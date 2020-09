Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 11

Malhação

Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen é recebida por Lica e Tina em seu primeiro dia no Colégio Grupo. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen e diz que a menina está no novo colégio de favor. Luís e Marta falam sobre a possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.

Flor do Caribe

Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano fazia parte de uma quadrilha internacional de traficantes. Donato aceita assumir a culpa pelo acidente do casal de turistas no lugar de Hélio. Cassiano fica preso em um desabamento na mina. Quirino ajuda Samuel, que passa mal ao receber uma carta da Alemanha. Dom Rafael ordena aos capangas que procurem por Cassiano na mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a Quirino sobre a morte de Cassiano. Cassiano decide voltar para buscar Duque. Ester pede a Alberto que preserve a boa imagem de Cassiano, não contando o que aconteceu no Caribe. Olívia pressente a morte de Cassiano ao ver a expressão de Ester e Alberto.

Totalmente Demais

Lili garante a Rafael que seu relacionamento terminou. Lili decide reatar seu casamento com Germano. Leila cuida de Rafael. Hugo se declara a Gilda e os dois se beijam. Carlinhos sente ciúmes ao ver Hugo beijando sua mãe. Florisval tenta convencer Jacira a não abandonar Janaína. Leila encontra com Carolina e afirma que provará que foi a jornalista quem enviou as fotos de Eliza e Rafael para Lorena.

Fina Estampa

Tereza Cristina culpa Griselda por todos os males que ocorreram em sua vida e pensa em sair do país. Baltazar se lembra do que Pezão falou para Celeste. Marilda grava tudo o que sabe sobre Tereza Cristina e entrega para Griselda. Quinzé observa Teodora e Quinzinho. Zuleika vai à “Fashion Moto” para comprar uma motocicleta. Celeste expulsa Baltazar de casa. Mirna Bello avalia as fotos de Enzo. Tereza Cristina manda Pereirinha embora. Teodora conta para Quinzinho que vai viajar e tenta disfarçar o choro ao falar de Quinzé. Todos conversam sobre a briga entre Baltazar e Pezão. Crô pensa em oferecer abrigo para Baltazar. Celeste afirma a Solange e Daniel que não voltará atrás em sua decisão. Alberto critica Guaracy por deixar Dagmar se encontrar com Wallace. Griselda teme pela segurança de Celeste. Íris revela para Tereza Cristina que ela nunca foi filha de Carlota Valdéz e cobra caro para contar a verdade sobre sua história.

RECORD

Jesus

Amedrontado, o Hidrópico tenta fugir do combate. Diana defende a criatura e Pilatos acaba mandando o Hidrópico para a prisão. Cassandra se encanta por Fílon. Joana e Edissa dizem que precisam fazer algo pela criatura. Gabriela fala da dificuldade de Pedro em entender o casamento de Sara. Satanás fica satisfeito com a discussão entre os apóstolos. Sula implica com Zebedeu. Satanás se diverte com a crise entre os apóstolos. Longinus vence seu oponente no torneio.

Cornélius e Sara trocam palavras de amor. Goy fala sobre a discussão com os apóstolos. Jesus condena a atitude de seus discípulos. Shabaka vence a próxima luta. Jesus defende Goy. Caifás se preocupa com sua parte nos impostos para o templo. Ele e Anás se irritam ao terem notícias de Jesus. Diana visita o Hidrópico na prisão e é ameaçada por Diana. Em conversa com Anás, Caifás avisa que precisam matar Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Luciano conta que ele é um vigia das fronteiras de Agartha e responsável por dar boas vindas a pessoas do bem. Toni beija Samira. Valente amordaça Nati e os dois passam a noite juntos. Marcelo e Tati são surpreendidos por um ataque de insetos voadores. Ana e Pepe dão de cara com Fúria, que mostra seus dentes e garras. Marta e os agentes do Depecom chegam para socorrer Fredo. Telê e Draco mandam raios de energia e fogo na direção de Marta, que morre.

Apocalipse

Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo de Dylan. André teme a fúria de Ricardo. Zoe diz que é preciso ter fé. Ricardo fala sobre os Selados Adriano. André diz que o vilão mandou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio fica surpreso ao saber que é filho de Stefano. O Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a escassez do planeta. Adriano se encontra com Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproximação de um helicóptero. Adriano conta para Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido vasculha as casas da vila. Zoe e Natália se preocupam. André interroga Arthur na redação do telejornal. Dudu questiona Talita. Guido procura por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles precisam deixar o esconderijo. Guido diz que o telefone de Bárbara está grampeado. Zoe telefona para a jornalista e revela o plano de fuga. Guido, Dudu e André ouvem tudo. Eles correm para o esconderijo e invadem o local.

Escrava Mãe

Juliana está apavorada, ainda agarrada por Osório. Ela tenta se desvencilhar, mas ele continua com as mãos em sua boca. Juliana tenta escapar e consegue tirar a mão de Osório de sua boca.Tito Pardo acerta um soco em Osório que parte para cima de Tito Pardo com o facão, mas Tito Pardo dá um chute de capoeira na mão de Osório e o facão voa longe. Miguel atrás das grades. Irani e Nestor do outro lado com Loreto. Há um pote de comida com Miguel, que foi entregue por Irani. Miguel tira a camisa e mostra as marcas nas costas. Loreto e Irani se assustam. Nestor observa, contido. Maria Isabel e Petúnia chegam de carruagem, exaustas, diante de um belo sobrado. Elas estão com roupas trocadas; Maria Isabel com roupas mais simples e Petúnia com roupas de sinhá. Juliana visita Miguel. Osório caminha na mata, até que se detém ao ver o soldado e mais dois homens num local ermo. Um deles está cavando por ali, exausto. Alguns instantes e eles ouvem o barulho da pá batendo em algo. O outro homem continua cavando. O soldado cava também. Eles acham um pequeno baú antigo.

SBT

Chiquititas

Após saber que foi demitida, Carol discute com Carmen na diretora do orfanato Raio de Luz. Ernestina escuta atrás da porta e corre para contar para Chico que Carol foi demitida. Na diretoria, Carol diz que a demissão não lhe incomoda e afirma que ela lutará pelas crianças até o fim. Na sala de Maria Cecília, no Café Boutique, Beto mostra pra supervisora e pra Tobias como ficou o clipe de Tomás Ferraz (cantor português que o barista Tobias finge ser pra poder namorar Maria Cecília com a autorização da mãe dela, Eduarda). Estreia do clipe da música “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”. Chico chora ao se despedir de Carol. Ernestina também fica triste. Chico diz para Carol que irá rezar pra Deus trazê-la de volta ao orfanato Raio de Luz. Carol vai embora do orfanato chorando. As crianças voltam da escola. Carmen diz as chiquititas que Carol não trabalha mais no orfanato. Carol conversa com Junior no Café Boutique e diz que não pode desistir das crianças, pois havia feito uma promessa pra Sofia que iria cuidar delas. Junior leva Carol para falar com José Ricardo, que diz que não vai passar por cima da autoridade de Carmen e pedir para recontratar Carol. Junior diz que quer Carol de volta ao Café Boutique.

No orfanato, Carmen diz pra Ernestina que não quer que ela autorize a entrada de Carol no orfanato de maneira alguma. Duda vai ao orfanato falar com Mili. As crianças estão muito tristes com a demissão de Carol. No quintal, Duda explica que mentiu sobre Carmen ter autorizado a ida dos dois ao cinema porque sabe que Mili é certinha e que só assim aceitaria sair. O garoto diz ainda que queria sair só com ela. Enquanto conversam, Duda se aproxima cada vez mais de Mili no banco. As meninas vêm à cena riem alto e saem correndo. Mili se pergunta se elas escutaram a conversa. Duda diz que não tem nada demais se elas escutaram. Mosca pergunta pra sua irmã, Pata, se Mili está gostando do Duda. Pata diz que sim e que acha que Duda gosta ainda mais de Mili. Pata pergunta se Mosca ama loucamente Mili. O garoto diz que não e que está apenas preocupado com a amiga. Duda segura a corrente com pingente que Mili ganhou de Sofia, antes da morte dela. Mili pede a corrente de volta e chora. Duda devolve. Mili diz que ele só faz brincadeiras estúpidas e que tentou ser amiga dele, mas isso é impossível. Carol vai ao orfanato pra se despedir das crianças e Ernestina diz que não pode abrir a porta por ordem de Carmen. Todas as crianças vão ao portão. As chiquititas choram muito e pedem pra Ernestina abrir o portão pra se despedirem da Carol, que também chora do outro lado do portão. Carmen aparece e diz que Carol jamais voltará a entrar no orfanato e que ela é uma ameaça para as crianças. Ernestina pede desculpa para Carol e para as chiquititas. Clarita tenta convencer Letícia a aceitar o convite de jantar feito pelo crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti). Na mansão dos Almeida Campos, Cintia diz pra José Ricardo que toda a ideia de levar as crianças ao cinema foi dela e que não podem demitir Carol. José Ricardo tranquiliza a namorada e diz que Carmen queria se livrar de Carol antes disso e que usou esse acontecimento apenas como um pretexto.

