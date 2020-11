Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 19

Malhação

Tina e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova, e Palito aprova. Juca tem a ideia de fazer um novo aplicativo para a Balada Paz e Amor, e Jota e Ellen aceitam o desafio. K1 incentiva K2 a esquecer Tato. Felipe conta a Lica que se envolveu com uma menina de outro Estado. Max insinua que pode promover Tina. Lica comenta com MB sobre a paixão de Felipe. Marta convoca Luís para seu projeto sobre a educação no Brasil. As meninas ensaiam a nova música de Benê. Felipe conversa com Guto sobre sua relação com Benê. Samantha confessa a Juca que gosta de Anderson. O aplicativo revela a sintonia entre Ellen e Jota. Kátia procura por K1.

Flor do Caribe

Ester comenta com Cassiano que não tem conhecimento sobre a prestação de contas da ONG. Cassiano promete a Alberto que destruirá tudo o que ele tem. Bibiana confessa a Donato que está com vergonha das atitudes de Hélio. Olívia diz a Amaralina que ela pode ficar em sua casa. Alberto afirma ao avô que Ester voltará para ele. Hélio destrata Zuleika. Cassiano ajuda Ester a levar Laurinha ao hospital.

Haja Coração

Tancinha fala para Apolo que Beto está à procura de Carmela. Carmela diz a Beto que Tancinha gostou de seu beijo. Giba não comparece a apresentação à imprensa, e Adriana (Isabel Wilker) resolve colocar Apolo como piloto.

Apolo tem um ótimo desempenho na pista, mas o público acha que foi Giba quem dirigiu. Bruna flagra Giovanni com Camila. Rebeca (Malu Mader) ganha flores de Pedro Bertolucci (Othon Bastos). Penélope (Carolina Ferraz) questiona Tamara se ela interrompeu seu tratamento. Bruna confronta Giovanni por ter sido trocada por Camila.

A Força do Querer

Bibi volta para casa após incendiar o restaurante. Jeiza e Ritinha se desafiam dançando o carimbó. Abel se preocupa com a influência de Ritinha sobre Zeca. Dantas é alertado sobre o incêndio no restaurante, e Aurora desconfia do envolvimento de Bibi. Duda revela a Cibele que Anita terminou o namoro com Amaro. Yuri conta para um amigo sobre o jogo de que está participando na internet. Heleninha se desentende com Yuri por causa de Bibi. Ivana visita Cláudio. Cibele arma para Ruy, com a ajuda de Shirley. Caio questiona Bibi sobre uma possível confissão de Rubinho. Silvana conversa com Joyce sobre o sofrimento de Ivana. Ruy e Zeca se enfrentam. Caio revela a Rubinho sobre o incêndio no escritório do restaurante onde trabalhava.

RECORD

Amor Sem Igual

Ramiro diz que é bom ficar de olho em Miguel. Poderosa fica mexida com a visita de Miguel. Donatella se irrita ao saber que seu avô vai trabalhar na Brás. Duplex lamenta o encerramento do Mademoiselle. Ramiro se recusa a atender ao pedido de Donatella.

Jesus

Jesus cura um cego. Almáquio descobre que Dimas está com joias roubadas e chama os guardas. Anás tenta impedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o próprio pai. Ela se encontra com Dimas e Gestas e se esconde na carroça. Eles são surpreendidos com a chegada de soldados romanos, que dão voz de prisão aos irmãos. Judite é descoberta na carroça e finge estar sendo sequestrada. Caifás descobre que Judite iria fugir e avisa que ela morrerá apedrejada.

Escrava Mãe

No Café Boutique, Tobias aproveita a presença de Maria Cecília e lhe envia uma mensagem dizendo que gostaria de conversar com ela. A ex-supervisora diz que não, mas o barista insiste e diz que estará a esperando fora da loja. Mili, Vivi e Tati vão ao encontro de Cícero e estranham a ausência do homem. Tati vai à sala de Cintia perguntar se ela sabe onde está Estevão, que na verdade é Cícero. A diretora avisa as órfãs que o homem foi preso por roubo, Tati não acredita. Vivi diz que sabia que seu pai não tinha mudado. Cintia ainda mente e diz para as pequeninas que Cícero foi violento com ela. Maria Cecília sai da loja para conversar com Tobias. O barista conta para a amada que a ama e não para de pensar nela. Maria Cecília diz não sentir mais nada por Tobias. O barista a beija e fica feliz por perceber que a moça ainda gosta dele. Dani pede para Leticia a levar para o shopping para comprar uma sandália nova, a moça diz que não poderá sair e a garota faz birra com a mãe. No orfanato, Mili conta a Junior sobre a história de Cícero. Junior promete a garota que irá tentar encontrá-lo e esclarecer a situação. Dani enfrenta Leticia e diz que quer uma sandália nova. Irritada, Leticia joga um papel no lixo e leva a filha pra o quarto. Carol observa a cena e pega o papel do lixo e percebe que a amiga fez uma lista das coisas que gostaria de fazer antes de morrer.

Junior encontra a delegacia que Cícero está e vai ao encontro do homem. O rapaz o questiona e o homem afirma que armaram um plano para que ele voltasse para a prisão. Cícero revela para Junior que Cintia está envolvida com a falsa acusação. Mosca, Rafa e Binho escutam Chico cantar músicas românticas. Ao questionarem o cozinheiro se está apaixonado, o homem confessa que está balançado por Ernestina. Os meninos aconselham o funcionário a se tornar novamente o Brigadeirão e se aproximar da zeladora. Na delegacia, Cícero conta como conheceu Cintia e sobre tudo o que aconteceu depois que ele saiu da prisão. O homem ainda alerta o rapaz e diz que a diretora é uma pessoa perigosa. Maria Cecília volta para a casa e fica pensativa. Eduarda e Shirley estranham o comportamento da moça, a socialite afirma que a filha precisa casar com um homem rico. No mesmo momento, o telefone toca e uma cliente diz que ao passar o creme Edushim seu rosto ficou manchado. A ex-modelo orienta a cliente a continuar passando o creme que as manchas sumirão. No orfanato, Chico escreve uma carta romântica para entregar para a Ernestina. Triste, Tati pergunta a Ernestina se ela sabe como é a prisão. A zeladora diz que nunca esteve presa, mas conta como ela imagina o lugar. Mosca, Rafa e Binho entregam para Ernestina uma carta e a zeladora fica feliz ao ver que a correspondência é para a Eterna Apaixonada.

Os meninos avisam Chico que Ernestina leu a carta e contam que a zeladora ficou feliz ao ver que foi o Brigadeirão lhe enviou. No Café Boutique, Carol conta aos amigos que achou uma lista que Leticia fez com os desejos que gostaria de realizar antes de morrer. Armando chega no local e diz que Carol não é bem vinda ao Café. Beto briga com o rapaz e Carol apazigua a situação. No orfanato, Junior conta para Mili sobre as coisas que Cícero disse a ele. O rapaz vai a sala de Cintia e conta sobre o que descobriu. A moça mente para o filho do namorado e diz que Cícero está mentindo. Junior avisa a diretora que não concorda que Tati seja adotada sem Vivi. Na cozinha, Ana e Cris levam para Chico uma carta da Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina. Ao ler a carta, o cozinheiro fica feliz com a resposta da zeladora. Ao sair da diretoria, Junior conta a Mili que Cintia negou todas as acusações de Cícero. Na sala, Tati não para de pensar no pipoqueiro. Vivi pede para que a irmã esqueça o homem. Mili continua achando a história da prisão de Cícero estranha e diz a Junior que não sabe em quem acreditar. No mesmo momento, Carol chega no local e pede a ajuda das crianças para fazer uma festa surpresa para Leticia no orfanato.

SBT

Chiquititas

No hospital, Carol, Dani, Beto e Clarita esperam por alguma noticia de Leticia e Dr. Fernando aparece. O médico cumprimenta a todos e pede para conversar com Carolina, Beto defende a irmã, mas a moça conversa com o rapaz. Fernando pede desculpas pela atitude que teve e Carol avisa o médico que o beijo que ele lhe deu acabou com o seu noivado. Duda posta o vídeo de Cris na internet. As crianças chegam da escola e Cintia pede para falar com Tati e Vivi. Ao chegaram à sala da diretora, as pequeninas se deparam com Marta (Adriana Del Claro) e Paulo (Fábio Cador). Tati e Vivi não gostam da presença do casal e Cintia tenta acalmar as meninas. Paulo comunica que ele e sua esposa decidiram adotar as duas. Vivi fica feliz, mas Tati afirma que não quer ser adotada, pois tem um pai que virá lhe buscar. Chorando, a menina vai para o quarto e Vivi vai atrás dela. Bia, Ana e Vivi tentam convencer a menina sobre a adoção. No Café Boutique, Junior chega à loja e sente falta de Beto e Clarita. Tobias avisa ao rapaz que Leticia está internada. Junior libera o barista e os dois vão ao hospital para terem noticias da amiga.

Na diretoria, Marta e Paulo sentem por Tati não querer ser adotada. No mesmo momento, Vivi e a pequenina entram na sala e Cintia as questionam. No pátio, Duda convida Mili para um encontro e a garota aceita o convite. Ana chega ao local e chama os dois para irem à sala. No local, Cintia anuncia a todos que o casal Marta e Paulo irá adotar Vivi e Tati. Enquanto isso, do lado de fora do orfanato, Cícero observa o local e vê suas filhas com um casal. O homem fica indignado ao perceber que Cintia levou adiante a historia da adoção. No hospital, a médica pede para falar com Carolina e dá a noticia que Leticia faleceu. A moça se desespera e pensa a melhor maneira de contar para Dani. Beto percebe o que está acontecendo e leva a garota para a lanchonete. Carol dá a triste noticia para Clarita e Tobias. No orfanato, Marta e Paulo se despedem de Tati e Vivi. A moça entrega para as pequeninas um álbum de fotos da família para que elas conheçam todos. Cícero observa o momento de longe, enquanto as órfãs tentam se acostumar com a ideia de serem adotadas. O homem pensa em uma maneira de conseguir falar com as filhas. Dentro do orfanato, as crianças ficam felizes pelas amigas, mas pensam como será triste o local sem elas. No hospital, Dani volta da lanchonete e pergunta a Carol o motivo da moça estar chorando. Carolina fala à garota que sua mãe morreu e Dani corre desesperada pelo hospital, todos vão atrás da menina.

No pátio, Mili conversa com Vivi sobre sua adoção. A líder das meninas diz à amiga que pediu para Junior investigar sobre Cícero. Mili resolve ligar para Junior para saber se o rapaz falou com o homem novamente. Junior atende o celular e conta para a garota o que descobriu. Vivi afirma que não pode confiar em Cícero e que a melhor decisão é aceitar ser adotada. No hospital, Fernando encontra Dani chorando. Sem saber o que está acontecendo o médico tenta animar a menina. Carol encontra os dois e Fernando se dá conta que Leticia faleceu e que Dani é sua filha. Cícero consegue se aproximar do orfanato, deixa uma carta na caixa do correio e no mesmo momento Tati encontra o homem e fica feliz ao vê-lo. A pequenina conta a Cícero que será adotada e o homem pede à menina que não desista de encontrar seu pai, pois ele irá voltar. Cícero pede para Tati não contar a ninguém que o encontrou e a menina promete guardar o segredo. Ao ir embora, os homens que Cintia contratou cercam Cícero. No hospital, Carol tenta tranquilizar Dani e Junior a ajuda. Beto, Clarita e Tobias os encontram e resolvem sair um pouco do local. Dr. Fernando chama Junior para conversar e confessa ao rapaz que sua noiva não correspondeu ao beijo que ele lhe deu. O médico diz que agiu por impulso e que se arrependeu.

No pátio, Chico se aproxima de Vivi e a pequenina mostra o álbum que Marta deu a elas. O cozinheiro se emociona e diz que sentirá saudades das pequeninas. Eduarda se despede de suas joias para vendê-las. No orfanato, Cris fica feliz ao perceber que seu vídeo já teve 200 visualizações. Duda aproveita que Mosca está por perto e combina com Mili o horário do cinema que ele irá levá-la. O órfão se irrita e pede para a amiga tomar cuidado com o mauricinho. Junior leva Carol para a casa e aproveita o momento para contar à amada que conversou com Fernando. O rapaz confessa não estar magoado com Carol e diz que estará ao lado dela para o que precisar. O casal se reconcilia e os dois se beijam. Duda leva Matias (Thiago Wittner) para sua casa. O menino revela ao amigo que levará Mili ao cinema. Matias aposta com Duda um videogame, caso o mauricinho não consiga beijar a órfã. No orfanato, Ernestina pega as cartas na caixa do correio e percebe que tem uma correspondência para Vivi e se surpreende ao perceber que tem uma carta para ela. Ao ler, a supervisora fica feliz por Chico ter lhe enviado uma mensagem. Ernestina entrega para Vivi a carta e a garota se surpreende ao ler a mensagem de seu pai. A menina pergunta para Tati se a irmã quer mesmo ser adotada. A órfã confessa que gostaria de ficar no orfanato com as amigas e esperar por seu pai biológico.

