Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 7

Malhação

Roney fica furioso com Keyla e Tato. Benê conta a Josefina que Deco é o pai de Tonico. Lica e Marta explicam a Felipe e Luís como foi a audiência no Conselho Tutelar. Malu acha graça da exigência que o conselheiro fez a Edgar. Samantha sugere a Clara que se insinue para Guto. Anderson e Fio elogiam a edição de Ellen do vídeo de apresentação das Garotas do Vagão na festa “julina”. Josefina tenta acalmar Roney, e ele pede para conversar com Tato. K2 e K1 incitam os alunos a falarem mal de Keyla, e Ellen avisa à amiga. Keyla discute com K2. Roney demite Tato e exige que ele saia de casa.

Novo Mundo

Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam. Dom Pedro fica intrigado ao ver Isaura chegar ao sarau na casa de Domitila. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

Totalmente Demais

Arthur acusa Carolina de ter seduzido Germano para ajudá-la a vencer a prova contra ele. Carolina expulsa Arthur de casa. Germano pede a Carolina para fingir que os dois ficaram juntos. Montanha avisa ao inspetor da escola que denunciará Durão. Germano se entristece ao ver Lili com Rafael e afirma a Zé Pedro que reconquistará a ex-esposa. Eliza se surpreende ao ver Jonatas e Leila de mãos dadas. Germano estranha a aproximação entre Jonatas e Leila. Rafael vê Max sendo agredido e o socorre.

Fina Estampa

Rafael pede Amália em casamento. Pereirinha comenta com Enzo que tem planos para Tereza Cristina. Teodora liga de Nova York para o pescador. Rafael e Griselda ficam pasmos quando Amália afirma que havia uma cobra em seu carro. Glória briga com Danielle ao saber que ela manipulou a gravidez de Esther. Zambeze tenta descobrir o que está acontecendo com Álvaro. Íris passa mal depois de falar com Luana e Alice se comove. Paulo marca uma reunião com Esther na Fio Carioca. Griselda comenta suas suspeitas sobre o atentado que Amália sofreu. Renê estranha a ausência de Fred no restaurante. Tereza Cristina ameaça empurrar Fred da escada, mas ele se assusta e acaba caindo. Na queda, ele perde o sapato e a tatuagem de escorpião no tornozelo é revelada. Crô se desespera ao ver que seu amante está morto. Crodoaldo enfrenta Tereza Cristina e diz que a patroa é a responsável pelo acidente de Fred. Íris decide conversar com sua sobrinha.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio diz a Isaura que vai possuí-la. Francisco tira Leôncio da cadeia escondido. Leôncio pede uma arma para matar Diogo. Leôncio sai para raptar sua amada. Isaura não acredita nas intrigas de Rosa. Joaquina diz que irá preparar um banquete para Álvaro e Isaura. Serafina decide transformar o bordel em um orfanato para crianças enjeitadas. Margarida diz que vai voltar para o castelo de dona Genivalda. Já Flor de Lis não sabe para onde ir. Na mesma hora o Sargento resolve alugar um quarto na pensão para ela e aproveita para dizer que percebeu gostar muito dela. Belchior sai para ir a festa na casa de Serafina. Tomásia tem um pesadelo e acorda assustada. Diogo acorda e percebe que Leôncio fugiu. Começa então a gritar pelos guardas, mas eles não aprecem.

Geraldo conta a Branca sobre o casamento de Álvaro. Isaura conta a Rosa que deseja comprá-la de seu pai para lhe dar a alforria. Rosa se emociona e pede perdão a Isaura. Isaura sai para passear e encontra um filhote de cachorro. Encantada com o animal, não percebe que Leôncio chega por trás dela com uma arma. Ele tapa a boba de Isaura com a mão e aponta a arma para seu rosto. Belchior aparece. Leôncio dá uma coronhada com força na cabeça dele. O Sargento chega na prisão e encontra todos seus guardas dormindo. Diogo diz ao Sargento que ele deve avisar a todos sobre a fuga. Rosa conta a André que pediu perdão a Isaura. Joaquina estranha a demora de Isaura. Álvaro chega sem sua noiva. Todos ficam preocupados. Belchior grita por socorro. Álvaro escuta e descobre que Leôncio pegou Isaura. O Sargento avisa Miguel sobre a fuga de Leôncio. Isaura é levada para uma casa abandonada. Leôncio diz a Isaura que vai possuí-la.

Jesus

Malco pede para Ami permanecer escondido. Jesus ensina os discípulos a orarem a Deus. Judite é observada por Gestas enquanto faz compras. Pilatos cobra notícias de Ami. Os apóstolos ficam impressionados com as palavras de Jesus. Pilatos manda chamar Caifás. Herodíade provoca João Batista. Bina confessa que foi mandada ao Jordão por sua patroa. Pedro implica com Iscariotes. Ansioso com a proximidade do casamento com Deborah, Tiago Justo fala mal de Jesus. Judite desmaia ao ver Gestas na porta de sua casa. Lázaro encontra o cavalo de Petronius. Shabaka diz que Lázaro seria um bom marido para Susana. Gestas chantageia Judite. Herodíade humilha o servo Hélio ao vê-lo cortejando Salomé. Pilatos exige que Caifás faça com que Malco encontre Ami.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão avisa que vai entregar Maria e Noé para a Rainha Formiga. Noé diz para Maria fugir, mas ela se recusa a abandoná-lo. Fredo diz que não deixará Metamorfo viver. Vavá e Pachola reencontram Cris e Iara. Guiga entra em casa e diz que não conseguiu encontrar Ângela. Nati chega à clínica e procura por sangue. Formigão e os homens-formiga levam Maria e Noé ao encontro da Rainha Formiga. Formigão pergunta à Rainha se ele pode executar Maria e Noé.

Apocalipse

Sabendo do atentado aos Estados Unidos, Ricardo tenta acalmar os convidados no casamento. Em Nova Iorque, as pessoas correm desesperadas diante do ataque de mísseis. Dylan tenta proteger Noah. No deserto, terroristas islâmicos fazem novos disparos. Em Roma, Ricardo pede para Stefano acalmar os convidados. Mísseis invadem o céu da cidade italiana. Enquanto caminha pelas ruas, Luca é atingido e morre. Ricardo se enche de ódio com o ataque. Um míssil acerta a igreja da Sagrada Luz. Ricardo conduz os familiares e convidados até um quarto seguro no subsolo da mansão. Ele esbraveja ameaçando os autores dos ataques.

No deserto, Zoe e Benjamin se assustam com as explosões. Em Jerusalém, as pessoas correm desesperadas. Benjamin e Zoe ficam aliviados ao verem que Davi está bem. Uri fala do poderoso sistema de defesa antimíssil de Israel. Noah se preocupa com os familiares. Ricardo procura por André. Guido fala em uma possível Terceira Guerra Mundial. Guto e César se apavoram com as imagens mostradas na televisão. Arthur e Bárbara noticiam os ataques. César atualiza Jonas sobre os atentados. Ricardo diz que chegou a hora de André provar sua lealdade. Glória ora a Deus. Ângela e Laodiceia ficam horrorizadas com todo o ocorrido no mundo. Melina se preocupa com seus amigos.

Ricardo pede para André cuidar de sua segurança. Bárbara e Arthur dão as últimas notícias. Uri, Benjamin e Zoe aguardam ansiosos por novas notícias. Noah fica preocupado com os familiares. Ricardo diz que irá para Nova Iorque e pede para Isabela ficar em Roma. Benjamin e Zoe agradecem por estarem juntos. Ricardo e Ariela chegam à Nova Iorque. Brenda fica horrorizada com a destruição da empresa de Benjamin. Noah tenta obter notícias dos parentes. Ricardo se reúne com membros do conselho. Para se prevenir de um ataque de Ricardo, Zoe decide revelar para o mundo que está viva.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana defende Filipa das acusações das meninas do colégio. Benício, Gael, Mário e Lorena procuram Ester. Otto encontra com os meninos do clubinho e pergunta onde está Ester. Raquel encontra Gui e se abraçam. Helô apresenta a abertura do musical. As crianças do clubinho contam para Claudia e Durval que Ester é um androide. Gabi cai durante a apresentação. Jeff continua a dançar com Brenda e eles se beijam. Débora sente contrações, a bolsa estoura e Luisa a socorre. Guilherme se declara para Raquel. Vinicius se apresenta com Mirela. Luisa leva Débora para o hospital. Mirela pede desculpa para Vinicius.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também