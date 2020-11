Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 2

Malhação

Para não voltar para casa, K1 inventa que precisa terminar um trabalho de escola com Keyla, e a amiga confirma. Noboru sugere que Tato visite a cozinha de seu restaurante. Roney promete ajudar Benê com o vídeo para a audição musical. Lica e Clara convencem Marta e Luís a confrontar Malu e Edgar. Keyla conversa com K1 sobre Roger e sugere que a amiga peça orientação a Dóris. Ellen e Clara decidem aderir à greve ao lado de Lica. K1 conversa com Dogão. Malu ameaça os alunos. Apoiada por Keyla e K2, K1 revela a Dóris que Roger a está assediando.

Flor do Caribe

Rafael percebe que Duque armou o sequestro para que ele reencontrasse Cristal e confessa à filha que sente sua falta. Guiomar se preocupa com a obsessão de Alberto por Ester. Cassiano pega Samuca na escola e o leva para brincar na praia. A pedido de Samuel, Doralice consegue pegar uma foto antiga de Dionísio, sem que o patrão perceba. Mila estranha quando Natália lhe diz que respeita sua decisão de morar com o pai. Rafael demonstra a Duque estar arrependido por suas atitudes erradas. Samuel descobre que que Dionísio era o amigo brasileiro de seu pai que os traiu. Guiomar avisa a Alberto que Ester deu entrada no pedido de divórcio. Duque se emociona ao ver Amaralina junto com os fãs de Cristal.

Haja Coração

Agilson interfere na conversa entre Aparício e Camila. Henrique conta a Beto que beijou Penélope, sem citar o nome dela. Nair insiste em ajudar Francesca a colocar Genésio na cadeia. Renen se prepara para gravar um vídeo de seu novo desafio e deixa Larissa apreensiva. O capanga de Genésio anuncia que Francesca e Nair estão na delegacia. Fedora causa espanto nos convidados com seu traje de casamento. Camila interrompe o casamento de Fedora e chama Leozinho de bandido. Genésio sequestra Tancinha.

A Força do Querer

Caio consegue uma cópia do depoimento de Biga e tenta tranquilizar Ruy. Joyce se preocupa ao saber da denúncia de Cibele. Ritinha afirma a Marilda que seu filho não é nem de Ruy e nem de Zeca. Zeca briga com Jeiza. Eugênio reclama da falta de apoio de Joyce. Caio avisa a Ruy do resultado negativo do exame de corpo de delito feito por Cibele. Silvana volta para casa abatida e Simone tenta conversar com a mãe. Bibi distribui os convites para sua festa de aniversário. Abel pede para Edinalva falar com Ritinha e retirar o convite para Jeiza ser a madrinha de seu filho. Ruy é avisado de que não pode se aproximar de Cibele.

RECORD

Amor Sem Igual

Miguel acerta um soco em Leandro. Poderosa condena a atitude do capanga de Tobias. Miguel conversa com Fabiana e fala de sua missão com Poderosa. Olympia acalma os ânimos entre poderosa e Leandro. Fonseca chantageia Leandro. Ramiro flagra Donatella com Tobias e quase a agride. Zenaide se irrita ao saber que Oxente não falou sobre o roubo que o filho participou. Poderosa diz que precisa ser chamada por Ramiro como garota de programa. Carmem chama Olympia e Ioná para assaltarem a mansão de Ramiro. Maria Antônia provoca Poderosa. Tobias se certifica que o gerente do hotel tem provas contra Bernardo. Leandro consegue despertar o interesse de Ramiro na mascarada do Mademoiselle Olympia

Jesus

Goy é atingido por uma pedra ao tentar salvar Kesiah. Caos e pânico total, pessoas desesperadas, grande ruído da torre desabando. Goy morre e é levado pelo anjo Gabriel. Pilatos manda executar o mestre das obras. Ele o culpa pelo desabamento da torre. Caifás e Anás mandam prender Tiago Maior e Judas Tadeu. Caifás manda açoitar Tadeu e Maior. Madalena chega ao sinédrio e diz ser amiga da esposa do governador e ordena para que soltem Tiago e Tadeu. Anás e Caifás, contrariados, manda soltá-los. Tadeu fica sabendo que Helena foi enviada à Roma. Pedro pede para Shabaka ajudá-lo a comprar uma espada. Helena dentro de uma tenda simples, ouve rugidos de leões vindo de fora.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Kai se apresenta como sendo o novo comandante reptiliano. Tarso, Cris, Gaspar e Luciano dão de cara com um dinossauro. Beto, Aline, Hiromi, Cláudia e Miguel decidem tentar tirar Nati da cela. Ferraz chega a tempo de impedi-los. Júlia manda Gabriela matar Valente. Drácula planeja como irá gastar o dinheiro de João. Ezequiel e Nadir recuperam Érica. A vampira morena avisa que vampirona está organizando uma rebelião para matar Nati e depois fugir.

Escrava Mãe

Maria Isabel questiona Zé Leão sobre as rodas de apostas de escravo sob ordem de Almeida. Zé Leão fica surpreso. Maria Isabel promete a Zé Leão ganhar mais que qualquer aposta se ele conseguir um escravo que aceite ser incriminado por um assassinato. Teresa fica surpresa diante de Guilherme que não sabia que ele voltou do degredo. Ele quer falar com Almeida que vem de dentro e já estranha. Maria Isabel fica nervosa com a negativa de Zé Leão. Maria Isabel diz que quer ajudar Esméria e Zé Leão se recusa a ajudá-la. Genésio é empurrado pelos soldados para dentro da cela onde está Esméria que se surpreende.

Esméria garante que vai provar a inocência de Genésio. Átila escreve em sua mesa e a ama de leite coloca Jasmim no berço enquanto Petúnia dorme. Urraca está irritada com Dália que não levou Jasmim como havia ordenado. Filipa está agoniada diante de Rebeca que pede para convencer Tomás a desistir do duelo. Petúnia visita Rosalinda na pensão que já está bem. Miguel caminha por ali com o mapa na mão. Ele observa em volta, tenta encontrar algo de correspondente no mapa. Quintiliano envia um bilhete a Catarina de um convite para um jantar em sua casa. Miguel caminha pela mata e vê uma pedra parecida com o desenho que está no mapa. Ele verifica, olha o mapa, verifica novamente e sorri satisfeito. Miguel ouve uma voz se aproximando, é Zé Leão que conversa com um homem negro, maltrapilho, e comenta sobre uma proposta irrecusável. Migue se esconde.

Almeida visita Catarina para convidá-la para um jantar que responde que já recebeu um convite do Quintiliano. Urraca é recebida por Catarina com extrema cortesia, mas parece incomodada. Catarina explica a Urraca que dará uma recepção para receber uma pessoa ilustre e pede que ela participe ativamente do evento. Urraca se assusta, mas aceita. Um soldado tira Genésio e começa acorrentá-lo e Esméria grita desesperada e pede para não fazer nada com Genésio. Ela ameaça contar tudo que sabe, mas Loreto diz que não acredita nela. Ela promete contar quem é o assassino do coronel caso não faça nada com Genésio. Juliana está limpando o vestido que Maria Isabel usará no jantar. Miguel chama Juliana e ela se espanta quando vira lentamente e vê Miguel.

SBT

Chiquititas

Enquanto Ernestina tem seu estilo transformado pelo programa Esquadrão da Moda, Chico continua com seus exercícios físicos para o esperado encontro. Em sua casa, Eduarda e Shirley chegam cansadas depois de andarem pelo bairro vendendo as bolsas. A socialite pede para a empregada buscar um suco de maracujá para ela. Ao sair da sala, Shirley deixa o seu creme de abacate na mesa que está próxima de Eduarda e sem perceber a ex-modelo passa a fruta no rosto por engano. No Café Boutique, Armando vai à sala de José Ricardo e lhe entrega uma pasta. O rapaz diz ao empresário que já fez o que ele lhe pediu. Ao perceber que passou o creme errado, Eduarda tira do seu rosto o abacate e percebe que sua pela ficou ótima com a fruta. A socialite diz a empregada que achou a fórmula para ficarem ricas. No restaurante, Chico chega para o encontro com a Eterna Apaixonada sem saber que é Ernestina. A zeladora também chega ao local e sente em outra mesa. Os dois não percebem que estão no mesmo local. Armando volta para a sua sala e acusa Carol de ter roubado o Café Boutique. No restaurante, Ernestina e Chico se olham. A zeladora percebe que o cozinheiro é o Brigadeirão e Chico percebe que a zeladora é a Eterna Apaixonada.

No Café Boutique, Carol não entende a acusação de Armando e o questiona. O rapaz diz que a quantia que deveria ser transferida para uma filial foi para a sua conta pessoal. José Ricardo e Junior entram na sala e Armando avisa o que está acontecendo. O rapaz entrega a pasta com as supostas provas para o empresário. Eduarda fala para Shirley que irá vender o seu creme de abacate como um creme rejuvenescedor. A empregada diz para a socialite testar o produto antes de vender e a ex-modelo concorda. Eduarda chama Maria Cecília e testa o creme de abacate na filha. Carol tenta ir embora e encontra Beto na saída do Café Boutique. A moça avisa aos amigos que a acusaram de roubo e eles ficam espantados. Junior fala ao pai que Carol jamais teria uma atitude como essa. Armando tenta convencer o rapaz e ele se irrita. José Ricardo pede para o rapaz sair de sua sala. Junior fala ao pai que ele não deve confiar em Armando e o alerta. José Ricardo o defende. No mesmo momento, Beto sobe no escritório e briga com Armando. Junior aparta a confusão e Beto ameaça Armando. Ao chegar em casa, Carol encontra Leticia passando mal. A moça pede para a amiga se acalmar e sai de casa.

Eduarda tenta convencer Shirley a passar a receita do creme de abacate, a empregada não aceita e a socialite concorda em fazer sociedade com Shirley. Maria Cecília tira o creme do rosto e adora o produto. Carol chega com os remédios para dar a Leticia. A moça fica preocupada ao ver que a amiga comprou os remédios, pois sabe que são caros. Junior chega à casa da noiva e pede desculpa pela situação que ocorreu no Café Boutique. Carol comenta com o rapaz o que aconteceu com Leticia e ele se lembra do momento que a noiva disse que ela daria um jeito para arrumar o dinheiro e comprar os remédios de Leticia. A moca percebe que o noivo está desconfiado dela e se irrita. Triste, Carol pede para Junior ir embora. No dia seguinte, as crianças comentam que o plano de juntar Chico e Ernestina foi um desastre. Mili e Duda chegam à mansão para o almoço. Os dois são recepcionados por Carmen e Valentina. Mili diz que foi ao local visitar Gabi. No Café Boutique, José Ricardo diz a Carol que foi confirmado que a transferência foi feita no seu computador. A moça afirma ao empresário que não foi ela e que Armando tem acesso ao computador. José Ricardo demite Carolina.

