Resumo das Novelas

Malhação

Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que se prepara para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear de jipe. Felipe fica chateado com a falta de atenção de Lica. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Dóris suporta Josefina, que desabafa sua preocupação com Benê. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

Novo Mundo

Joaquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar um documento no escritório. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde Miss Liu esconde os frascos com suas poções. Leopoldina procura por Bonifácio. Greta conta para Wolfgang sobre seus sentimentos por Ferdinando. Elvira sabota a comida dos piratas. Idalina cuida de Matias. Ferdinando deixa a casa de Wolfgang e Greta fica enfurecida. Leopoldina impede que Bonifácio saia do palácio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravidez a Dom Pedro.

Totalmente Demais

Lili discute com Germano e avisa ao ex-marido que não prejudicará Eliza. Eliza assina o contrato e se torna a Garota Totalmente Demais. Jonatas sugere que Débora também atue como modelo para divulgação interna dos produtos desenvolvidos para a Bastille. Germano ameaça a carreira de Carolina. Eliza comunica a Cida que irá para um hotel. Pressionada, Carolina redige sua carta de demissão da Revista Totalmente Demais. Dino e Peçanha surgem no apartamento de Arthur com a intenção de prender Eliza.

Fina Estampa

Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Zambeze fica intrigada com a atitude de Álvaro por causa do segredo de Tereza Cristina. Para implicar com a mãe, Patrícia conta que está noiva de Antenor. Tereza Cristina exige que Ferdinand faça o que combinaram contra seu genro. Antenor é fotografado pelos comparsas de Ferdinand. René avisa a Tereza Cristina que dormirá no quarto de hóspedes. Deborah confessa está apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar Chiara ao médico. Wallace chega para o jantar na casa de Dagmar. Teodora e Deborah discutem por causa de Quinzé. Joana mostra a foto de Tereza Cristina disfarçada para Álvaro. Patrícia termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristina enfrenta Griselda e acaba amarrada no jardim.

RECORD

Escrava Isaura

Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Álvaro reconhece Branca, mas não tem forças para contê-la. Aurora ameaça voltar para Portugal e romper o noivado com Henrique. Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Estela conta a Geraldo que Branca foi a casa de Álvaro. Gioconda discute com Gabriel. Perpétua estranha que Álvaro ainda não acordou.

Álvaro acorda e se assusta ao ver Branca que afirma que os dois transaram. O Comandante ameaça Isaura para que ela confesse o crime. Tomásia, Miguel, Pedrinho e Maria chegam a fazenda de Álvaro. Álvaro discute com Branca. Miguel e Tomásia chamam Belchior para conversar. Branca desce do quarto e deixa Miguel furioso com Álvaro. Pedrinho e Maria acham Martinho e Raimundo mortos. Belchior encontra Pedrinho e Maria.

Jesus

Possuída, Maria Madalena tenta atacar Petronius. Shabaka e Susana lamentam o sofrimento de Tiago Justo. Madalena recupera a consciência e implora pra Petronius prendê-la. Caifás e Anás descobrem que João Batista foi assassinado. Uma mulher agradece a Jesus por ter curado seu bebê. Miriam e Maria são avisadas sobre a morte de Batista. Joana e Chuza retornam ao palácio de Pilatos. Heitor anuncia a prisão de André e João. Helena pede notícia de Judas Tadeu para Iscariotes. João e André são levados para a prisão. Edissa conversa com Judas Iscariotes e Tomé. Caifás se insinua para Livona. Maria se preocupa com Jesus. Petronius acorrenta Maria Madalena e eles trocam juras de amor. Mateus e Pedro encontram um pai espancando o próprio filho.

Maria diz não considerar Asisa uma inimiga. Pedro e Mateus defendem o menino, que mostra ter os pés defeituosos. Os apóstolos então curam o menino. Caifás nota a aproximação de Judite e disfarça. Adela vende cestos nas ruas de Jerusalém e recebe a ajuda de Zaqueu. Jesus ora solitário. A irmã do menino curado oferece alimento a Mateus e Pedro. Susana diz que apenas Jesus pode salvar Maria Madalena. Maria tenta se aproximar de Asisa. João e André são levados até Antipas. Eles avisam que viram Salomé às margens do rio Jordão. Maria consegue conversar com Asisa. Pilatos estranha a presença de Temina. Anás e Caifás falam sobre a decisão de Pilatos de construir aquedutos na cidade. Longinus descobre que Salomé pediu a cabeça de João Batista. Ami fica assustado ao ver Maria Madalena possuída na prisão. Petronius, Susana e Kesiah chegam ao local e ficam aterrorizados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Uma mulher reconhece Ari e diz que ele é o culpado pela criação dos mutantes. Taveira e Eric ouvem sirene da polícia e saem em disparada. Guiga ajuda Marcelo a fugir da clínica. Janete leva Ágata e Aquiles ao apartamento de Simone. Janete e Simone se emocionam por causa do falecimento de Lucas e Mauro. Toni é dominado pelos homens-formiga e a Rainha levanta Cléo pelo pescoço. Bianca recebe uma mensagem de Juno dizendo que Juli quer ser a nova mãe dos bebês.

Apocalipse

Muitos civis seguem para a entrada de um túnel subterrâneo. Alguns helicópteros são atingidos, mas conseguem bombardear todo o entorno da cidade. Os containers se abrem e androides começam a sair do interior. Com a Marca da Besta, um verdadeiro exército de robôs ataca Jerusalém. Tiatira e Saulo se assustam. Os robôs explodem os muros da cidade. Noah e outros soldados são atingidos com as explosões. Os androides começam a invadir Jerusalém. Saulo manda seus homens recuarem. Um oficial é atingido. Do centro de controle na Nova Babilônia, André controla um robô, que atira.

Tiatira é atingida. Noah, Saulo e Hanna a protegem. Eles conseguem entrar no túnel subterrâneo. Ricardo diz que Jerusalém agora é dele. O povo israelense sofre com a guerra. Saulo e Hanna se abraçam, emocionados, ao verem a destruição. Ricardo e Stefano chegam à cidade e caminham vitoriosos. Os israelenses chegam a um abrigo no deserto. Ricardo e Stefano invadem o Templo. Moisés e Elias tentam impedir e são assassinados pelo Anticristo. Depois de tanto tempo sem chover, uma tempestade começa a se formar. Dentro do Templo, Ricardo se declara deus. Os corpos de Moisés e Elias são jogados em praça pública por soldados de Ricardo, que festejam a chuva.

SBT

Chiquititas

Junior e Valentina levam Gabi para o hospital. O rapaz tenta avisar Carol para que ela não lhe espere em vão para o encontro dos dois, mas ela esqueceu o celular em casa e Junior não consegue avisá-la. Carol espera Junior na porta do orfanato, mas o rapaz não aparece. Ana, Cris e Vivi perguntam o que ela tanto espera. Carol explica o que aconteceu e decide ir para casa. As chiquititas não aprovam a atitude de Junior. Leticia fica preocupada ao saber que Beto viu Junior e Maria Cecília juntos no escritório. A moça tenta ligar para Carolina para avisá-la, mas percebe que a ajudante esqueceu o celular em casa. No Café Boutique, Tobias ajuda Clarita a fingir um mal estar para poder desmarcar o encontro que ela teria com Armando. Carol chega em casa chateada e avisa que Junior não apareceu no encontro. Beto conta para a irmã que viu Junior e Maria Cecília de mãos dadas no escritório. Carol fica decepcionada. No dia seguinte, Mosca, Rafa e Binho procuram algum bicho para assustar Bia. Ao sair para trabalhar, Carol encontra Junior na porta de casa. Irritada, a moça fala que sabe que o rapaz e Maria Cecília namoram. Junior não entende a acusação, mas lembra de que quando Eduarda foi ao seu escritório, Beto estava perto e viu toda a cena. O rapaz tenta se desculpar e afirma que o relacionamento com Maria Cecília é falso. Junior diz que apenas ajuda a supervisora. Carol não acredita e vai embora. No orfanato, Binho encontra um besouro para espantar Bia. Os meninos entram no quarto das pequeninas e colocam o bicho no uniforme da garota. Sofia diz pra Chico que o aniversário de Mili está próximo. O cozinheiro promete fazer um bolo e salgados para comemorar. As chiquititas querem preparar algo especial para Mili, mas a garota está aparentemente triste. Bia diz que o motivo da tristeza da pequenina é que ela está mais velha e ainda não foi adotada. As pequeninas repreendem Bia pelo comentário. No Café Boutique, Armando chega para trabalhar. Tobias vai atendê-lo, mas o rapaz pede para ser atendido por Clarita. A garota vai anotar o pedido e Armando diz que percebeu que Clarita mentiu. O empresário afirma que não gostou da atitude dela. Armando é grosseiro com Clarita e Beto a defende. A garota revela que não quer sair com o chefe, pois ele é seu superior e sabe que isso não está certo. No orfanato, Carol conta a Chico que Junior namora Maria Cecília. O cozinheiro diz que conhece Junior e sabe que ele não faria isso, mas Carol diz que cansou de se iludir com Junior. As chiquititas percebem um besouro na roupa de Bia, mas a garota não se espanta com o bicho e ainda assusta as amigas. Contrariados, os meninos não acreditam que Bia não tem medo de bichos. Mosca decide montar um novo plano para assustá-la. No almoço, as meninas conversam com Carol e dizem que não concordam com a atitude que Junior teve. Bia levanta da mesa para pegar farofa com Chico e Mosca aproveita para jogar pimenta na comida da menina. Ao comer, Bia diz que a comida está maravilhosa e que amou o tempero novo que o cozinheiro colocou. Os meninos não entendem. No Café Boutique, Maria Cecília desce para a loja e conversa com Tobias. A supervisora fala ao barista que precisa fingir para sua mãe que irá jantar com Junior. O rapaz diz que ficará até mais tarde com ela no Café Boutique. Maria Cecilia entra em sua sala e encontra Junior. O rapaz revela a moça que não ajudará mais ela com as mentiras que ela conta a mãe. Maria Cecília pede a Junior mais um tempo, mas o rapaz diz que essa história já complicou muito a vida dele. No orfanato, as chiquititas fazem a lição de casa. Sofia lembra as pequeninas que o aniversario da Mili se aproxima e que elas precisam combinar uma festa especial. Pata avisa a diretora que Mili está triste e já avisou que não quer comemorar o aniversario. No pátio, os meninos não sabem mais o que fazer para assustar Bia. A diretora vai ao quarto das chiquititas e pergunta para Mili o motivo dela estar triste. Mili revela que é a mais velha do orfanato e que nunca será adotada. A chiquitita diz que deve ter algum problema com ela, pois ninguém a quer e que nem os seus pais a quiseram. Sofia não admite que Mili esteja triste. A diretora diz que a pequenina é amada por todos e muito especial para ela.

As meninas decidem ir ao quarto para ver se Mili está melhor. Bia e Pata ficam com os meninos na sala. Mosca, Rafa e Binho contam a garota sobre a passagem secreta que leva para o porão. Bia entra na passagem e os meninos a trancam no porão. Bia fica revoltada e os garotos se divertem com a situação. Pata fica preocupada com a atitude do irmão e dos amigos. A pequenina sabe que eles podem receber um castigo. Mosca tranquiliza a todos e diz que não acontecerá nada. No porão, Bia conhece o lugar e acha tudo horrível. Pata pede para o irmão tirar a amiga do lugar. As meninas voltam para a sala e o garoto não consegue tirar Bia do porão. Junior e Carol aparecem. As chiquititas perguntam se o casal fez as pazes. O rapaz explica que não encontrou Carol porque precisou levar sua irmã, Gabi, ao hospital. Carol tranquiliza a todos e diz que agora está tudo bem. Para fazer com que as amigas saiam da sala, Pata diz para todos irem jogar queimada. Cris e Ana vão falar com Junior no portão do orfanato. As meninas convidam Junior para a festa de aniversário de Mili. Pata e os meninos tentam convencer as meninas a brincarem. Binho avisa que viu vários filhotes de gato no pátio para convencê-las a saírem da sala. No porão, Pata, Mosca e Rafa procuram Bia. As crianças acham a garota desmaiada no sofá. Porém, a garota apenas fingiu o desmaio. Bia garante que contará tudo a Sofia. Pata pede para a pequenina não contar nada para a diretora.

No pátio, as crianças procuram os filhotes de gato e Mili descobre que os miados estavam sendo feitos por Binho. Na sala, Pata tenta convencer Bia a não falar nada pra Sofia. A garota diz que não falará, mas quer que Pata arrume sua cama por uma semana e que os meninos lavem a sua louça. Mosca não concorda. Pata, Mosca, Binho, Rafa e Bia entram num acordo. No Café Boutique, Tobias planeja um jantar a luz de velas com Maria Cecília. A supervisora se surpreende. Leticia diz a Carol que suspeita que Maria Cecília está interessada em Tobias, pois o barista ficou até mais tarde na loja para conversar com a chefe. Beto dá a ideia de levar a irmã até a loja para confirmar se Maria Cecília e Tobias estão juntos. No orfanato, as pequeninas esperam Mili dormir para irem ao quarto dos meninos. As crianças conversam e decidem preparar uma festa surpresa para Mili. Na casa da família Almeida Campos, Valentina lê uma história para Gabriela. Junior entra no quarto para ver como está sua irmã. A governanta diz que Gabi continua triste e desanimada. Valentina diz ainda que tentou animar Gabi com uma história, mas que não lê tão bem quanto Mili. Junior diz que sabe o quanto a irmã gostou de Mili e que talvez Gabi melhorasse com a presença de mais crianças na vida dela. Valentina lembra que o Dr. José Ricardo não permite que as crianças do orfanato vão até lá. Junior diz que levará as meninas escondido do pai.

No Café Boutique, Tobias conta a sua vida para Maria Cecília. A supervisora também conta ao rapaz algumas coisas de sua família. Do lado de fora, Carol e Beto observam o barista e a supervisora. Carol diz que os dois estão apaixonados. Tobias revela que gosta da companhia da supervisora. Maria Cecília escuta um barulho e fica preocupada de serem pegos no lugar e pede para irem embora. No dia seguinte, Ernestina acorda as garotas. Meio sem jeito, a zeladora parabeniza Mili. Bia, Ana e Tati também dão os parabéns a amiga. Ana diz que é uma pena Mili não querer comemorar o seu dia. Todas as meninas descem e Mili fica sozinha no quarto, pensativa. Na cozinha, Cris, Pata e Vivi pedem para Chico e Carol não parabenizarem Mili com animação. Mili estranha a frieza das felicitações e fica mais triste ainda. No Café Boutique, Leticia e Clarita perguntam a Tobias como foi o jantar com sua amada. O barista diz que foi tudo bem. Armando chega à loja e Beto zomba de Clarita. A garota se irrita e questiona o que acontece com o entregador. Tobias avisa Clarita que Armando chamou a garota. Carol e Chico começam os preparativos para a festa. Junior chega ao orfanato para ajudar no que for preciso para organizar o aniversário surpresa. Carol pede que o rapaz mantenha a garota fora do orfanato o dia todo, assim todos conseguirão arrumar as coisas para a festa. No pátio, Junior questiona Carol se ela pensou nos dois. A ajudante diz que pensou e que acredita na história que ele e Maria Cecilia contaram. Mosca, Rafa e Binho tentam sair para procurar o presente de Mili, mas o portão está trancado. Ernestina chega ao local, abre o portão e os meninos saem sem sua autorização.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

