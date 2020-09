Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 22

Malhação

Keyla convida as amigas para o ritual indígena em homenagem a Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico. Todos gostam do vlog de Juca. Juca implica com Jota por causa de Ellen. Leide obriga Lica a se levantar da cama e ir para a escola. Benê tenta compor uma música. Malu anuncia as novas regras para o uso do uniforme da escola. Os alunos pressionam Clara por causa de Malu, e Ellen defende a menina. Lica desabafa com Leide e diz que teme ser igual a Edgar.

Flor do Caribe

Isabel aceita o convite de Ciro, Amadeu e Rodrigo para conhecer sua casa. Cassiano colhe uma flor do Caribe para dar a Ester quando chegar ao Brasil. Bibiana tenta animar Donato. Cassiano e Duque conseguem embarcar em um ônibus que passa pela estrada. Alberto ordena a Hélio que feche a mina e se livre dos funcionários, ameaçando demiti-lo caso não cumpra suas ordens. Bibiana procura Hélio e pede para o filho arrumar um emprego para o pai. Dom Rafael manda os capangas procurarem Cassiano e Duque. Donato discute com Hélio. Amaralina oferece ajuda para esconder Cassiano e Duque em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e aos amigos da república que vai morar com eles. Cassiano fica encantado ao ver Cristal dançando na casa noturna.

Totalmente Demais

Débora não acredita em Charles e apoia Suely. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e Natasha sozinhos no quarto, mas todos acabam presos no cômodo. Suely convida Débora para morar com ela. Cassandra avisa a Hugo que Débora irá morar com Suely. Eliza chega à casa de Jonatas e seduz o namorado.

A Força do Querer

Ruy pergunta sobre Ritinha. Ritinha não consegue convencer Zeca a entrar no rio com ela. Abel não gosta quando o filho diz que se casará com Ritinha. Cibele avisa a Ruy que comprará uma cobertura para eles morarem após o casamento. Eurico afirma que Dantas quer se aproveitar da inexperiência de Ruy na empresa. Silvana sai para jogar pôquer. Ivana conta que vai entrar para o time de vôlei e se entristece com o desprezo de Joyce. Ritinha e Zeca dançam carimbo.

Ruy pergunta por Ritinha e Zeca se irrita. Abel se desentende com Edinalva. Ritinha percebe o olhar de Ruy e o provoca. Ruy leva Ritinha para passear e descobre que Zeca é caminhoneiro. Bibi fica encantada com o romantismo de Rubinho. Heleninha comenta com Joyce que seu irmão Caio voltará ao Brasil. Ruy contrata os serviços de Zeca. Abel comenta que gostaria de encontrar o índio que salvou a vida de seu filho. Bibi recebe uma carta de despejo. Ritinha pede para ir com Zeca para o Rio de Janeiro. Ruy vê Ritinha se despedir de Zeca.

RECORD

Jesus

Tiago Justo se preocupa com Jesus. Pilatos fica irritado com a festa organizada pelos judeus. Com a ajuda de Hélio, Joana monta sua tenda. Edissa aconselha Deborah. Em conversa com Caifás, Barrabás avisa que conseguirá executar Jesus. Lázaro não dá atenção à Susana. Judite sofre com enjoos. Dimas trabalha com Diana na cozinha do palácio. Barrabás deixa a casa de Adela. Cassandra descobre que Noemi está apaixonada por Petronius. O Hidrópico se encanta por Diana. Cassandra tenta aconselhar o irmão. Tiago Justo prefere não preocupar Maria.

Helena tenta convencer Claudia a ir à festa do tabernáculo. Antipas humilha Temina. Deborah se abre com Maira. Asisa deixa Laila sozinha com Jairo na hospedaria. Barrabás discute com Petronius. Dimas não cai na tentação do Satanás. Deborah avisa que precisa encontrar seu filho. Petronius luta com Barrabás. Livona chama Judite para dar uma volta. Susana separa a briga de Barrabás com Petronius. Judite se depara com Gestas. Petronius chama Noemi de Madalena e a beija. Joana se irrita com Caifás. Mirian discute com Asisa. Pedro segue em direção ao templo. Caifás vê um homem na multidão e pensa que é Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Nati vai morder Valente, mas ele consegue segurá-la e avisa que ela não é uma vampira do mal. Fredo avisa que há um ataque de mutantes na praia e convoca Aline, Miguel e Ernesto para a missão. Bram e Drácula amarram Teófilo. Amapola, Vick e Sheila tentam atacar Cris, mas acabam morrendo. Gór encontra a Rainha Formiga e diz ter uma mensagem de Juli falando em nome dos reptilianos. Maria e Marcelo vão ao encontro do Rei e da Rainha.

Escrava Mãe

Juliana fica curiosa sobre notícias do Miguel. Teresa diz que Miguel fugiu da cadeia e foi embora da vila. Juliana chora com a notícia. Almeida joga sabião na senzala. Filipa está revoltada por Quintiliano a mandar para o convento. Tomás e Violeta caminham em direção a pensão e falam que a fuga de Miguel não deveria ter ocorrido. Nestor, Irani e Belezinha ficam assustados com a declaração de Loreto que disse que Miguel preferiu se jogar na queda d`água ao ter que voltar para a prisão e convoca Belezinha a comparecer na Câmara, uma vez que ela era cúmplice. Violeta comenta com Dália que Tomás a beijou. Teresa entra no quarto e comenta com Almeida que Juliana despertou e ele se irrita e diz a ela que deveria se preocupar com seu marido. Ele manda ela tirar o calço que impede que ela manque e deitar na cama, ele se aproxima, senta na cama e desliza a mão sobre o corpo de Teresa ainda vestida.

Almeida beija calorosamente Teresa. Almeida visita Sapião na senzala e pede a Zé Leão que tire as correntes dele. Teresa está diante de Juliana, feliz com a sua recuperação. Teresa confessa a Juliana que seu casamento foi consumado e pede para que ela não confronte mais o Almeida. Belezinha teme ser condenada. Violeta conta a Filipa que descobriu alguns segredos sobre seu pai. Quintiliano visita Urraca. Loreto afirma a Almeida que os soldados estão procurando pelo corpo de Miguel e Almeida desconfia que não estejam tão empenhados. Almeida pede que Teresa entre e denuncie Guilherme pelo seu sequestro. Quintiliano pede a Urraca que interceda por Guilherme. Rosalinda lê uma carta que permite reabrir a pensão. Filipa se espanta diante de Violeta, o tom da conversa é de segredo, ela fica confusa com as revelações sobre sua mãe, e agradece Violeta.

Guilherme chega a delegacia e se entrega. Esméria revela a Juliana que Miguel está morto. Juliana não acredita e olha para Sapião e Tia Joaquina que estão angustiados. Guilherme sai da delegacia e deixa Teresa abalada e Almeida se incomoda. Sapião conta a Juliana que foi Esméria que estragou o plano de fuga dela com Miguel. Belezinha está na delegacia com Nestor. Filipa se joga nos braços de Quintiliano e chora, sentida, abraçada e ele. Juliana discute com Esméria e elas brigam. Zé Leão chega. Urraca escolhe alguns escravos que vão para sua casa, Sapião está entre eles. Guilherme arruma as trouxas diante de Tomás e Filipa e promete voltar recuperado das frustrações. Quintiliano entra e abraça Guilherme. Esméria e Juliana são levadas até Almeida. Almeida dá a voz para as duas se defenderem e Juliana toma a frente e pede para ser primeira a ser castigada. Miguel está em um local desconhecido, molhado e deitado de bruços, desacordado e é encontrado por um cigano que grita para outros para verem o que encontrou. Eles ajudam a virar Miguel e percebem que Miguel está vivo.

SBT

Chiquititas

Cintia acorda as chiquititas e avisa que deixou um presente em cima da cama de cada uma. Todas gostam, menos Pata e Mili que mostram pouco interesse. As crianças vão para a sala e percebem que o quadro de Carmen não está mais na parede. Cintia avisa que mandou tirar o quadro. As crianças aprovam a medida. Na cozinha os pequeninos se deliciam com um café da manhã especial e comemoram a notícia de que Cintia irá tirar todas as grades do orfanato. Na casa de Maria Cecília, Shirley diz pra Eduarda que relaxou os músculos e decidiu continuar a trabalhar no apartamento. No Café Boutique, Maria Cecília conversa com Tobias sobre o programa da Eliana. Junior entra na sala e percebe o clima entre os dois. Tobias desce para a loja e Junior diz pra Maria Cecília que não precisa se explicar para ele, apenas tomar cuidado, pois da próxima vez pode não ser ele que entre na sala. Junior leva Mili para visitar Gabi, que sofre de uma profunda depressão. Gabi pega na não de Mili e chama a atenção de Valentina, que diz que há anos ela não expressava uma reação dessas. Mais tarde, Mili desenha Duda e entrega o desenho de presente para ele. No Café Boutique, Letícia e Tobias ficam assustados ao verem que todas as chiquititas estão na porta com Cintia. Carol diz que eles não precisam se preocupar, afinal, são apenas crianças.

Cintia diz para as chiquititas que elas podem comer o que quiserem. As crianças correm até o balcão. Os clientes se assustam e quase todos vão embora. Enquanto isso, Duda e Mili vão ao parque andar de patins. No Café Boutique as crianças se lambuzam e comem muitos doces. Carol vai conversar com Cintia e diz que está à disposição para voltar a trabalhar no orfanato. Cintia diz que Chico e Ernestina estão dando conta de tudo e que caso precise chamará Carol de volta. Cintia pede para Carol cuidar das chiquititas para ir falar com José Ricardo. No elevador, Cintia conversa com Armando e pede para que ele pare de ligar para ela toda hora. A nova diretora diz que em breve colocará o plano deles em ação. A porta do elevador se abre e os dois disfarçam para José Ricardo não perceber nada. No café, Ana e Tati correm pela loja. Maria Cecília chama Carol e pergunta o que significa toda aquela bagunça. A supervisora pede para que Carol e Letícia organizem tudo. No parque, Mili acha que vai ser beijada por Duda, mas o beijo não acontece.

