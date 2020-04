Sesc promove ações e oferece conteúdos exclusivos na internet durante o período de isolamento social

Crédito: Divulgação

Enquanto as unidades permaneçam fechadas para evitar aglomeração e a propagação do novo coronavírus, o Sesc São Paulo dá continuidade a uma agenda de ações socioculturais que englobam as áreas de educação, saúde, alimentação e sustentabilidade. Em regime especial, a instituição segue com a operação de seu programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil, uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos que une empresas parceiras e instituições sociais; o lançamento de sua mais nova plataforma digital disponibilizou mais de 10 mil itens de acervo audiovisual da instituição, além de um módulo de Educação a Distância.

Neste período de isolamento social, o Sesc São Paulo também tem contribuído com os poderes público estadual e municipal no combate ao coronavírus, e entre algumas das medidas adotadas pela instituição está a doação de 390 mil itens de proteção aos profissionais da rede hospitalar.

UNIDADES SESC A SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA

Ainda em março, dias após anunciar o fechamento das unidades, uma das ações da instituição para minimizar os impactos da pandemia na Saúde Pública foi colocar à disposição do governo do estado e das prefeituras dos municípios onde a rede está presente, a estrutura física de suas unidades para necessidades decorrentes da crise causada pelo Covid-19, como, por exemplo, abrigar a campanha de vacinação contra o vírus influenza e servir de base para a instalação de leitos hospitalares provisórios. A medida foi anunciada em 23 de março.

MESA BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Com as unidades fechadas desde 17 de março, o Sesc São Paulo optou por distribuir 26 toneladas de alimentos dos estoques de suas comedorias às instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e optou por dar continuidade à iniciativa que une empresas doadoras e instituições sociais para a complementação de refeições nesse período. Buscar alimento onde sobra e entregar aos lugares em que falta, tecendo uma rede de solidariedade. Essa é a premissa do Mesa Brasil.

Em regime especial, o programa reorganizou protocolos de limpeza, desinfecção e cuidados pessoais, ampliou sua oferta de produtos para distribuição, passando a oferecer artigos de higiene pessoal e limpeza também e lançou campanha para atrair novos doadores e ampliar a rede assistida. Funcionários do Mesa Brasil que fazem parte do grupo de risco estão afastados por segurança. Apenas os funcionários saudáveis, e que se sentem seguros para a tarefa é que estão trabalhando.

Desde 6 de abril, quando foram retomadas as operações do programa de segurança alimentar e nutricional, até o dia 14 do mesmo mês, um balanço contabilizava um total de mais de 74,5 mil quilos de alimentos distribuídos, complementando a refeição de mais de 298 mil pessoas de 634 instituições sociais no estado, além dos produtos de higiene pessoal e limpeza. Dez mil sabonetes em barra foram entregues a 33 projetos.

Saiba +: sescsp.org.br/mesabrasil

DOAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR

A instituição também fez uma doação de 390 mil itens de proteção aos profissionais da saúde. São máscaras cirúrgicas, toucas sanfonadas, luvas de procedimento e luvas plásticas – itens que seriam utilizados, principalmente, nas clínicas odontológicas e serviços de alimentação das unidades do Sesc foram destinados àqueles que trabalham nos serviços públicos estadual e municipal de saúde e que necessitam de proteção individual para o atendimento seguro aos pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

PLATAFORMA SESC DIGITAL

Acervo

É o novo ponto de encontro para as pessoas terem acesso à cultura, esportes e educação durante o isolamento social. Recém-lançado e com acesso gratuito e irrestrito a todos os recursos e materiais, o sescsp.org.br/sescdigital oferece ao visitante navegar por mais de 10 mil itens de acervo audiovisual do Sesc São Paulo, construído ao longo de seus (quase) 74 anos de história, celebrados no próximo mês de setembro. São seis mil horas de vídeos, 400 horas de música, 850 imagens das mais antigas às atuais, 350 documentos fontes para pesquisa e 975 horas de áudio de cursos e palestras.

Cursos EAD

A plataforma Sesc Digital também traz um módulo de Educação a Distância (EAD). Voltadas para todas as faixas de público, as formações trazem, em comum, o incentivo à prática do faça-você-mesmo. São de caráter introdutório, não exigem conhecimentos prévios e apresentam estrutura didática e autoinstrucional, baseada em módulos de 6 videoaulas, com 15 minutos cada. São também disponibilizados materiais complementares exclusivos da EAD Sesc Digital para download, além de indicações de leituras e fontes complementares de pesquisa. A expectativa de dedicação estimada, para que um aluno aproveite cada curso e seu conteúdo relacionado, é de cerca de 10h.

Nos cursos EAD do Sesc Digital, qualquer pessoa pode acompanhar todas as etapas da construção de histórias em quadrinhos na companhia do desenhista Rafael Coutinho ou reproduzir letreiros no estilo das placas de caminhões a partir das técnicas do artista Filipe Grimaldi. Aprender a dedilhar viola caipira usando os macetes do pesquisador Ivan Vilela ou mesmo refletir sobre como viver mais e melhor a partir de entrevistas guiadas pela atriz Zezé Motta.

A plataforma do Sesc Digital ainda se encontra em fase beta, ou seja, novidades e melhorias serão implementadas a partir das interações que se desenvolverem entre o público e os recursos. Além disso, o catálogo será expandido periodicamente, englobando novas temáticas e linguagens.

Saiba +: sescsp.org.br/ead

SESC AO VIVO

O Sesc São Paulo também lançou no último domingo, 19, uma série de shows, transmitidos ao vivo pela internet, de reconhecidos artistas brasileiros que, em tempos de isolamento social por conta da crise causada pelo novo coronavírus, terão a experiência de levar seus repertórios a um número ainda maior de pessoas. Quem abriu a programação foi o cantor e compositor Zeca Baleiro em show que foi transmitido pelos canais oficiais do Sesc São Paulo no YouTube, Facebook e Instagram.

A agenda se estende e reúne nomes como Chico César, João Bosco, Zélia Duncan, Fernanda Takai e John Ulhoa do Pato Fu, Roberta Sá, Céu e Paulo Miklos. A cada dia, até 26 de abril, e sempre às 19h, uma nova transmissão online, ao vivo e exclusiva será oferecida. A casa do artista se transforma no palco e cada apresentação tem duração de até 60 minutos. Para conferir, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp ou mesmo o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

SAÚDE MENTAL

O Sesc São Paulo busca a promoção da saúde por meio de atividades nas áreas de cultura, lazer e esportes, e no mês em que é celebrado o Dia Mundial da Saúde (7 de abril) realiza o Inspira – Ações para uma Vida Saudável. Em sua terceira edição, a primeira com sua programação realizada exclusivamente via internet, o foco da programação foi a saúde mental e emocional, com questões que envolvem o bem-estar da mente diante de tantas incertezas causadas pelo enfrentamento à pandemia.

Entre 9 e 16 de abril foram disponibilizados vídeos com especialistas da área. O psicanalista e professor Christian Dunker contextualiza o transtorno de ansiedade e nos propõe a criação de uma cultura de desaceleração. O médico, psiquiatra transcultural e ator Vitor Pordeus fala sobre os impactos do isolamento social na saúde mental coletiva. Especialista em meditação e Yoga, Marcela Maia ensina alguns passos da técnica e convida a experimentar a meditação em casa.

Saiba+: sescsp.org.br/inspira

SAÚDE BUCAL

O Sesc São Paulo tem um programa de Odontologia cujo foco é recuperar e manter a condição da saúde bucal dos credenciados, incorporando ações educativas às atividades clínicas odontológicas para a promoção da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e o estímulo à autonomia. Sob os pilares Acolhimento, Equidade e Integralidade, a iniciativa busca atenuar a desigualdade no acesso e utilização dos serviços, seguindo critérios de vulnerabilidade.

Desde que fechou as portas das unidades, no dia 17 de março, para evitar a disseminação do novo coronavírus, a instituição adotou um protocolo de atendimento de urgências e pós-operatórios que não poderiam ser interrompidos. Foi, então, estruturado um protocolo de segurança reforçada para pacientes e funcionários envolvidos na área, com a finalidade de garantir a continuidade desses atendimentos.

APOIO AOS IDOSOS

As pessoas idosas são os mais vulneráveis dentro do grupo de risco para a Covid-19. O Sesc São Paulo, pioneiro no Trabalho Social com Idosos (TSI), tem procurado manter o contato com este público por meio de algumas inciativas, como publicar no portal e em suas mídias socais vídeos de idosos na quarentena. Além de desenvolver uma ação em rede para que os idosos possam contar se estão sofrendo preconceito no período de Isolamento. A iniciativa chamada “Ponto Sem Nó” fomenta um espaço de expressão e de apoio mútuo entre as pessoas idosas. Neste momento de recolhimento em casa, a instituição relembra duas edições da campanha com dicas de prevenção de quedas.

+ SESC DIGITAL

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

Saiba+: sescsp.org.br

