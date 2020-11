Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 9

Malhação

Tina conta que compôs uma música em homenagem à amizade das cinco meninas, e todas se emocionam. Ellen mostra para Anderson o novo clipe de Tina. Dóris comemora o entusiasmo de Bóris com a volta ao Colégio Grupo. Edgar é frio com Malu, e Clara conforta a mãe. Lica, Benê, Ellen e Keyla celebram sua amizade. K2 sente ciúme de K1 e Tato por causa de Keyla. Jota questiona Ellen sobre o relacionamento dos dois. Felipe e Lica se preocupam com Clara. Bóris repreende o comportamento dos alunos em relação a Malu. Marta fala com Dóris sobre seu mestrado. Deco se despede de Keyla, que afirma que os dois devem continuar amigos, por Tonico. Ellen se surpreende quando Samantha beija Anderson. Tina anuncia que voltará para o Brasil, mas insinua que está envolvida com alguém.

Flor do Caribe

Cristal conta para Ester que se apaixonou por Cassiano. Cassiano avisa à família que dará entrada na ação de reconhecimento da paternidade de Samuca. Juliano avisa a Natália que só voltará a conversar com ela depois que a bióloga assumir o namoro para Reinaldo. Alberto manda flores para Cristal. Ester consegue empréstimo no banco para abrir a empresa com Taís e coloca a casa da família como garantia. Amparo aconselha Cristal a esquecer Cassiano. Mila se surpreende quando o pai lhe diz para ela ficar morando com Natália. Cristal avisa a Amparo que elas deixarão Vila dos Ventos. Natália expulsa Reinaldo de sua casa. Rafael informa a Amparo que já instalou seu escritório no Rio de Janeiro. Alberto observa Cassiano e Ester dormindo na cabana.

Haja Coração

Tancinha desmaia, e Beto fica desesperado. Aparício vai até o apartamento de Rebeca, que o expulsa. Tancinha é atendida num pronto-socorro. Apolo fica furioso ao saber que Tancinha saiu com Beto. Henrique procura Penélope dentro do shopping. Pedro convida Rebeca para jantar. Aparício e Enéas sabotam o coquetel organizado por Rebeca. Henrique e Penélope tomam vinho e se beijam. Adônis acompanha Shirlei a um show e beija outra em sua frente. Beto beija Tancinha.

A Força do Querer

Bibi vai à casa de Heleninha. Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Bibi vai com Eugênio à penitenciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico questiona Nonato sobre as atitudes de Biga. Ruy reclama do tio para Amaro. Bibi consegue falar com Rubinho. Silvana suspeita de que Heleninha tenha denunciado Rubinho. Ivana critica Joyce por querer impor suas vontades em relação ao filho de Ritinha. Marilda avisa a Zeca que Ritinha precisa falar com ele. Jeiza recusa o pedido para ser madrinha do filho de Ritinha. Cibele pensa em uma maneira de perturbar Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir da empresa. Ritinha consegue falar com Zeca. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Silvana vai à casa de Heleninha. Bibi é intimidada por bandidos na porta de sua casa.

RECORD

Amor Sem Igual

Norma pede para Fernanda arrumar emprego para Geovani na agência. Leandro surpreende a todos e diz saber que Tobias foi o mandante da morte de Angélica. O advogado revela toda a verdade e é surpreendido por Poderosa, que o desmente. Leandro acaba falando demais e Ramiro chama a segurança para detê-lo. Leandro acusa Ramiro de ter roubado o rim de Peppe. O delegado Fonseca chega no local. Leandro também acusa o delegado, mas é detido. Tobias revela que Ramiro está muito doente. Poderosa exige que Olympia também more na mansão. A sós com Tobias, ela revela saber de toda a verdade.

Jesus

Marta e Betânia se desesperam ao verem Lázaro caído. Barrabás, acompanhado de outros rebeldes, rouba a casa de um publicano e mata seu filho. Pilatos se desespera com a situação de sua filha. Dimas encontra Gestas e fica balançado com o convite do irmão para roubarem o palácio. Tiago Justo pede Deborah em casamento. Lázaro morre.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Drácula insiste para que Nati ataque alguém. Pepe confunde Samira com Maria, que conta ser irmã gêmea de Maria. Júlia manda Pepe ligar para Maria, mas ele desconfia e não liga. Ferraz diz que pedirá uma ordem de prisão para Maria por ter sido cúmplice na fuga de Samira. Kai avisa aos reptilianos que a nave-mãe está próxima. Pepe é hipnotizado por Samira, que ordena que ele marque um encontro com sua irmã gêmea.

Escrava Mãe

Maria Isabel está assustada diante de Almeida que tem um documento em mãos. Guilherme prende Genésio e pretende marcá-lo com ferro em brasa e de repente entra Quintiliano que se assusta. Guilherme marca o ferro no ombro de Genésio que grita de dor. Almeida mostra o documento a Maria Isabel que tenta arrancá-lo das mãos de Almeida. Juliana abre a porta e os surpreende. Almeida solta Maria Isabel e se volta para Juliana, com raiva. Filipa questiona Quintiliano sobre os gritos que ouviu e pergunta se foi de Genésio. Filipa tenta ir a senzala, mas Quintiliano a detém.

Maria Isabel pede a Juliana que pegue o documento do Almeida e diz que em troca dá a ela a liberdade. Chega o dia da votação para o novo juiz da câmara. Teresa mostra para Beatrice seu novo calço. Juliana vasculha o escritório de Almeida a procura do documento. Maria Isabel vai até a câmara e acusa de Almeida pelo sumiço de Miguel. Almeida está furioso porque perdeu a eleição. Quintiliano, Tomás e Guilherme comemoram a vitória enquanto Filipa observa. Rosalinda enfia a torta na cara de Urraca. Maria Isabel diante de Loreto, muito nervosa, pede ajuda para encontrar Miguel que pode estar em perigo. Juliana procura pelo documento nas roupas de Almeida, que chega e a surpreende.

SBT

Chiquititas

Todos se reúnem na casa de Leticia e se preocupam com a amiga. A moça coloca Dani para dormir e vai à sala. Leticia conta a Tobias, Beto e Clarita que está com câncer e que começou os tratamentos, mas como a doença está avançada o câncer não tem mais cura. Todos se espantam e dizem à moça que estarão ao lado dela para o que precisar. No quarto, os meninos comentam sobre o interesse de Ernestina em Dr. Roberto e que Chico ficou com ciúmes. Mosca acredita que o cozinheiro sente algo verdadeiro pela zeladora e Binho tem uma ideia. Rafa, Mosca e Binho contam o plano para Chico e o cozinheiro aceita a participar do plano. No dia seguinte, Leticia vai ao hospital para fazer o tratamento e Carol acompanha a amiga. No orfanato, Chico se arruma e Ernestina o questiona. O cozinheiro avisa que está esperando uma visita e a zeladora estranha. Marta vai ao orfanato para conversar com Cintia e pede autorização à diretora para levar Tati a um passeio. A moça permite e fala a mulher para convidar Vivi, para que assim as três possam se conhecer melhor. Marta revela que não irá adotar as duas meninas. Enquanto Leticia está fazendo o tratamento, Carol vai até a parte infantil do hospital. A moça vê Dr. Fernando vestido de palhaço e alegrando as crianças com câncer do lugar. O médico chama Carol para entrar na sala e a apresenta para os pequenos pacientes.

No orfanato, Tati vai à sala de Cintia e a diretora avisa a pequenina que Marta foi ao local para convidá-la para passear. Tati diz que levou um susto, pois achou que a mulher quisesse adotá-la e diz que irá chamar sua irmã para irem juntas. Marta diz à garota que gostaria que as duas ficassem sozinhas. Esperta, Tati se irrita e afirma que sem Vivi ela não irá. A mulher aceita que a irmã da garota vá junto com elas. No hospital, Fernando fica feliz com a presença de Carol. A moça avisa que foi acompanhar Leticia para o tratamento e o médico fica feliz com a notícia. No pátio, Mili lê um livro sozinha e não percebe a presença de Duda, o garoto a observa. Duda pede para a amiga escutar uma música e diz que sempre se lembra dela ao escutar a canção. Rafa, vestido de mulher, chega ao orfanato e é recebido por Ernestina. Mosca e Binho observam a cena. Rafa se apresenta como Felícia e diz à zeladora que gostaria de ver Chico. O cozinheiro vai à sala e apresenta à moça, que na verdade é Rafa vestido de mulher, para Ernestina. Mosca e Binho contam a Pata, Cris e Bia sobre o plano. Chico convida Felícia para comer um lanche e Ernestina fica enciumada.

No hospital, Carol se diverte com as crianças que Fernando cuida. Leticia vai ao encontro da amiga e a moça apresenta o médico para a mulher. Junior liga para Carol e a moça conta que foi acompanhar Leticia ao hospital e que está com Dr. Fernando e as crianças. Na mansão, Carmen questiona o sobrinho sobre o homem que a noiva do rapaz estava conversando na rua. Junior explica para a tia e a vilã irrita o rapaz. Marta passeia com Tati e Vivi. A irmã da pequenina percebe o interesse da mulher na chiquitita. Na cozinha, Ernestina observa Felícia e Chico. Cris, Pata e Bia entram no local e o cozinheiro apresenta a falsa mulher para as órfãs. Marta deixa as pequeninas em casa, Tati entra primeiro no orfanato e Vivi pede para conversar com a moça. A pequenina diz a Marta que sabe que a mulher quer adotar sua irmã, mas que as duas nunca irão se separar. Na sala, Ernestina faz diversas perguntas a Felícia e as crianças ajudam Rafa a responder as questões da zeladora. Por um descuido, o garoto deixa aparecer o tênis e Ernestina descobre a farsa. Zangada, a zeladora cobra satisfação dos pequeninos e de Chico. O cozinheiro tenta acalmar Ernestina e a zeladora sai chorando da sala. As crianças confessam a Chico que Ernestina ficou com ciúmes de Felícia. No jardim, Tati fala a Vivi que gostou do passeio com Marta e sua irmã fica pensativa. Ernestina vai à sala de Cintia e conta sobre a brincadeira que as crianças fizeram com ela. A diretora acalma a funcionária e as duas são interrompidas por Vivi. A pequenina conta a Cintia sobre as intenções de Marta em adotar Tati. Cintia tenta aconselhar Vivi a deixar a irmã ser adotada e diz sobre o sonho de Tati em ter uma família. A diretora diz que será a melhor decisão, pois assim Cícero não terá contato com a pequenina. A órfã afirma que ninguém ira separá-la da irmã.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também