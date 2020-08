Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 10

Malhação

Anderson não entende a atitude de Tina, que mantém a decisão de se separar. Tina sofre e as amigas a apoiam. Benê revela a Samantha que Guto gostaria de cantar com ela, e o menino se irrita. Ellen cobra que Nena ajude Anderson. Noboru conforta Tina. Anderson afirma a Ellen que ama Tina. Mitsuko comenta com Tina sobre Akira. Keyla se machuca e Tato a leva para a escola de bicicleta. K2 sente ciúmes de Tato com Keyla. Lica e Ellen pedem para conversar com Bóris e Dóris, respectivamente.

Novo Mundo

Dom Pedro aparece e Domitila fica em pânico. Anna percebe o interesse de Thomas em saber com o ministro inglês se existem pistas sobre a investigação do tráfico de escravos para a Inglaterra. Dom Pedro expulsa Domitila. Chalaça conta a Leopoldina e Joaquim tudo o que aconteceu no solar. Benedita fica frustrada com a frieza com a qual é tratada por Dom Pedro e vai embora do solar com a irmã. Cecília enfrenta Sebastião, e Matias a ajuda a fugir. Francisco avisa a Licurgo que o mandato dele como deputado foi cassado. Os piratas desembarcam em um vilarejo e Elvira consegue fugir com um grupo de teatro. Bonifácio diz a Joaquim que acredita que Severino Menezes pode ajudá-los a prender Thomas. Matias garante que ajudará Cecília a encontrar Libério. Elvira parte com o grupo de teatro para o Rio de Janeiro. Diara pede a Ferdinando para ajudar Greta, e a vilã ouve a conversa. Bonifácio elogia Leopoldina por seu comportamento diante da separação de Dom Pedro e Domitila. Domitila procura Thomas. Ferdinando tenta conversar com Greta e ela o manipula. Quinzinho fala com Joaquim e o consola. Dom Pedro implora o perdão de Leopoldina.

Totalmente Demais

Arthur convence Carolina a não revelar a aposta para Eliza. Germano rasga os papéis do divórcio e afirma a Zé Pedro que não aceita se separar de Lili. Wesley se desespera ao descobrir que não poderá mais andar. Carolina evita encontrar com Lorena e Arthur. Germano avisa a Arthur para ter cuidado com Eliza e não magoá-la. Eliza pergunta a Arthur por que Carolina foi trabalhar na Excalibur.

Fina Estampa

Griselda mostra para Guaracy as notícias sobre Esther e rola um clima entre eles. Celina tenta convencer Beatriz a prestar queixa contra Esther. Vanessa é recontratada por René e rompe com Paulo. Tereza Cristina diz a Patrícia que não está envolvida com os atentados contra a família de Griselda. Crô combina de se encontrar com Baltazar para produzir o vídeo do CD de Solange. Wallace conta para Dagmar que lutará contra Muralha. Daniel pede para ver a gravação do clipe de Solange. Tereza Cristina manda Ferdinand matar Quinzinho. Pereirinha despista jornalistas para ajudar Danielle a fugir. Paulo procura Esther. Joana revela para o delegado Paredes que a loira misteriosa e Tereza Cristina são a mesma pessoa.

RECORD

Escrava Isaura

Comandante dá ordem de prisão à Branca. Tomásia diz a Isaura que Álvaro assumiu a culpa pelo assassinato para poder salvá-la. Isaura conta a seu pai que antes de receber a comida envenenada Branca esteve na prisão. Malvina, Aurora e Helena trocam confidências. Geraldo sugere que Branca fuja para longe, caso contrário será presa. Cel. Sebastião tem pressa com o casamento de Helena. Rosa avisa André que o quilombo será atacado. Malvina chama Geraldo para sua alcova.

Comandante decide ir até o quilombo. Francisco é solto. Diogo diz que Isaura está curada. Henrique fica sabendo do ataque ao quilombo. Após uma noite de amor, Geraldo pede Malvina em casamento. Tomásia e Miguel pedem perdão para Álvaro. Comandante dá ordem de prisão à Branca. Rosa acorda Belchior para conversar. Bernardo e os quilombolas se armam para defender o quilombo. Morre o Sargento Aloísio. Belchior diz a Rosa que Álvaro não será condenado se ele ou a Rosa falarem a verdade para o juiz.

Jesus

Pilatos exige que Caius solte Tiago Justo. Lázaro, Maria Madalena e Susana são atacados por ladrões na estrada. Antipas permite que Longinus procure Salomé e ordena que soltem João e André. José de Arimatéia diz para Deborah que Tiago Justo será libertado. André e João deixam a prisão. Tiago Justo é solto. Petronius avisa que chegou a hora de Ami ser crucificado. Shabaka cuida de Susana. Madalena segue para encontrar Petronius. Jesus fala para um grupo de pessoas. Ami sofre, pregado na cruz. Tomé e Iscariotes encontram Tadeu e Zelote.

Malco sofre ao ver o tio crucificado. Maria Madalena avisa que seguirá com Jesus e Petronius fica decepcionado. Pedro e Mateus curam as chagas de um homem. Jesus fala para algumas pessoas na sinagoga. Petronius sofre sem Madalena. André e João seguem felizes com a liberdade. Susana recebe o cuidado de Lázaro e suas irmãs. Iscariotes, Tomé, Tadeu e Zelote encontram com Tiago Maior e Filipe. Natanael, Tiago Menor, André e João retornam à Cafarnaum. Alguns dias se passam. João beija Gabriela. Sara avisa que Jesus chegou à cidade. Asisa trata Mateus bem, mas se irrita ao vê-lo indo encontrar o Messias. Maria Madalena surpreende a todos ao dizer que veio para seguir Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Carvalho liga para Simone e avisa que já tomou posse da mansão. Ernesto abraça Clara e Esmeralda. O malandro exige o resto do dinheiro. Ernesto protege Clara do malandro e diz que ele está preso. O malandro saca uma arma e aponta para Ernesto, que manda Esmeralda correr com Clara. Caneloni morre. Fernando e Ariadne se assustam ao ouvir batidas na porta do quarto do hotel. Marta pergunta para Fredo se ele acha que a contaminação de seres mutantes é um plano de seres extraterrestres.

Apocalipse

Para tentar despistar André, Adriano o convida para tomar um drinque. César e Benjamin atacam o motorista do caminhão e entram na Nova Babilônia com o veículo. No deserto, Hanna se assusta ao ver uma patrulha de robôs. Brenda altera o sistema de monitoramento de câmeras para proteger Benjamin e César. Adriano distrai André. Zoe fica aflita sem notícias do marido. César se aproxima da sede com Benjamin trazido dentro de uma caixa. Marta e Oziel se assustam com o aviso de Hanna. César sai do elevador com a caixa onde Benjamin está escondido. Ricardo convida os avós para receberem a marca.

Vittorio sofre sem notícias de Glória. César e Benjamin chegam ao local onde está Brenda. Benjamin senta diante do computador e tenta desativar o sistema dos robôs. Alan encontra Adriano conversando com André. Melina liga para André e diz que algo aconteceu com o rapaz da entrega. Benjamim usa um vírus para infectar o sistema central do exército de androides. Os robôs começam a sofrer pane elétrica. Hanna e Tiatira observam os androides parados e dizem se tratar de um milagre. César amarra Brenda para ninguém desconfiar dela. De repente, o alarme dispara. Alan, André e Melina entram no local e flagram Benjamin. Alan ordena a prisão do próprio filho.

SBT

Chiquititas

Os meninos revelam pra Junior que não gostarem da escola por se sentirem presos. Os chiquititos dizem ainda que Mosca está encrencado com duas garotas. Junior aconselha os meninos. No Café Boutique, Clarita pergunta para Carol como está seu relacionamento com Junior. Carol diz que eles ainda não se beijaram. Após comer cachorro-quente no parque, Mosca, Rafa e Binho pedem conselhos amorosos para Junior. Na escola, as meninas observam três garotas: Michelle (Giovanna Boscolo), Priscila (Giovanna Vargas) e Débora (Isabelle Moreira), conhecidas como as Top 3. Elas zombam das chiquititas por morarem em um orfanato. Uma das garotas convida as órfãs para seu aniversário e diz que será na melhor matinê da cidade. Vivi diz que elas irão. As Top 3 perguntam se elas possuem autorização para sair do orfanato. Bia se irrita. Mili diz às garotas que morar no orfanato não é tão ruim quanto parece. No mesmo momento, Ernestina chega ao local para buscá-las. No Café Boutique, Tobias vai à sala de Maria Cecília para falar sobre a proposta que Eduarda fez para Clarita. Maria Cecília insiste que é melhor eles não se verem mais. Tobias tranquiliza a amada ao afirmar que Clarita está do lado deles e vai ajudá-los. Mosca, Rafa e Binho chegam a tempo na escola para irem junto com as meninas embora. Junior chega à loja Café Boutique e vê Carol. O rapaz senta ao seu lado para conversar. Eduarda observa os dois.

Carol diz se preocupar com o que as pessoas podem pensar ao vê-los juntos. No orfanato, as meninas comentam sobre o convite que receberam. Vivi diz para as amigas que será a primeira balada delas e que precisam se preparar. Mili se preocupa e aconselha as pequeninas pedir permissão a Sofia. Bia acha melhor não contarem a diretora, pois tem certeza que ela não irá permitir. As chiquititas se empolgam e sobem animadas para escolherem uma roupa. Ana e Tati ficam chateadas por não terem sido convidadas. No pátio, Mosca, Rafa e Binho zombam das meninas. Na sala do orfanato, Ana e Tati anunciam pros meninos o desfile do orfanato Raio de Luz. As chiquititas desfilam com seus looks. Entediados, os meninos se recusam a continuar assistir o desfie. Tati ordena que eles permaneçam no lugar e chama a última modelo. Envergonhada, Mili desce as escadas. Mosca fica encantado. Vivi pergunta aos amigos qual foi o look que eles mais gostaram. Os garotos dizem que todos estão aprovados. Rafa pergunta as meninas como elas pretendem sair do orfanato. Pata pede ajuda ao irmão. Mosca consegue pegar a chave do portão do orfanato. Ana e Tati vão conferir se Ernestina ainda está no pátio para saírem escondidas. No Café Boutique, Maria Cecília desce na loja para encontrar sua mãe. Eduarda mostra Junior e Carol para a filha e diz que avisou que a ex-garçonete era perigosa. Carol avisa que precisa ir para a faculdade e Junior lhe acompanha até a saída. Eduarda fica indignada e fala à filha que os dois estão próximos demais. Na porta da loja, Junior decide beijar Carol na boca pela primeira vez. Eduarda e Maria Cecília observam. No orfanato, Ana e Tati tentam despistar Ernestina, mas conseguem apenas irritar a zeladora. Tati finge que está com dor de barriga. Ana pede a funcionária para pegar o remédio que está no alto do armário. Enquanto isso, Ana vai à sala para avisar as amigas que elas podem sair. Porém, ao tentarem sair, as chiquititas são surpreendidas por Sofia.

