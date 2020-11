Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 11

Malhação

Tato tenta impedir K2 de estragar as roupas de Keyla. Ellen estranha a reação de Anderson sobre a notícia da volta de Tina. Tato assume a culpa de K2 para Keyla, que desconfia. K1 sofre bullying na escola e Benê e Dogão a defendem. Clara pede para ficar na casa de Lica durante a viagem de Malu. Jota fica feliz ao saber do fim do namoro de Ellen. K1 pede perdão a Benê. Roney decide promover uma audição para recrutar músicos para sua banda. K1 comenta com K2 sobre o acidente com as roupas do brechó de Keyla. Dogão confessa a Dóris que foi o autor da bomba e pede para permanecer no Cora Coralina. Dogão se candidata à vaga de chapeiro na lanchonete. Samantha questiona Anderson sobre a volta de Tina. Tato exige que K2 assuma sua culpa para Keyla. Tina chega ao Brasil.

Flor do Caribe

A professora de Laurinha liga para Alberto, que vai ao encontro da filha na escola, no lugar de Ester. Veridiana se oferece para abrigar as crianças da ONG em seu sítio. Ester fica apavorada ao chegar na escola e ser avisada de que Alberto buscou Laurinha. Lindaura resolve acompanhar Ester até a empresa de Alberto para pegar a neta. Ester invade a sala de Alberto e ameaça o executivo. Alberto manda Hélio pegar os livros-caixa da ONG. Juliano tenta convencer Natália a se casar com ele. Hélio avisa a Cassiano que Alberto pode mandar o advogado denunciar Ester ao Ministério Público, caso ela não consiga prestar contas de como investiu o dinheiro do Grupo Albuquerque na ONG. Alberto avisa a Hélio que tomará a guarda dos filhos de Ester.

Haja Coração

Apolo pede desculpas a Tancinha por ter desconfiado dela, mas ela se sente culpada. Carmela (Chandelly Braz) ouve Tancinha dizer a Francesca que beijou Beto. Francesca convence Tancinha a não contar para Apolo sobre o beijo que Beto lhe deu. Aparício (Alexandre Borges) pede ajuda a Enéas (Johnnas Oliva) para empregar Giovanni (Jayme Matarazzo). Bruna (Fernanda Vasconcellos) suspeita que Giovanni e Camila (Agatha Moreira) estejam namorando. Beto fica surpreso ao descobrir que Tancinha e Apolo estão juntos novamente.

A Força do Querer

Eugênio se arrepende de beijar Irene. Zeca avisa a Edinalva que processará Ritinha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca e a policial decide ir atrás do ex-noivo. Bibi pede a solidariedade de Heleninha. Jeiza se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca. Shirley interroga Cibele sobre seu encontro com Amaro. Amaro e Ruy conversam sobre Cibele. Zeca e Jeiza se beijam. Silvana novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico que viajará para São Paulo. Bibi visita Rubinho e afirma que ele não será transferido. Nonato desconfia das atitudes de Silvana. Yuri conta para Caio que Heleninha denunciou Rubinho. Joyce conta para Ivana sua conversa com Eugênio. Nonato segue Silvana. Bibi implora que Caio defenda Rubinho.

RECORD

Amor Sem Igual

Fernanda descobre que é irmã de Poderosa. Ela tenta se aproximar de Angélica, que joga sobre a acusação de Ramiro ter roubado o rim de Peppe. Leandro pede que Willian seja seu advogado. Fernanda descobre sobre a doença de Ramiro e Poderosa percebe o verdadeiro motivo de ter sido procurada pelo pai. Leandro tenta se juntar a Bernardo. Ramiro tenta se explicar para as filhas. Fernanda fica chocada ao ouvir Poderosa acusando Tobias de ter tentado matá-la. O vilão pede para seus funcionários procurarem Peppe e culpar Bernardo. Poderosa diz que precisa juntar mais provas contra Tobias. Beto e Fernanda encontram com Peppe e sua família. Miguel pede para Fernanda proteger Poderosa. Bernardo descobre que Tobias mandou um policial federal investigá-lo. Poderosa confessa que desconfia que o pai tenha roubado o rim do rapaz. Maria Antônia comenta que Poderosa está ficando famosa na internet por ser a filha bastarda de Ramiro.

Jesus

Lázaro é sepultado. Jesus avisa aos apóstolos que irão para a Judeia. Ele diz que Lázaro está morto. O Messias diz a Marta que irá ressuscitar seu irmão. Ele chora a morte de Lázaro e chega até o sepulcro. Jesus o chama. Lázaro vem de dentro da caverna. Todos ficam impressionados com a ressureição de Lázaro. Escondida de Pilatos, Cláudia sai à procura de Jesus para tentar curar Helena. Caifás não acredita na ressureição de Lázaro e continua com a ideia de matar Jesus. Pilatos entra no quarto de Helena e não vê Cláudia. Furioso, ele quer saber onde ela está.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Ezequiel invade a casa de Teófilo e tenta levar Érica, que se esconde. Júlia, Draco, Telê e Samira chegam no local combinado com Pepe amarrado. Sandra beija Batista e diz que não quer perdê-lo. Érica é perseguida por enfermeiros e Ezequiel ameaça Ágata. Pepe corre em direção a Maria, mas Júlia sai do esconderijo e aponta uma arma na direção de Pepe. Marcelo e Beto se arrumam para o casamento. Tati diz que não vai deixar Maria tomar o lugar de sua mãe.

Escrava Mãe

Catarina recebe Quintiliano e diz que não quer interromper na história entre ele e Beatrice, mas não quer perder sua amizade. Juliana diz a Esméria que não deveria se meter na procura do documento e que agora Almeida desconfia dela e ameaça entregá-la caso Almeida volte a procurar. Osório encontra Genésio, que empilha sacos de açúcar e sente um pouco de dor da queimadura, mas se contém. Guilherme chega na câmara satisfeito, com uma pasta na mão. Loreto observa. Guilherme senta na cabeceira da mesa, no lugar do presidente. Belezinha vai até a fazenda procurar por Juliana e avisa do sumiço de Miguel. Juliana não se empolga muito devido aos últimos acontecimentos.

Belezinha diz a Juliana que Miguel perdeu a memória e que só lembra de coisas influenciado por Maria Isabel. Belezinha diz a Juliana que se o ama, talvez esteja na hora de lutar por Miguel. Juliana parece atordoada diante de Belezinha que pede para lutar por Miguel. Maria Isabel procura por Átila para saber do sumiço de Miguel. Dália leva Jasmim até Urraca. Almeida flagra Guilherme e Petúnia se beijando e fica triunfante. Almeida dá um soco em Guilherme que revida. Juliana conversa com Tia Joaquina e se diz que foi injusta com Miguel.

Maria Isabel fica interessada diante de Átila que diz que Osório conhecia o pai de Miguel e que também está atrás do mesmo mapa. Guilherme vai até o palacete de Catarina tirar satisfação pela vinda da princesa. Almeida diz a Petúnia que jamais a esqueceu e ela pede que Almeida largue a mulher pra viver com ela. Almeida pede ajuda a Petúnia pra derrubar Guilherme e ela recusa. Almeida conversa com Urraca que pensa em dar um sumiço em Jasmim. Átila vai até Urraca atrás de Jasmim. Osório tira o capuz de Miguel que pede um pouco de água. Osório pega um alicate e mostra pra Miguel, doentio.

SBT

Chiquititas

As meninas falam a Chico o que aconteceu no banheiro e contam que Ernestina está no meio de toda a espuma. O cozinheiro entra no lugar para ajudar e Bia tem a ideia de trancá-los no banheiro. A menina diz que é a oportunidade de eles descobrirem que se amam. Dentro do banheiro, Chico fecha o registro e quando Ernestina vai tentar sair do local percebe que a porta esta trancada. Irritada, a zeladora tentar abrir e não consegue. As meninas confessam que foram elas quem trancaram a porta e que não abrirão até que os dois se entendam. No hospital, Fernando se apresenta para Junior e o rapaz trata o médico friamente. Na rua, Tati implora ajuda de Cícero e diz que não quer ser adotada. O homem tenta acalmá-la. A pequenina confessa a Cícero que Vivi pediu que ela aceitasse e revela o que ela contou sobre o seu pai. O homem pergunta a menina que se seu pai aparecesse novamente, se ela o perdoaria. A pequenina revela que se ele tivesse mudado e se arrependido, ela o perdoaria. No banheiro, Ernestina faz de tudo para sair do local. Chico tenta acalmá-la e os dois ficam próximos, mas logo o cozinheiro se afasta. No hospital, Junior entrega o buquê de flores para a amada, mas está zangado por tê-la encontrado com Fernando. A moça diz que não quer mais brigar com o noivo. Na rua, Tati pede para Cícero um lugar para ficar. O homem aconselha a garota a voltar para o orfanato e garante que ela não será adotada, pois ele falará com Cintia.

No quarto, Vivi conta a Mili o que aconteceu e fala sobre as coisas que seu pai fazia. A pequenina revela que Estevão, que na verdade é Cicero, é seu pai. No banheiro, Chico diz a Ernestina que nunca imaginou que ela fosse romântica. Os dois começam a conversar e os órfãos escutam do lado de fora. No quarto, Mili aconselha à amiga e diz que Cicero não pareceu ser um homem ruim e que ele pode ter mudado. Vivi diz que apesar de estar sofrendo, é melhor que Tati seja adotada por Marta. Mili aconselha a pequenina a encontrar Tati e falar a ela toda a verdade. Ao sair do quarto, Vivi percebe que as coisas de Tati não estão no local. As meninas correm para avisar os outros órfãos e todos saem à procura da menina. Cícero leva a garota de volta para o orfanato e diz à pequenina que seu pai irá voltar para buscá-las. O homem pede a Tati para chamar Cintia. Dentro da casa, as crianças procuram pela garota. Ao entrar no lugar, todos questionam Tati e Vivi revela a menina que ela não deixará Marta adotá-la e que elas nunca irão se separar. Junior leva Leticia e Carol para a casa. Carol percebe que Junior está estranho, mas ele se recusa a falar. No banheiro, Chico e Ernestina falam do Brigadeirão e da Eterna Apaixonada. Os funcionários do orfanato falam sobre o amor e suas desilusões.

As crianças destrancam a porta e Ernestina fica zangada com todos. Junior chega à mansão e é questionada por Valentina sobre Carol. O rapaz conta à governanta que ficou com ciúmes ao ver a noiva e o médico juntos. Junior revela que os dois estavam se dando bem e que se sentiu mal. Valentina o aconselha e diz que o ciúme pode acabar com o seu relacionamento. De longe, Carmen escuta toda a conversa. Na rua, Cintia vai ao encontro de Cícero. O homem conta à diretora o que aconteceu com Tati e diz que ela não pode permitir que as meninas sejam adotadas. Cícero diz que irá contar toda a verdade a Tati e que irá reconquistar a confiança de Vivi. Cintia diz ao homem que irá ajudá-lo a preparar as pequeninas para o encontro com o pai. No banheiro, com o registro fechado as chiquititas não conseguem tomar banho. Sujos de tinta, os órfãos vão procurar por Chico para avisá-lo. O cozinheiro comunica que todo o bairro está sem água e que não tem previsão para voltar. Em seu quarto, Carol fica pensativa e resolve enviar uma mensagem para Junior. O rapaz vê o torpedo, mas não responde. Cintia sai para buscar água para as crianças beberem e Armando a espera dentro do carro. A moça pede ao rapaz que ele dê uma lição em Cícero.

