Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 18

Malhação

Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Tina se desespera com a possibilidade de estar doente e Ellen aconselha a amiga a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá os avós paternos. Guto leva Benê para passear. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Bóris conta a Dóris que pensa em se dedicar a escrever. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia. Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

Flor do Caribe

Alberto declara seu amor por Ester. Ester conta a Taís que, apesar de não ter esquecido Cassiano, vai se casar com Alberto. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com ele como secretária particular. Alberto aceita Yvete como secretária e lhe dá um beijo. Duque machuca a mão. Lindaura, Samuel e Samuca ficam felizes com a notícia do casamento de Ester. Dionísio não aprova o casamento de Alberto com Ester. Dom Rafael desconfia da mão machucada de Duque e manda os capangas vistoriarem a cela. Chico insiste em dizer que Cassiano voltará. Cassiano é escalado para pilotar o avião que levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. Cristal se interessa por Cassiano. Dom Rafael orienta Cassiano a evitar Cristal. Cassiano consegue ligar para casa e fala com Chico.

Totalmente Demais

Cassandra acusa Suely de ter voltado por causa do dinheiro do pai e a expulsa de casa. Zé Pedro avisa a Hugo que Suely, por ter abandonado o lar, não tem direito a nada que é de Hugo. Arthur convida Eliza para o jantar de despedida de Natasha, mas ela não aceita. Carolina e Rafael recebem do Oficial de Justiça um mandado de ação de Eliza contra eles. Natasha avisa a Arthur e Jojô que não irá mais a Miami, e que se separou de Steve.

Fina Estampa

Griselda diz que nao vai implorar por sua vida. Tereza Cristina diz que ela vai morrer. Griselda diz para ela fazer o serviço logo, mas Tereza Cristina diz que o momento requer dor e desespero. O delegado continua fazendo perguntas para Crô e diz que ele pode ser preso. Ele entra no armário de Tereza Cristina e chora por sua rainha. Guaracy fala com o delegado. Zuleika invade o casamento de Juan Guilherme e pede perdao por tudo que fez a ele. Tereza Cristina e Ferdinand vao ao motel. Antenor conta para Patrícia que Tereza Cristina está envolvida no sequestro de Griselda. Eles deduzem que Griselda foi levada para o mesmo lugar que Antenor quando foi sequestrado. Ferdinand está na banheira e Tereza Cristina seca o cabelo. Ela joga o secador na banheira e Ferdinand morre eletrocutado. Wallace Mu vence sua luta e recupera o título no MMA. Ele dedica a vitória para Dagmar. Tereza Cristina volta sozinha para o cativeiro. Ela coloca fogo no cativeiro e pede novamente que Griselda implore por sua vida. Griselda diz que ela é louca e não vai implorar por sua vida, preferindo morrer torrada. Antenor e Patrícia chegam ao cativeiro.

RECORD

Jesus

Diana pede ajuda a Almáquio. Dimas é torturado na prisão. Adela e Shabaka vão ao encontro de Petronius. A irmã do centurião se abre com Cláudia. Rufos, ex marido de Cassandra, sofre com lepra em uma caverna. Shabaka retira a queixa contra Dimas, que é libertado. Adela agradece ao pai de Susana e oferece um emprego para o filho na cozinha do palácio. Antipas da em cima de Temina. Enquanto segue com a comitiva às margens do rio Jordão, Herodíade pede um tempo para ficar sozinha e se afasta. Ela fica mexida com as lembranças do passado e Satanás surge ao seu lado. Uma cobra sai das vestes do demônio e lambe o rosto de Herodíade. Heitor chega ao local e a encontra morta no chão. A alma de Herodíade vê o próprio corpo estirado no chão e é levada pelo Satanás. Alguns dias se passam e é anunciado o início da festa do tabernáculo. Anás e Caifás se mostram.

Apocalipse

Dudu, Guido e André contam tudo para Ricardo. Arthur noticia os estragos de um tsunami provocado pela atividade do vulcão. Ângela e Laodiceia fogem temendo a onda gigante. Policiais abandonam a delegacia. O Rio de Janeiro vira um caos e é inundado pelo tsunami. Ricardo discursa e culpa Deus pela tragédia. Zoe e Benjamin dizem que tudo está na Bíblia. Ricardo e Ariela visitam o local onde está a cobaia. Adriano tenta saber mais sobre o novo projeto de Ricardo. A cidade do Rio fica destruída.

Adriano diz saber como ajudar. Ricardo trabalha na campanha da marca. Arthur elogia a vida na Nova Babilônia. Gláucia se candidata à vaga de assistente de Ariela. Alan reclama do comportamento de Isabela. Ricardo se prepara para o lançamento da nova campanha. Adriano trama com Melina. Débora beija Alan. Adriano descobre a senha e consegue invadir os projetos de Ricardo. Brenda aguarda por notícias. Ricardo discursa no evento e é surpreendido com um vídeo de Benjamin no telão.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aquiles tenta fugir, mas os reptilianos bloqueiam sua passagem. Hélio e Ceres fazem as pazes. Juli olha no monitor a imagem de Samira desacordada no subterrâneo. O Rei pede para Luciano providenciar a nave da luz e acompanhar Maria ao encontro de Marcelo. Nati acorda sem memória. Nati vira vampira e não consegue se controlar. Melquior avisa a Marcelo que Maria está a caminho. Eles se vêem e correm um ao encontro do outro e se beijam.

Escrava Mãe

Tito Pardo procura por Juliana. Almeida está furioso e tenta pegar a carta da boca de Sapião. Almeida procura por Juliana e Esméria diz que ela tentou fugir. Loreto continua a busca por Miguel, que conseguiu fugir. Quintiliano sugere que Guilherme fuja para a corte e Guilherme diz que não é foragido. Beatrice visita Quintiliano. Átila recusa a proposta de emprego de Tomás. Tito Pardo encontra Juliana desmaiada e ferida por uma cobra e grita por Zé Leão. Tia Joaquina e Bá Teixeira conversam sobre a ruindade do coronel Almeida. Beatrice pede desculpas a Quintiliano e avisa que não poderá fazer nada contra a denúncia feita por Almeida. Tito Pardo entra na casa de Tia Joaquina com Juliana nos braços e derrama aguardente no ferimento.

Nestor pede a Irani que fique no armazém enquanto ele vai procurar por Belezinha. Almeida revela a Loreto que sabe o paradeiro de Miguel. Loreto, Osório e Almeida vão atrás de Miguel. Nestor observa, tenso. Miguel está na espera, em cima do cavalo, no canto da estrada. Ele avista Belezinha. Miguel percebe que o recado não foi dado a Juliana e diz a Belezinha que precisam sair dali pois correm perigo. Urraca visita Teresa. Osório corre pela mata. Almeida encurrala Miguel. Belezinha corre e se depara com Osório. Miguel continua correndo a cavalo e Loreto atira em sua direção. Belezinha aproveita a distração do tiro e acerta Osório com um galho e foge. Outro tiro dos soldados atingem Miguel no ombro mas ela não para de correr. Dr. Pacheco cuida de Juliana. Miguel é atingido novamente, cai do cavalo e rola numa ribanceira. Tomás procura por Violeta e Rosalinda diz que Violeta está muito ocupada. Violeta está chocada com as revelações de Rosalinda sobre a esposa do Quintiliano que o traiu com um escravo.

Osório encontra Miguel, que está fazendo curativo no local do tiro. Belezinha encontra Nestor e diz que só queria ajudar Miguel. Osório revela que o pai de Miguel não deveria ter cruzado o caminho dele e afirma que todo o ouro encontrado no baú é dele também. Ele revela que matou a mãe de Miguel que se enfurece e parte pra cima de Osório. Almeida aparece e Miguel Foge novamente. Miguel é encurralado numa queda d’água e se joga. Juliana desperta, assustada. Osório, Almeida e Zé Leão vão embora e acreditam que Miguel não sobreviverá. Petúnia caminha de braços dados com tia Elza enquanto Maria Isabel acompanha, de mucama. Almeida volta pra casa e diz que Miguel provavelmente morreu e todos se chocam e ainda revela que Juliana fugiria com Miguel. Teresa vai ao encontro de Juliana e chora ajoelhada. Juliana sonha com Miguel que o espera em um cavalo. Juliana vê no sonho que Miguel morre em seus braços por Almeida e ela desperta assustada.

SBT

Chiquititas

Shirley (Olívia Araújo) começa a trabalhar no apartamento de Eduarda e Marica Cecília como período de experiência. A socialite se incomoda com o barulho do aspirador e música alta da faxina. Maria Cecília e Tobias estão juntos numa praça fazendo piquenique e se beijando quando duas meninas ficam observando o rapaz. Uma delas vai até Tobias e pede para ele tirar o óculos, diz que adora o Tomás Ferraz e pede autógrafo. No orfanato, Ernestina faz um discurso interminável e as crianças desistem de escutar até o fim. Junior e José Ricardo conversam sobre a nova direção do orfanato. Junior indica Carol e José Ricardo indica Cintia. Eles decidem promover uma votação entre as chiquititas para que elas decidam qual das duas será a nova diretora. Dani faz birra e diz que não quer mais brinquedos velhos. Letícia diz pra filha separar os brinquedos para doar para as crianças do orfanato. Dani se recusa e diz que não quer dar os brinquedos para ninguém. Carol tenta falar com a menina. Mais tarde, Carol leva os brinquedos para as chiquititas, que ficam felizes. Duda está conversando a sós com Mili no pátio e aproveita para lhe convidar para dar uma volta mais tarde. A menina aceita e Mosca interrompe para dizer que Carol acaba de trazer novos brinquedos. Com ciúme de Mili, Mosca decide convidar Vivi para passear. Tobias vai até a casa de Carol e conta para os amigos que estão reconhecendo ele como Tomás Ferraz em todos os lugares com o sucesso do vídeo na internet.

Eduarda apresenta Shirley Santana para Maria Cecília. Muito espaçosa, Shirley diz que Maria Cecília é mais bonita que Eduarda. Letícia, Clarita, Beto, Dani e Tobias estão assistindo o programa da Eliana quando se surpreendem com a apresentadora anunciando que o clipe de Tomás Ferraz é o mais acessado da semana. Beto fica muito feliz ao ver o videoclipe no programa da Eliana. Tobias apenas se preocupa, pois a visibilidade pode trazer problemas, uma vez que Tomás Ferraz é apenas um disfarce. No apartamento de Eduarda, a socialite e Maria Cecília assistem ao clipe de Tomás Ferraz. Cintia vai até o orfanato e presenteia todas as crianças com um celular. Eliana faz um apelo para que Tomás Ferraz entre em contato com a produção para gravar uma participação no programa. Maria Cecília fica chocada com o clipe. Shirley não para de se intrometer com opiniões e Eduarda pede para ela procurar o que fazer. No orfanato, as crianças deixam de lado os brinquedos e dão atenção apenas aos celulares. Ernestina vai até a cozinha e diz para Chico que Carol e Cintia então de olho na direção do orfanato. Chico defende Carol e diz que só pode falar de quem ele conhece. José Ricardo e Junior vão ao orfanato e comunicam todos que haverá uma votação para escolher quem será a nova diretora, que pode ser Carol ou Cintia. Ernestina interrompe José Ricardo e diz que ele se esqueceu dela. Junior concorda com a candidatura dela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

