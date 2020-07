Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 17

Malhação

Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um grêmio no colégio, e Bóris fica animado. Felipe reclama do namoro com Lica. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. K2 tenta convencer Tato a não ir atrás de Keyla, mas ele muda de ideia e vai procurar a ex-namorada. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Ellen recusa o convite de Jota, que fica chateado. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico. Samantha pede a Anderson um orçamento para fazer o clipe da banda. Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina fica com ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Josefina tenta convencer Keyla a falar com Deco. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.

Novo Mundo

Dom Pedro declara que Anna está sob sua proteção e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá se casar com Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. Anna garante que encontrará provas contra os crimes de Thomas. Domitila teme por seu romance com Dom Pedro. Elvira tenta fugir do navio pirata. Thomas faz ameaças contra Anna. Cecília conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. Domitila vai com capangas para o encontro com Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convoca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Domitila descobre que foi roubada. Felício entrega a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.

Totalmente Demais

O médico alerta a Zé Pedro que Dorinha não pode ser contrariada, para não sofrer, e sugere que a família procure um especialista. Dino afirma a Peçanha que deseja que Eliza seja presa. Lili sente ciúmes de Rafael ao vê-lo com Marcinha. Arthur sonha que está interpretando um personagem com Eliza e acaba pedindo um beijo para a moça.

Fina Estampa

Griselda hesita em revelar o segredo de Tereza Cristina. Tereza Cristina decide devolver a parte do dinheiro que deve a René. Esther fala com Danielle sobre Beatriz. Ferdinand arma um plano contra Quinzé. Álvaro decide contar o segredo de Tereza Cristina para Zambeze. Quinzé atende uma mulher loira na loja do Pereirão. Íris diz a Alice que não vai mais chantagear ninguém. Álvaro implora para Griselda não contar o segredo de Tereza Cristina. Leandro convida Wallace para jantar em sua casa. René Junior desliga o celular na cara de Tereza Cristina. A advogada Mônica pede explicações a Teodora sobre a procedência do dinheiro que está gastando. Tereza Cristina entrega a René um cheque com o valor que foi investido no “Brasileiríssimo”. Pereirinha insinua para Quinzé que Teodora arrumou um namorado rico e que pode levar Quinzinho embora. René aceita a sugestão de Tereza Cristina e leva para Griselda o cheque com o valor do Brasileiríssimo.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia e Miguel desconfiam de Belchior. Álvaro tenta fazer Isaura se lembrar de alguma coisa referente a morte de Leôncio. O Sargento diz que Tomásia é uma forte suspeita. Malvina lamenta a morte de Leôncio. Para mudar de assunto, Henrique conta a Malvina que Aurora aceitou seu pedido de casamento. Miguel fica indignado com a acusação do Sargento. Álvaro descarta a idéia de que André seja o assassino, pois ele esteve ao seu lado todo tempo. Cel. Sebastião sai para depor na delegacia. Gioconda olha as mãos de Perpétua e Gabriel entrelaçadas. Fica surpresa e sai da sala. Moleca decide criar Basílio como seu filho.

Bernardo concorda e lhe promete achar sua mãe que um dia foi levada embora do quilombo. Feito isso a felicidade de Moleca estria completa. Tomásia pressiona Belchior para que ele conte sobre o que viu no dia da morte de Leôncio. André sai para falar com o Sargento. Cel. Sebastião fala para o Sargento que ouviu gritos e logo depois viu Belchior sair correndo em direção a mata. O Sargento acredita que o Coronel esconde ainda algo sobre os acontecimentos. Tomásia e Miguel desconfiam de Belchior.

Rosa e André também. Após seu depoimento, o Cel. Sebastião tenta acalmar Helena para seu julgamento. Malvina é interrogada e diz que tem um álibe: Geraldo. Conta que o rapaz esteve ao seu lado todo momento. Malvina depõe e logo depois sai para ver Helena. Henrique começa a depor. O Sargento diz a ele que também é um suspeito, visto que também desejava a morte do senhor Leôncio. Malvina acusa Isaura alegando que quando uma mulher perde a cabeça é capaz de fazer qualquer coisa. E a alerta que se uma delas tiver de ser condenada que seja Isaura e não ela.

Jesus

O Gerasano agradece a ajuda de Jesus e se despede. Ami questiona Malco, mas é levado preso. Edissa se despede de Cassandra. Caius provoca Tiago Justo. Jairo procura por Jesus. Deborah fica tensa ao ver Caius com Tiago Justo. Barrabás desconfia da presença de Goy na cidade. Adela tenta falar com Livona. Ami é levado até Petronius. José de Arimatéia fala sobre Edissa com a família de Tiago Justo. Malco visita Ami na prisão. Salomé se desespera ao saber que Herodíade sumiu com Longinus. Edissa tenta ir ao encontro do Messias. Jairo implora para Jesus salvar sua filha.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira tenta atacar Esmeralda, que escapa. Eric aponta a arma para Ernesto, que se desespera ao ver Esmeralda caída no chão. Gabriela inicia a cirurgia em Marcelo. Rainha Formiga parte para cima de Noé com o facão, mas é surpreendida por Maria, que desamarra Noé e os dois saem correndo. Eugênio lê uma notícia de que uma menina que voa foi vista sobrevoando São Paulo. Marcelo acorda após a cirurgia e Gabriela conta que retirou um chip da cabeça dele.

Apocalipse

No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo. Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que o Anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Pestana noticia o fato. Ricardo discursa e se declara poderoso. Ele é ovacionado. Stefano se refere a Ricardo como um deus. Observado pelo Satanás, o Falso Profeta faz descer fogo do céu. Jonas convoca Zoe e Benjamin para uma reunião. Saulo e Noah tentam entender o ocorrido. Dudu Poeira fala bem de Ricardo Montana. Ariela diz considerar Ricardo um deus. Bárbara fica ansiosa para rever Zoe. Ricardo conversa com Stefano e diz que o povo não resiste a um bom truque. O vilão recebe os cumprimentos dos familiares. Jonas se reúne com Zoe, Benjamin e os outros fiéis. Eles dizem que precisarão enfrentar o Anticristo. Adriano e Alan discordam sobre Ricardo. Gideon e Tamar tentam alertar o neto para o poder de Deus. Gloria diz temer que Stefano descubra sobre a saída de Vittorio da Sagrada Luz. Dylan fica de olho em Natália. Benjamin fala sobre a marca de Ricardo. Susana tenta alertar Isabela, mas a moça se recusa a ouvir falar mal do marido. Adriano observa a tentativa de Susana. Dylan convida Natália para jantar. Felipe diz estar preocupado com André. Jonas explica os planos de Ricardo para Vittorio. Isabela reencontra Ricardo. Débora diz que o filho é um deus. Benjamin liga para Susana e pede para ela deixar a Nova Babilônia. Adriano conversa com Susana sobre o filho. Alan conta para Ricardo que Benjamin e Zoe tiveram um filho. Em conversa com Adriano, Susana diz que Ricardo é o Anticristo. Benjamin e Zoe se preocupam com Davi. Susana diz que Adriano não pode contar a verdade para Ricardo. Dylan janta com Natália. Vittorio diz que Stefano o chamou para a Nova Babilônia. Noah alerta os familiares e diz que só existe um Deus. Ricardo diz que irá perpetuar sua marca na humanidade. Adriano diz para Débora que Ricardo é o mal em pessoa.

SBT

Chiquititas

Tobias decide esclarecer o que aconteceu no Café Boutique com Maria Cecília. O barista assume toda a culpa e a supervisora acha bonita a atitude do rapaz, mas diz que isso não livra a culpa de Carolina. Ernestina entrega o uniforme do orfanato para Pata. A garota reclama e diz que não irá usar a roupa. A zeladora proíbe Pata de almoçar, até colocar o uniforme. Vivi conta a Sofia que Ernestina não deixou Pata descer para o almoço. Sofia vai até o quarto das meninas para conversar com Pata. Sofia tenta convencer Pata a usar seu novo uniforme e aproveita para contar que Carol pediu para ela aceitar Mosca e seus amigos no orfanato Raio de Luz. A diretora promete que fará de tudo para ela ficar perto deles. Feliz com a notícia, Pata decide colocar o uniforme. Mosca, Rafa e Binho decidem não ir para outro orfanato que não seja onde Pata está morando.

Mosca diz para os amigos esperarem a resposta de Sofia. Ernestina limpa o pátio do orfanato e se depara com uma cobra. Desesperada, a zeladora entra na cozinha e avisa a todos sobre o que viu. Chico vai até o pátio e resolve o problema da cobra. Mosca, Rafa e Binho chegam ao orfanato para conversarem com Pata, mas encontram uma porta no lado de fora do casarão que os leva para dentro de um porão. Mili conta às amigas sobre a história do monstro que se chama Corubão, um bicho com a mistura de cobra, urubu e tubarão. As meninas escutam um barulho e veem uma sombra na parede. Os meninos conseguem abrir a porta do porão. Desesperadas com o barulho, as meninas não param de gritar e Carmen entra na sala chamando a atenção delas. Sofia não permite que Carmen trate as meninas deste jeito.

Mosca, Rafa e Binho finalmente entraram no porão. Ana diz que Carmen é o Corubão. Mili complementa e diz que o animal pode se disfarçar de ser humano. Os meninos percebem que o porão está abandonado. Carmen avisa Sofia que será responsável por todos os assuntos do orfanato. Sabendo disso, a diretora fala a Carmen sobre os meninos e sobre o fato do orfanato aceitar apenas garotas. Sofia pede para que ela reveja essa regra e dê uma chance aos garotos. Carmen ri com o pedido e diz que isso jamais irá acontecer. Mosca, Rafa e Binho arrumam o lugar para passarem alguns dias no porão. No quarto, as meninas pedem para Mili continuar contando a história sobre o Corubão.

A garota revela para as pequeninas sobre as habilidades do animal. Beto diz para Carol que gostou dos meninos, Leticia diz achar que a história do orfanato os assustou. Beto pergunta para Carol se ela já conversou com Junior e a moça diz que não. Chico prepara pizza para o jantar e Sofia decide chamar as meninas para comer. Binho conta aos amigos que seu pai é rico e que voltará para buscá-lo. Mosca e Rafa riem do garoto, que fica irritado. Os garotos sentem fome e ao contarem o dinheiro percebem que não tem o suficiente para comprarem comida. O cheiro de pizza invade o esconderijo de Mosca, Rafa e Binho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

