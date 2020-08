UFSCar lança o projeto Arte na Universidade

Crédito: Divulgação

Durante a pandemia da Covid-19, as atividades presenciais estão suspensas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O isolamento social mudou o dia a dia das pessoas, mas não foi capaz de parar a arte. Para ampliar a vivência artística da comunidade universitária, mesmo na pandemia, a Instituição lança o projeto "Arte na Universidade".

"Uma exposição virtual das manifestações artísticas da comunidade universitária". É como Rochele Amorim Ribeiro, Coordenadora de Cultura da UFSCar, define o projeto. "A ideia é criar um espaço para divulgação de toda a riqueza e diversidade artística produzida por estudantes e servidores da UFSCar. Música, dança, teatro, fotografia, pintura e outras manifestações que possam ser expostas virtualmente. Vale para artistas já consolidados e para aqueles que cantam para alegrar o fim de tarde. A arte é uma inspiração ao nosso dia a dia; a arte não pode parar", conclui Ribeiro.

A primeira edição do "Arte na Universidade" apresenta uma produção musical que conta com arranjo de Pedro Pereira, estudante do curso de Música da UFSCar. Pedro Pereira e Luiz Henrique Ferreira, estudante da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que compôs a música, adaptaram sua expressão artística ao novo momento: chamaram os amigos e, cada um de sua própria casa, gravaram um vídeo que mostra muito do que todos estão vivendo neste momento de isolamento social: a saudade.

Saudade das aulas presenciais e abraços? Na primeira edição do "Arte na Universidade" desfrute um pouquinho da música "Saudade" (https://bit.ly/2PYSt5b), de Luiz Henrique Ferreira e arranjo de Pedro Pereira.

Entrevista com Pedro Pereira e Luiz Henrique Ferreira: https://bit.ly/31JBJnV

Íntegra da música "Saudade", com produção em isolamento social: https://bit.ly/2PYSt5b

As pessoas interessadas em divulgar suas manifestações artísticas no projeto "Arte na Universidade" devem apresentar proposta à Coordenação de Cultura (CCult) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), encaminhando e-mail para cultural.proexufscar@gmail.com, com o link para o trabalho (fotos, vídeos, músicas, poemas, etc.) que já deve estar publicado em redes sociais ou plataformas de compartilhamento de conteúdo online e pequena descrição do próprio material e de seus autores. Todos os integrantes da comunidade universitária da UFSCar podem participar, e será dada preferência a manifestações autorais.

