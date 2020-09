Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 30

Malhação

Todos socorrem Lica, que é levada para o hospital. Mitsuko repreende Tina e Anderson. Noboru busca Telma na casa de Josefina. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Nena cuida de Lica e ouve quando Edgar questiona a filha sobre o desmaio. Mitsuko castiga Telma e Tina e exige que Ellen e Anderson não procurem mais pela filha. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. MB e K1 contam sobre o acidente de carro que sofreram. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

Flor do Caribe

Cassiano e Ester se beijam novamente. Ester fica confusa e prefere se afastar de Cassiano. Candinho tem uma visão com Nossa Senhora. Ester observa Alberto com Samuca e Laura. Juliano oferece seu barco para Natália. Ester mente para Alberto. Donato resolve ir para o mar sozinho. Cassiano pede para ver seu atestado de óbito e questiona Duque. Duque explica a Cassiano o motivo de ter falsificado seu atestado de óbito. Bibiana se preocupa com Donato. Veridiana convoca Lino e Dadá para rezar uma novena para Candinho. Candinho encontra Ariana. Ester não consegue parar de pensar em Cassiano. Alberto vai à casa de Cassiano.

Totalmente Demais

Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela comemoram com os filhos a notícia de seu casamento. Leila e Rafael ficam juntos e o rapaz propõe que os dois iniciem uma relação. Claudia avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que retire o processo que move contra ela.

A Força do Querer

Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Zeca tem um sonho com a tribo indígena e conversa com o Padre. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Heleninha questiona Junqueira sobre a casa de seu irmão. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Ritinha tenta disfarçar o incômodo ao ver Janete se insinuar para Zeca. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.

RECORD

Amor Sem Igual

Oxente não concorda com a decisão de Antônio Júnior. Poderosa se desculpa com o rapaz por ter falado demais. Tobias liga para Donatella e avisa que irá ao clube noturno no fim do dia. Ramiro se oferece para acompanhar o filho. Leandro mente para Fabiana. Olympia avisa aos funcionários que Tobias irá ao clube para procurar uma menina para fazer fotos com Caio. Furacão conversa com o filho sobre a frieza de Bernardo. Miguel pede para Maria Antônia e Poderosa pararem de brigar. Fernanda estranha a ausência do pai em casa. Olympia manda suas meninas capricharem na produção. Nivaldo entra no quarto de Bento e rouba alguns pertences. Geovani se preocupa com Donatella. Pedro ajuda Fernanda a preparar a sopa para as crianças de rua. Ramiro e Tobias chegam ao clube noturno. Olympia separa a briga entre Donatella e Ioná. Santiago teme ser visto por Tobias. Olympia e Ramiro fingem não se conhecerem. Oxente tenta alertar Antônio Júnior. Fernanda agradece o apoio de Pedro. Duplex devolve a TV dada pela mãe de Caio. Furacão é surpreendida ao ver Bernardo chegando e pedindo um programa com ela. Duplex conversa com Caio. Luiggi pergunta se a filha vai trabalhar na casa de massas. O Conselho Tutelar chega na casa dos idosos. As crianças se desesperam. Os meninos roubam mais pertences e tentam fugir. Ramiro fica encantando com as meninas da casa noturna. O conselheiro tutelar entra na casa dos idosos e percebe que as crianças fugiram. Ramiro gosta da performance de Doutorzinha e pede para passar a noite com ela. Tobias se desespera.

Tobias tenta fazer com que Ramiro desista de Doutorzinha, mas o milionário se mostra decidido em sair com a moça. Olympia avisa à Donatella que Ramiro a quer. Ioná fica com raiva. Fernanda fica arrasada ao ver os conselheiros na casa dos idosos. Ela liga e pede a ajuda de Leandro. Ramiro conversa com Doutorzinha. Tobias fica incomodado. Poderosa se preocupa com Fernanda. Pedro Antônio e Beto procuram por Nivaldo. Os idosos se despedem das crianças. Ramiro dispensa Ioná. Olympia permite que Santiago saia mais cedo. Os idosos notam que foram roubados. Maria Antônia sonha com Miguel. Poderosa acha graça. Oxente se preocupa com a decisão de Antônio Júnior. Ramiro pensa em chamar Doutorzinha para sua casa. Ela fica tensa e levanta. Olympia a ameaça. Ferida, Furacão volta do programa com Bernardo. Donatella aceita sair com Ramiro. Tobias fica revoltado e dispensa Cindy. Ramiro chega em sua mansão com Donatella. Tobias tem um ataque de raiva e começa a quebrar os objetos de casa. Ramiro o questiona. Tobias revela que Donatella é sua namorada.

Ramiro chantageia Tobias e manda o filho escolher entre a prostituta e os negócios. Caio reclama do ronco de Duplex. Donatella fica irritada com a atitude de Tobias diante de Ramiro e o humilha. Furacão recebe o apoio de Duplex. Poderosa ajuda Maria Antônia nos afazeres. Miguel termina os últimos reparos em sua casa. Caio tem um bom desempenho na Bras Esportes. Tobias fala com seus funcionários. Olympia briga com Donatella enquanto Ioná sorri. Wesley dá aula de dança na casa dos idosos. Serena serve comida para Bibiana. No sítio de Oxente, Pedro Antônio ensina Fernanda a ordenhar uma vaca.

Um mês se passa.

Poderosa trabalha com Miguel no mercadão. O agrônomo se incomoda com os homens que se aproximam dela. Fernanda compra um sítio para abrigar as crianças abandonadas. Tobias tenta obter notícias sobre Donatella. Olympia paga seus funcionários e reclama do desempenho de Antônio Júnior como garçom. O filho de Oxente reclama da quantia recebida como salário. José Antônio diz que não esperava que o irmão levasse tanto tempo trabalhando na casa noturna. Antônio Júnior vende o carro para Maikitaison. Vânia surpreende Dona Sonia e Fabiana ao dizer que foi chamada na sala de Tobias. Fabiana reclama com Leandro e diz que não vai permitir assédio com sua estagiária. Vânia e Tobias se beijam. Fernanda questiona Leandro sobre a denúncia feita contra a casa de idosos. Nivaldo e Luciana pedem dinheiro nas ruas. Hugo convida Maria Antônia para almoçar e ela aceita. Geovani convida Norma para o cinema e Bento pede para ir também. Tobias pede notícias a Leandro sobre Furacão e Caio. Pedro fica feliz ao saber que Fernanda conseguiu comprar um sítio. Poderosa nota o incômodo de Oxente em vê-la trabalhando com Miguel no mercadão. Antônio Júnior chega em casa e mente para Zenaide sobre a venda do carro. Miguel defende Poderosa do assédio de um homem no mercadão, mas o rapaz pergunta se o agrônomo é o cafetão da moça.

Jesus

Diana pede para o Hidrópico acreditar. Anás se desespera e Judite tanta acalma-lo. Jesus e seus seguidores desfrutam do banquete na casa de José de Arimatéia. Sula se preocupa com os filhos. Madalena recusa a companhia de Judas Iscariotes, que se irrita. Joana leva sacolas de roupas para os seguidores do Messias. Laila fica sem graça com o carinho de Simão Fariseu. Petronius beija Noemi. Maria diz que Shabaka gostou de Mirian. Deborah se emociona com as palavras de Jesus.

Adela, Diana e o Hidrópico vão ao encontro do Messias. Zaqueu vê Barrabás observando do lado de fora da casa de Arimatéia. Simão Fariseu se declara para Laila. Malco pede Marta em casamento. O Hidrópico pede para ser curado por Jesus. Marta desmaia diante do pedido de Malco. Jesus cura o Homem Hidrópico. Claudia tenta acalmar Pilatos. João sente ciúme de Gabriela. Jesus questiona os fariseus. Kesiah se abre com Helena e revela seu sentimento por Longinus. Asisa discute com Jairo e são questionados por Jesus. Caifás se irrita com a aproximação de Judite. Barrabás descobre que Maria é mãe do Messias. Com a consciência pesada, Laila tem um pesadelo.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eugênio confessa que modificou os planos da bomba, sem que ninguém visse. Viviane se insinua para Pachola e tenta convencê-lo a mandar Vavá para um colégio interno. Kídor se mostra preocupado com o poder da Liga do Bem. Juli avisa que irá replantar o chip da obediência em Beto. Samira tenta novamente absorver os poderes de Clara. Marcelo recebe um aviso pelo rádio e diz que o barco já chegou à ilha, pronto para levar a Liga do Bem de volta ao continente.

Escrava Mãe

Maria Isabel está chocada ao ver Miguel diante dela. Miguel não se recorda de Maria Isabel. Juliana questiona Sapião porque a beijou. Ele diz a Juliana que pode morrer a qualquer momento. Almeida, Zé Leão e Osório acompanham uma luta entre dois escravos. Almeida dá um soco em Osório que reage. Irani justifica para Nestor sobre a flecha e explica tudo que aconteceu no passado, sobre um índio que a assombrava e que ela pertenceria a ele, mas Irani nega. Irani abraça Nestor e pede proteção. Miguel aperta o pescoço de Maria Isabel. A cigana surge e assusta com o que vê. Miguel vê Petúnia com o bebê e larga Maria Isabel. Juliana diz a Sapião que sempre sentiu amor de irmão por ele. Zé Leão chega e empurra Juliana que cai no chão.

Almeida vai a pensão e leva Violeta a força para o quarto sem que ninguém perceba. Juliana está no chão, assustada, e Zé Leão se aproxima. Sapião se desespera, acorrentado. Almeida rasga o vestido de Violeta que grita por socorro. Tomás chuta a porta e entra. Almeida parte para cima de Tomás com um candelabro. Almeida desvia e o candelabro cai na cama e pega fogo, eles continuam brigando e não percebem as chamas. Rosalinda e Átila chegam e veem o quarto pegando fogo. Tomás e Almeida percebem as chamas e param de brigar e conseguem apagar o fogo. Rosalinda fecha a porta e não permite ninguém sair sem antes o capitão Loreto chegar. Almeida pede perdão a Violeta e Rosalinda o manda ir embora. Almeida chega, arrasado. Teresa na cama triste, segurando os sapatinhos de bebê que tricotou. Almeida se aproxima de Teresa e lhe dá um beijo.

Urraca recebe Rosalinda que conta tudo o que aconteceu na pensão. Zé Leão diz a Almeida que Sapião é bom de luta. Almeida pede pra soltar Sapião e escolher mais alguns escravos e treiná-los. Nestor conta a Loreto que está sendo perseguido por um índio assustador. Juliana vai até o armazém agradecer Irani pela ajuda. Maria Isabel se aproveita do esquecimento de Miguel e diz que juraram fidelidade eterna um ao outro e que estavam noivos. Maria Isabel o abraça forte. Belezinha leva Juliana até o quarto de Miguel. Sapião e outros escravos fortes enfileirados diante de Almeida e Zé Leão. Almeida ordena que lutem. Urraca visita a pensão pra tramar com Rosalinda a respeito do baile. Violeta vai até Átila e faz uma proposta irrecusável. Filipa começa ensinar Quintiliano a ler. Eles recebem uma carta do Guilherme. Miguel diz que quer retomar sua vida e voltar para a vila e pede que Juliana volte com ele.

SBT

Chiquititas

Rafa é o único garoto que resta para fazer par com alguma menina. Pata, Cris e Bia disputam um teste para saber quem dançará com ele. Cris ganha a votação para dançar com o comilão. Eduarda vê uma entrevista de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, em uma revista e sonha em ver a filha, Maria Cecília, ao lado do namorado na mídia. Tobias conta para Maria Cecília que irá fazer um comercial. A supervisora diz que ele não pode participar da propaganda, pois podem descobrir que Tomás Ferraz não existe. Tobias avisa que Beto já aceitou a proposta. Maria Cecília pede para que o barista recuse o comercial. No orfanato, as crianças chamam Cintia para sortear o ritmo que cada casal irá dançar. Carol se prepara para jantar com Junior. Leticia aprova o look da amiga. O rapaz chega à casa da amada. No orfanato, Bia e Pata ficam tristes por não terem par. No restaurante, Carol se assusta com os preços. Junior diz para ela não se preocupar com isso. No orfanato, Ernestina não perde tempo e ensaia com uma vassoura. Chico observa a cena e ri bastante. Ernestina fica irritada. Os dois ensaiam juntos e são surpreendidos por Tati e Ana, que zombam deles. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta convencer José Ricardo que as intenções de Carol em relação a Junior não são das melhores, pois ela está fazendo a cabeça de Junior e Valentina para Gabi se recuperar do trauma.

No restaurante, Junior agradece a Carol por tudo o que fez na vida dele e confessa que é mais feliz depois que a conheceu. O crítico Rui Salgado (Daniel Mozoretti) e Leticia assistem um filme juntos enquanto namoram. Dani atrapalha o casal, diz à mãe que não está com sono e pede para ficar com eles na sala. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen estranha que Gabi ainda esteja acordada. Valentina diz que não irá dormir enquanto Gabi estiver acordada. Carmen se irrita e sai do quarto. No dia seguinte, Carol e Junior levam Gabi ao orfanato. A mulher faz carinho na mascote Pipoca e Chico diz que as visitas de Gabi estão fazendo muito bem para todos. Na escola, Vivi reclama que não tem ninguém para dançar com ela no concurso de dança. As meninas zombam da amiga e ela fica irritada. Vivi tem uma ideia para participar do concurso. Na cozinha, Chico mostra a Gabi como fazer biscoito. O cozinheiro entrega uma forma para a Gabi, que reage ao colocar massa no objeto. Todos se surpreendem com a reação de Gabi. Na escola, as Top 3 encontram as chiquititas. As patricinhas perguntam quais são os casais que participarão do concurso. Débora (Isabella Moreira) avisa que elas sempre participam e ganham o concurso. As Top 3 avisam às órfãs que elas não terão chance de vencer.

