa, diante do Vasco.

Do banco de reservas, Neymar assistiu ao Corinthians comandar as ações do primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, o time da casa aproveitou uma jogada de escanteio, e Memphis encontrou Yuri Alberto em boas condições dentro da área. A zaga santista saiu, e ele finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Gabriel Brazão, que chegou a tocar na bola.

Em vantagem no marcador, o Corinthians não conseguiu manter a pressão, e o jogo ficou morno. Com pouco espaço, o Santos pouco incomodou até os 38 minutos, quando Tiquinho Soares aproveitou uma boa cobrança de escanteio, subiu mais que Martínez e acertou uma bela finalização de cabeça. O Corinthians foi para o intervalo com o empate e ouvindo protestos da torcida. Do banco, Neymar reclamou bastante com a arbitragem.

No segundo tempo, o jogo voltou a esquentar, e o Corinthians ficou na frente novamente. Aos 10 minutos, Martínez encontrou Angileri no ataque. O lateral tocou para Garro, que, de dentro da área, mandou uma bomba. Brazão caiu atrasado e viu a bola balançar o canto direito, para a celebração na Neo Química Arena. Nem a desvantagem santista fez Neymar entrar no jogo, o que deu a entender que a lesão poderia ser mais séria, apesar da presença na relação.

O jogo voltou a perder intensidade e ficou morno, sem chances claras de gol para os dois lados. Aos 28 minutos, em uma jogada rápida de contra-ataque, Memphis recebeu de Breno Bidon e mandou uma bomba, mas, dessa vez, Gabriel Brazão fez uma grande defesa e chamou a atenção do seu time. Aos 33 minutos, mais um lance capital: Zé Ivaldo fez uma dura falta em Yuri Alberto e levou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, foi expulso. Apesar da vantagem mínima, o jogo acabou com poucas emoções.

Sem tempo para comemorar, o Corinthians vira a chave para o compromisso do meio de semana. Na próxima quarta-feira, 12, os comandados de Ramón Díaz enfrentam o Barcelona do Equador, em jogo válido pela terceira fase da Libertadores. Para entrar na fase de grupos, será necessário vencer por quatro gols de diferença, já que levou 3 a 0 na primeira rodada. Em caso de vitória por três gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis. (com FPF)

