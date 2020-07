Resumo das Novelas

SÁBADO, 18

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Leopoldina se preocupa com a saída de Anna. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna. Elvira sente falta de Quinzinho. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição. Chalaça afirma que se vingará de Domitila. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.

Totalmente Demais

Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha teve alta do hospital. Dorinha surge na redação da revista Totalmente Demais, agindo como se fosse Carolina. Gilda descobre que Germano e Lili são patrocinadores do concurso de Eliza. Gilda revela a Lourdes que Eliza é filha de Germano. Germano se assusta ao saber que Gilda é mãe de Eliza.

Fina Estampa

Griselda e René se tratam com frieza e acertam a venda do Brasileiríssimo. Tereza Cristina pensa em colocar Pereirinha no lugar de seu ex-marido. Griselda sofre ao contar para Celeste sobre a conversa que teve com o ex-namorado. Paulo é irônico ao falar com Esther durante uma reunião. Patrícia e Vanessa prometem apoio uma à outra. Antenor não consegue parar de pensar na conversa que teve com a mãe. Quinzé tira satisfações com Teodora e os dois acabam dormindo juntos. Chiara convida Letícia para jantar. Quinzé promete ficar com Teodora se ela revelar onde conseguiu seu dinheiro. Zuleika finge ser amiga de Edvaldo. Wallace cumprimenta Dagmar no Tupinambar. Tereza Cristina busca Renê Junior na casa de Leonardo. Griselda vai ao Tupinambar e troca olhares com Guaracy.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

