Resumo das Novelas

Malhação

Guto afirma que gostou de beijar Benê. Josefina se preocupa com Benê. Roney se inspira para compor. Keyla volta de viagem e todos se surpreendem com seu comportamento. Passam-se alguns dias. Ellen chega do festival de tecnologia e pede a Das Dores para mudar seu visual. Nena e Das Dores comemoram o prêmio recebido por Ellen. Benê conta para Josefina sobre seu beijo em Guto. As aulas recomeçam e Benê se incomoda com a quantidade de alunos no Cora Coralina. Tato admira o novo estilo de Keyla, e K2 repreende o namorado. Malu proíbe os alunos do Colégio Grupo de usar celular na escola e todos se revoltam. Clara e Guto terminam o namoro. Jota elogia Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende a amiga.

Flor do Caribe

Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gritar com ele. Ciro não consegue deixar os amigos de fora do jantar na casa de Mila. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com Maria Adília. Dionísio enfrenta Guiomar. Ciro pede a mão de Mila em namoro. Alberto se prepara para voltar ao Brasil. Cristal manda por Alberto um DVD para Cassiano. Dom Rafael descobre que a filha fará uma turnê pela América do Sul. Guiomar vê Cassiano e Ester saindo da mansão. Ester quer saber se Cassiano esteve com alguma mulher no Caribe. Juliano dorme na casa de Natália. Alberto mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e fica chocada. O vilão diz que vai entregá-lo a polícia.

Haja Coração

Adônis e Beto se ofendem, e Henrique aparta os dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à casa de Tancinha. Adônis ignora Shirlei para ficar com Carmela. Carmela humilha Shirlei. Fedoraconfidencia para Teodora seu interesse por Leozinho. Giovanni vai até o hospital em que Camila está. Francesca percebe que está sendo seguida. Camila começa a despertar do coma na presença de Giovanni, e Bruna o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam amigas. Beto chega ao jantar na casa de Francesca. Tancinha descobre que Beto está machucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo chega.

A Força do Querer

Zeca discute com Jeiza. Edinalva dá dinheiro para os motoqueiros. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Bibi briga com uma mulher que confessa conhecer Rubinho. Simone discute com Silvana, que reclama de sua saúde para Eurico. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ivana e Eugênio veem o vídeo da viagem de Ruy e Ritinha. Anita e Shirley comemoram o sucesso do plano contra Ruy. Eurico questiona Dita sobre a saúde de Silvana. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Caio vê Joyce deixar a casa de Irene. Jeiza ataca o bandido que tentou assaltá-la ao vê-lo escolher outra vítima.

Cândida repreende Jeiza por ter atacado o bandido que a assaltou. Zeca consegue comprar um ônibus e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Nonato não gosta de se ver vestido como motorista. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Joyce perde a paciência ao tentar conversar com Ritinha. Ruy fala com Dantas sobre a gravidez de Cibele e se preocupa ao vê-lo passar mal. Eugênio manda a secretária mentir para Irene. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

Amor Sem Igual

Seu Ernani se nega a trair seu amigo. Tobias o demite e diz que vai sujar seu nome para toda comunidade esportiva. Hugo comenta com Juliano sobre o comportamento de Maria Antônia, que insiste em não se abrir com ele. Na escolinha, seu Ernani pede que todos vão para a sala de aula. Seu Ernani abre o jogo e diz que a Bras precisa perder a partida para salvar a vida de Ramiro. Burburinho entre os jogadores, que ficam inconformados. Santiago questiona o que aconteceria caso se recusem a perder o jogo. Seu Ernani diz que Ramiro morre e todos vão ter que lidar com a culpa e terão de dar adeus a carreira no futebol. Jogadores se entreolham, cabisbaixos. No desalento de Seu Ernani, Mauro, Tatiana, Caio, Santigo, Peppe e os jogadores.

Caio e Santiago fazem tabelinha durante o jogo na escolinha de futebol. Seu Ernani fica inconformado com a atitude dos dois em não obedecê-lo. No Mercadão, Miguel fala para Oxente que achou a Maria Antonia estranha. Oxente diz que tentou diversas vezes conversar com ela, mas sem sucesso. Maria Antônia chorando decide ligar para Poderosa e pede que ela vá até sua casa para conversarem. Depois de muita insistência, Poderosa aceita. Santiago é machucado por um jogador do time da Gusmão e preocupa todos. O time do Gusmão faz um gol. Seu Ernani reúne todo o time e agradece pelo esforço e comprometimento dos jogadores mesmo sabendo que esta derrota possa custar o sonho de cada um. Poderosa chega na casa de Maria Antônia e quer saber o motivo do choro. Maria Antônia revela que foi estuprada na casa do doutor Tobias pelo advogado da empresa dele, o Leandro. No jogo de futebol, Santiago passa a bola para Caio e fica esperando ele chutar para o gol.

Bernardo liberta Ramiro e tira um lenço para que limpe o rosto. Ramiro pergunta quanto pagou pelo resgate. Bernardo diz que pagou duzentos mil reais. Ramiro o elogia e Bernardo faz maior cara de pau. Maria Antônia conta à Poderosa o que Leandro fez com ela. Poderosa consternada com seu relato, fica com pena de Maria Antonia que só chora. Poderosa emocionada, se lembra de quando também foi estuprada e abraça Maria Antônia. No campo, Seu Ernani pede que Santiago saia de campo, mas ele se recusa. Leandro chega ao estádio e comenta com Seu Ernani que Ramiro foi salvo e que podem mandar os jogadores darem o sangue pela Brás.

No mercado Municipal, Miguel, Oxente, José Antônio e Donatella comemoram a vitória da Brás. Miguel comenta que um deles terá a oportunidade de fazer carreira na Europa. Poderosa orienta Maria Antônia a contar tudo o que aconteceu para sua família e depois depor na delegacia da mulher. Maria Antônia diz que prefere deixar tudo como está. Seu Ernani diz a Ramiro que Tobias o queria morto. Fernanda e Ramiro ficam em choque. Seu Ernani explica que Tobias queria que a Bras ganhasse o jogo antes mesmo de saber que Ramiro estava solto. No Mademoiselle, Ioná diz à Poderosa que a noite de reinauguração não foi a mesma sem ela. Poderosa nem responde e continua a se arrumar. Poderosa e Ioná se atacam e brigam. Bernardo tenta entrar no Mademoiselle porém é impedido por Duplex. Olympia apresenta Poderosa vestida de mascarada para Leandro. Leandro olha para Poderosa dos pés à cabeça e sorri. Fim do mistério, Leandro retira a máscara de Poderosa. O queixo dele cai imediatamente e Poderosa sorri.

Jesus

Caifás ameaça Gestas, Livona e Judite. Jesus fala aos seus discípulos. Noemi enfrenta Caius. Petronius chega e questiona o soldado. As pessoas ficam impactadas com as palavras de Jesus. Joana teme que Caifás faça mal a Jesus. Diana segue para se encontrar com sua mãe. Caifás manda Gestas se desfazer do corpo de Adela. Diana não encontra sua mãe em casa. Mateus estranha a calma de Asisa. Maria se preocupa com Diana. Nicodemos e Tiago Justo desconfiam do comportamento de Caifás.

Asisa e Laila retornam para Cafarnaum com Mateus. Petronius descobre que o corpo de Adela foi encontrado. Susana e Maria Madalena falam da paquera entre Mirian e Shabaka. Gestas chora de tristeza. Diana é chamada para falar com o centurião. Jesus fala aos seguidores. Diana e Dimas recebem a notícia da morte de Adela. Arimatéia defende Jesus diante do comentário de um judeu. Anás fica surpreso ao saber que Caifás matou Adela. Barrabás fica chocado com a notícia. Diana agradece o apoio de todos na volta do enterro de Adela. Cláudia, Helena e Cassandra falam sobre os costumes dos judeus. Simão Zelote diz para Barrabás ter fé. Jesus fala sobre Adela.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Rodolfo tenta morder o pescoço de Diana. Ferraz atira e mata Rodolfo. Felipe tenta fugir mas Hiromi o acerta com um dardo tranqüilizante. Gór recebe uma mensagem telepática de Juno dizendo que o Metamorfo quer entregar os bebês aos reptilianos. Samira lança raio de energia contra Sansão e o deixa paralisado. A Liga do Bem é surpreendida pela chegada da mutante Pisadeira. Ferraz diz que ninguém pode saber que ele é um vampiro. Ele mata Diana.

Escrava Mãe

Tomás e Átila boquiabertos olhando para Rebeca. Ela percebe os olhares e sorri. Átila e Tomás acenam ao mesmo tempo, respeitosos. Almeida se retira da festa e no caminho se depara com Petúnia e o bebê. Almeida fica estático, sem reação. Petúnia o observa, tensa. Almeida se aproxima e ela recua, assustada, protegendo a criança. Almeida a encara, sério. Urraca leva uma taça de vinho para um local mais vazio do salão e, discretamente, despeja o conteúdo do pingente dentro da taça. Almeida tira o bebê dos braços de Petúnia que teme que ele faça algum mal. O bebê chora e Almeida acha que está com fome. Ele coloca o dedo mínimo na boca do bebê que para de chorar e ele sorri. Miguel tira Juliana para dançar. Eles rodopiam pelo salão como se não existisse mais nada em volta. A música acaba e eles se olham, encantados.

Miguel aproxima sua mão do rosto de Juliana e retira a máscara dela, devagar. Sapião leva um golpe do oponente e tem sua perna quebrada. Sapião cai no chão, urrando de dor. Osório comemora, enquanto Zé Leão se aproxima e chuta Sapião, que continua desacordado. Miguel retira a máscara de Juliana e Urraca vê Juliana e faz um escândalo. Loreto chega e Miguel sai sem ser notado. Catarina questiona Urraca sobre a sua convidada. Juliana sai pelo mesmo caminho que Miguel. Urraca pede desculpas a Catarina e oferece a taça de vinho. Catarina ignora e se dirige a Loreto. Na confusão entre as taças de vinho, Loreto, Catarina e Urraca bebem da taça sem saber qual está com o pó. Petúnia senta ao lado de Almeida e o acaricia com os pés. Almeida e Petúnia se beijam calorosamente. Beatrice bêbada revela a Maria Isabel e Teresa que ama Quintiliano, elas ficam chocadas.

Chiquititas

Mili esclarece para Vivi que Mosca é apenas seu amigo. A menina diz não acreditar na órfã e pede para que ela procure Duda e não Mosca. No Café Boutique, Tobias chega para o trabalho. Triste, o barista conta para os amigos que Maria Cecília terminou o namoro com ele. Beto acredita que com o fim do relacionamento, Tobias não queira levar adiante a história de Tomás Ferraz. Porém, Tobias surpreende o entregador do Café e diz que irá investir na carreira do fictício cantor português. Ana, Tati e Bia dizem a Vivi que ela não foi justa com Mili. As três órfãs afirmam para a garota que ela está sendo egoísta. No pátio, Cris e Pata tentam acalmar Mili. Mosca chega ao local e pede para que Pata e Cris deixem que ele converse sozinho com a pequenina. O garoto esclarece que gosta de Mili e que a namorada está com um comportamento chato. Na sala, Ernestina briga com Binho. Ao sair, Pata, Rafa, Cris e Binho comentam como a zeladora anda mal-humorada. No mesmo momento, Binho dá a ideia de aproximar Chico e Ernestina. Tati, Ana e Bia chegam ao local e o garoto conta a ideia que teve. As pequeninas apoiam e pensam uma maneira de dar inicio a operação cupido. Na mansão da família Almeida Campos, durante o almoço Valentina tenta dar comida a Gabi. A governanta avisa Junior que sua irmã não está bem. A governanta dá a ideia de levar Mili à mansão para Gabi ficar feliz.

No pátio, Mosca e Mili conversam sobre o momento que dançaram juntos no concurso de dança. O celular da garota toca e ela atende. Junior a convida para ir a sua casa visitar Gabi. Mili adora a ideia, mas pergunta se Duda estará no local. Junior afirma que sim e Mosca fica irritada ao saber que a órfã irá na casa do garoto. Mili fica indecisa, mas aceita o convite por Gabi. Em sua sala, Maria Cecília chora desesperadamente. A moça teme deixar o emprego e ficar sem condições de sustentar sua casa. Shirley avisa Eduarda que está faltando algumas coisas para a casa. As duas vão ao mercado e a socialite compra somente produtos importados. Ao sair do local, a ex-modelo entra em uma loja de sapatos e usa o cartão de crédito da filha. Mili chega à mansão e encontra Duda. O garoto, ao perceber a presença da menina, pede para Valentina avisar que ele não está em casa. Ao escutar, a órfã avisa Duda que não foi visitá-lo e que está em sua casa para ver Gabi. Ao chegar no quarto, a pequenina percebe que a moça não está bem. Mili tem a ideia de ler a história que escreveu para Gabi. No orfanato, Mosca decide ir falar com Vivi. O garoto fala para a namorada que ela não está certa em agir desta forma com Mili. Vivi pede para que o namorado peça desculpas a ela. Apesar de não concordar, Mosca pede desculpas para a garota e sai do quarto. Na cozinha, Binho pergunta para Chico se ele já namorou. O cozinheiro confessa aos órfãos que já namorou uma vez, mas que a decepção foi grande e nunca mais teve um outro relacionamento.

Pata fala ao funcionário que nos dias de hoje ele poderia conhecer uma mulher pela internet. Chico confessa que não sabe mexer com novas tecnologias. Mosca diz que eles podem ensiná-lo. No pátio, Tati fala para Ernestina que ela precisa de um namorado. A zeladora ri da situação e diz que não tem tempo para sair e encontrar uma pessoa. Bia avisa Ernestina que ela pode encontrar um namorado pela internet. Na mansão, Mili conta sua história para Gabi e a moça dorme. Duda escuta por trás da porta e ao perceber que a pequenina irá sair do quarto corre para sala. A menina vai à sala procurar Valentina. Duda pergunta a Mili se a história que ela contou para Gabi tem a ver com eles. A órfã diz que não, mas fica incomodada. No Café Boutique, Armando desce na loja e Carol vai atendê-lo. O rapaz percebe o anel de noivado da moça e a trata de uma forma grosseira. No caixa, Leticia começa a sentir fortes dores. Carol percebe e pergunta para a amiga se ela está bem. Leticia afirma que sim e fala à garçonete que marcou uma consulta para fazer alguns exames. No orfanato, Rafa, Mosca, Binho e Pata perguntam a Chico qual seria o perfil da mulher que ele procura. No pátio, Cris, Ana, Bia e Tati fazem o mesmo com Ernestina. Na mansão, Duda sugere a Mili fazer um vídeo contando a sua história para achar seus pais. O garoto se propõe a ajudar e a pequenina adora a ideia. No dia seguinte, os pequeninos esperam Ernestina na escola. Tati sente falta da irmã e pergunta para os amigos se eles a viram. No mesmo momento, Débora passa com seu motorista e Vivi abre a janela do carro. Todos se surpreendem e a pequenina diz que não irá para o orfanato e sim para o shopping almoçar com as Top 3.

