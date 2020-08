Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 6

Malhação

Ellen fica mobilizada com a oferta de Bóris. Roney vibra com o sucesso dos salgados de Tato na lanchonete. Benê incentiva Guto a propor que ele e Samantha cantem em dupla na banda. Das Dores orienta Ellen sobre a proposta de estudar no colégio Grupo. Keyla sai para jantar com Deco e Roney convida Josefina para ir à sua casa. Fio teme que Ellen aceite a bolsa de estudos. Telma estimula Tina a divulgar a nova música. Lica pensa em Bóris. Tato sofre por causa de Tonico. Keyla e Deco ficam juntos.

Novo Mundo

Joaquim e Bonifácio acodem Leopoldina. Anna fica atenta a uma carta que Thomas recebe. Bonifácio e Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou as cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova contra Thomas. Fred amarra Elvira no mastro do navio. Hugo tenta enganar Germana. Diara pede ajuda a Matias para encontrar Wolfgang. Bonifácio comunica a Dom Pedro que as cartas de Domitila foram entregues a Leopoldina. Joaquim entra na casa de Thomas, e Anna entrega a ele a carta que pegou do marido. Germana informa a Licurgo que eles estão sendo roubados por Hugo. Greta muda a arrumação da casa e afirma a Diara que a casa de Wolfgang agora é dela. Dom Pedro tenta se desculpar com Leopoldina. Sebastião invade o jornal e manda prender Libério.

Totalmente Demais

Dino fica ferido e é levado para o hospital. Eliza diz a Arthur que ele salvou sua vida. Peçanha arma com o carcereiro para deixar Dino fugir. Germano afirma a Gilda que não deixará que nada falte à sua família. Carolina assiste à declaração de Germano, comunicando que Eliza continua sendo a Garota Totalmente Demais. Rosângela pede desculpas a Montanha por tê-lo culpado pelo acidente de Wesley. Cordeiro mostra a Gilda as notas promissórias assinadas por Dino e diz que irá se apoderar de seu bar. Cordeiro anuncia a Gilda e Eliza que Dino fugiu.

Fina Estampa

Enfermeira impede comparsa de Ferdinand de entrar no quarto de Antenor. Beatriz avisa a Esther que ficará com Victoria. Griselda flagra o comparsa de Ferdinand no hospital. Joana mostra a foto da loira misteriosa para Tereza Cristina e observa sua reação. Vanessa deixa Paulo sozinho no Brasileiríssimo. Em seguida, ela pede para Patrícia conseguir seu emprego de volta com René. Danielle liga para Celina. Rejeitada por René, Tereza implora para ir para a cama com Pereirinha. Danielle aceita apoio de Enzo. Beatriz conta para Pedro Jorge que ele tem uma irmã. Chiara foge de exame médico e deixa Juan desconfiado. Celina leva Beatriz para falar com Beto Junior e o doutor Gouveia. Jackelaine se oferece para trabalhar no Tupinambar. Guaracy constata que Esther foi embora com Victoria.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura reage ao medicamento. André vai buscar o antídoto para Isaura. Belchior bate em Francisco. O Comandante diz que vai incriminar Álvaro. Rosa torce para Isaura morrer. Francisco persegue Belchior. Pedrinho chora por Isaura. Gabriel conta uma história para Pedrinho e Maria. Perpétua visita Álvaro na cadeia. O Sargento encontra Francisco desmaiado e o leva para prestar depoimento. Rosauro fala sobre a mulher que envenenou Isaura. Álvaro e Geraldo concluem que foi Branca. Geraldo discute com Branca e diz que vai interná-la em um hospício. Isaura delira. André chega com o antídoto. Francisco é preso. O Comandante ordena a prisão de Belchior. André discute com Rosa. Aurora desconfia de Malvina, Sebastião, Rosa ou Henrique. Malvina marca encontro secreto com Geraldo. Isaura reage ao medicamento.

Jesus

Judas Iscariotes e Tomé conseguem livrar Diana do mal. Anás e Caifás se mostram preocupados com a presença dos apóstolos na cidade. Arimatéia reclama da prisão de Tiago Justo. Malco pede perdão a Ami. Madalena pede seguir com Jesus. Diana se abre com Adela. Madalena diz que resolverá tudo em Jerusalém para seguir Jesus. Petronius fica feliz ao conversar com Cassandra. Ami defende Tiago Justo. Arimatéia conta a verdade sobre Caius e Tiago Justo para Pilatos. Iscariotes e Tomé ensinam a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Caifás chega ao local e os questiona. Salomé procura algo para comer nas ruas de Jerusalém. Longinus exige ser recebido por Herodíade. Tomé tenta conter Iscariotes ao serem expulsos por Caifás. Antipas flagra Longinus conversando com Herodíade.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O Formigão conta que Maria e Noé fugiram e foram em direção ao centro da Terra, o Reino de Agarta. Toni e Rainha Formiga se beijam. A Rainha diz que não abrirá mão de uma noite de amor com Toni. Hélio pergunta quais são os poderes de Ceres e ela diz ser a criação mais exótica de Júlia. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. A luz do amor sai das mãos de Clara e Ernesto fica de pé. Janete tem a visão de uma bomba explodindo em São Paulo.

Apocalipse

André, Ricardo e Ariela seguem desenvolvendo o plano para culpar Benjamin. Brenda consegue deletar o vídeo capturado pela caneta espiã colocada em Vittorio. Jonas diz estar com a fé fortalecida. Tamar diz acreditar nas Testemunhas. Benjamim fala sobre o plano de tentar destruir os robôs usados por Ricardo. Brenda não concorda com a atitude de André em colocar a culpa em Benjamin pelo atentado a Ricardo. Melina conta que Vittorio descobriu sobre a caneta espiã. Guto tenta acalmar Talita. André avisa a Stefano sobre a descoberta de Vittorio. Glória se prepara para fugir com o filho. Ricardo arma um plano com Stefano para deter Glória. Natália diz que deixará a polícia. Jonas avisa que receberá Glória e Vittorio em sua casa. Brenda tenta fazer contato com Benjamin.

Glória e Vittorio deixam a casa de Estela. Adriano tenta disfarçar a preocupação diante de Ricardo. Brenda consegue falar secretamente com Benjamin, mas é interrompida pela chegada de André. Diogo e Bárbara discutem ao falarem da Bíblia. Celeste lamenta o término do namoro com Dudu. Chico a consola. Eles acabam se beijando. Benjamin diz que precisará invadir a Nova Babilônia. Brenda tenta disfarçar o incômodo diante de André. Chico e Celeste ficam sem graça e se tratam como amigos. Saulo diz que precisará se ausentar por um tempo para servir a Deus. Marta e Oziel se preocupam com Gideon e Tamar. Noah ajuda os civis no deserto. Enquanto tentam fugir, Glória e Vittorio são surpreendidos por um homem misterioso. Jonas se preocupa com o atraso deles. Glória é sequestrada e Vittorio pede ajuda à Natália. Benjamin se despede de Zoe e do filho e segue para a Nova Babilônia.

SBT

Chiquititas

Junior ajuda Carol a cozinhar. O rapaz se atrapalha ao cortar uma cenoura e a ajudante o ensina. Junior se encanta com a amada e ao tentar beijá-la, Dani o chama para assistir um desenho. No orfanato, Ernestina começa a ficar preocupada com o sumiço de Mosca e Rafa. Binho continua afirmando que os amigos foram sugados pelo buraco. No mesmo momento, no quarto de limpeza, os dois garotos começam a pedir socorro. A zeladora enlouquece querendo saber de onde eles estão gritando. Ernestina percebe que o barulho vem do quarto de produto de limpeza. Binho tenta contornar a situação dizendo que no lugar tem aranhas descontroladas. A zeladora ignora o garoto e abre a porta, mas não encontra Mosca e Rafa. Os dois amigos entram na passagem que leva para o porão. Irritada, Ernestina acredita que os meninos tenham fugido pelo porão e sai do orfanato para ver se o portão do esconderijo está quebrado. A zeladora vê que não está. Binho corre para avisar os amigos e os ajuda a sair do porão. Ernestina vai até o buraco que os meninos fizeram e acredita que Binho, Mosca e Rafa realmente tenham sido sugados.

Ao chegarem da escola, as chiquititas e Chico observam Ernestina chorando. Mili pergunta o que está acontecendo. A zeladora explica que os meninos foram sugados para o centro da terra. O cozinheiro e as pequeninas acalmam Ernestina e dizem que isso é apenas uma brincadeira de Mosca, Rafa e Binho. Para mostrar que é tudo uma armação, Bia entra no buraco e mostra para Ernestina que tudo não passou de uma brincadeira. No quarto dos meninos, Mosca, Rafa e Binho zombam da zeladora. Irritada, Ernestina chega ao local e pede explicações para os garotos. Carol agradece Junior por ter lhe ajudado a cuidar de Dani. O rapaz avisa a amada que precisa ir embora para trabalhar. Leticia chega em casa e se depara com Junior. A moça agradece o chefe pela ajuda. Leticia diz a Carol que Junior está apaixonado pela amiga. Carolina confessa que também está completamente apaixonada por ele. Na cozinha, Ernestina está indignada com a brincadeira dos garotos. Chico diz que a zeladora precisa tentar conquistar as crianças. No mesmo momento, Sofia chega com Carmen no local. No quarto dos meninos, as crianças riem do que Mosca, Rafa e Binho aprontaram com Ernestina. Chico entra no quarto e avisa a todos que eles estão sendo chamados na sala. Ao chegarem à sala, as crianças se deparam com Carmen. A vilã comunica que estará mais presente no orfanato Raio de Luz e completa dizendo que Sofia não está colocando ordem no local.

Carmen diz que os meninos serão punidos por terem humilhado Ernestina e que irá castigar Tati por ter invadido o escritório do Dr. José Ricardo. Irritada, Sofia não permite que a megera maltrate as crianças. Carmen diz que ela é a responsável pelo orfanato. No Café Boutique, Tobias pede para Beto entregar os doces para a inauguração da nova filial da loja. Clarita ajuda o entregador a levar as encomendas para o carro. O rapaz se despede da garota com um beijo no rosto. Armando vê a cena e chama a atenção dos funcionários. Beto e Clarita se defendem, mas o chefe retruca. Beto o desafia e Armando fala para o garoto tomar cuidado. Ao subir no escritório, Armando pede para a secretária avisar Beto sobre uma entrega em nome do Dr. José Ricardo. No orfanato, Carmen continua com o sermão. Sofia a interrompe e diz que ela não precisa se preocupar e que pode ir embora tranquila. A megera diz que não sairá do lugar enquanto não aplicar um castigo nas crianças. A diretora diz que essa é a função dela e não precisa castigá-los. Irritada, Sofia passa mal e desmaia.

No Café Boutique, Junior fala a Maria Cecília que está feliz em saber que a supervisora está saindo com Tobias. A moça agradece, mas pede para o amigo não comentar nada com ninguém. No orfanato, as crianças pedem desculpa a Sofia por tê-la deixado nervosa. A diretora diz para não se preocuparem e Chico a leva para a sala dela. Carmen não dá importância para o ocorrido e continua a brigar com as chiquititas e os garotos. No Café Boutique, Tobias pede para Beto fazer a entrega que o Dr. José Ricardo pediu. O rapaz percebe que o endereço é muito longe. O barista alerta o entregador que ele precisa voltar a tempo para a inauguração. Em sua sala, Sofia passa mal e fica preocupada por ter deixado as crianças sozinhas com Carmen. A diretora tenta voltar para a sala, mas não consegue se levantar. Preocupado, Chico cuida de Sofia. Carol chega para trabalhar, mas percebe que o clima do orfanato não está bom. Carmen explica o que está acontecendo e ameaça mandá-la embora. A megera pensa em um castigo para as crianças. Carolina vai à sala de Sofia e vê a diretora deitada. Chico fala a ajudante que Sofia passou mal ao discutir com Carmen. No jardim, Carmen manda Mosca, Rafa, Binho e Tati lavarem e estenderem todas as roupas sujas do orfanato. Carol observa a cena e não gosta da atitude da megera.

No Café Boutique, Tobias e Clarita se preocupam com a demora de Beto. Armando vê todas as encomendas paradas na loja e pergunta onde Beto está. O chefe avisa que se os doces não forem entregues o entregador estragará a inauguração da nova filial. Clarita liga para o rapaz. Beto avisa que o mandaram fazer uma entrega, mas ele não acha a rua e ninguém conhece o endereço. Clarita pede para o rapaz voltar para o Café Boutique, pois tem muitas entregas para a loja de inauguração. Armando ameaça a garota e diz que Beto pode ser mandado embora. No orfanato, Carmen continua dando ordens para as crianças. Carol fala à vilã que Tati, Mosca, Rafa e Binho estão muito cansados, que eles não precisam fazer isso. Carmen diz que ela é quem manda e manda as crianças continuarem. Carmen chama Ernestina e pede para a zeladora servir um café a ela. Ao saírem, Carol dá a ideia de todos ajudarem os quatro amigos a lavarem as roupas. Na cozinha, Carmen fala para Ernestina que Carol é muito intrometida. A zeladora confessa à megera que não gosta da ajudante. Carmen percebe que Ernestina pode ser sua aliada. Do lado de fora, as crianças estão cansadas e desanimadas. Carmen convida Ernestina para tomarem café juntas. No jardim, Carol percebe o cansaço dos pequeninos. A ajudante tem a ideia de fazer com que o castigo se torne divertido. Clipe da música “Tudo Tudo”. Ao voltarem para o jardim, Carmen e Ernestina não acreditam no que estão vendo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

