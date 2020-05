Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 26

Malhação

Tato tem um pesadelo com Deco. MB questiona a aproximação entre Clara e Felipe. Luís elogia Marta. Tato se irrita com Keyla por causa de seu pesadelo. MB discute as regras de seu relacionamento com Lica e sonda seu interesse por Felipe. Fio e Tato desabafam sobre Ellen e Keyla. Keyla pensa em se aconselhar com a avó de Ellen. Guto pede que Benê coloque emoção em sua performance ao piano. Keyla confronta K1. K2 tenta se solidarizar com Tato. Luís convida Marta para jantar. Tato sofre um acidente de bicicleta.

Novo Mundo

Joaquim se espanta com a revelação de Thomas. Piatã e Olinto imploram que Ubirajara devolva as pesquisas de Ferdinando. Joaquim invade a casa de Anna. Fred folheia o diário do pai de Anna. Dom Pedro faz o parto de Leopoldina. Joaquim conta a Bonifácio suas descobertas sobre Thomas. Wolfgang e Libério elogiam o artigo que Diara escreveu para o jornal. Elvira segue Rosa. Dom Pedro, Peter e Lurdes estranham o comportamento de Leopoldina com Januária. Tibiriçá flagra Jacira chorando. Piatã, Olinto e Ferdinando pensam em como voltar para a aldeia. Elvira vê Thomas entrar na casa de Domitila. Joaquim analisa os documentos da época em que Thomas era Ministro. Anna encontra a sala secreta de Thomas.

Totalmente Demais

Jonatas é preso, e Fabinho se incomoda por Germano se preocupar. Cassandra diz a Débora que se vingará de Eliza. Carolina não gosta quando Pietro elogia Eliza. Carolina avisa a Eliza sobre a prisão de Jonatas, e ela se desespera. Fabinho incentiva Germano a demitir Jonatas. Stelinha apoia Eliza a não desistir de sua gravação. Zé Pedro teme dificuldade em libertar Jonatas. Jamaica lembra do pedido de Fabinho. Jacaré e Braço atacam Arthur e Eliza, que reconhece os bandidos. Eliza sofre por não conseguir visitar Jonatas. Florisval avisa a Rosângela sobre Jonatas. Jamaica acusa Fabinho de ser o responsável pela prisão de Jonatas.

Fina Estampa

René reclama de Tereza Cristina para Griselda. Crô observa sua patroa sem ser visto. Íris fotografa René e Griselda se beijando. Quinzé tenta expulsar Teodora da antiga casa de sua mãe. Tereza Cristina ameaça se vingar de Crô se ele tentar traí-la. Paredes pede a Louzada uma cópia da foto da loura suspeita de assassinar Marcela. Griselda pede para René esquecer o beijo. Íris e Alice vasculham a mansão, assim que Griselda sai. Celina pede para Danielle ficar com Pedro Jorge enquanto Henrique está internado. Griselda flagra Íris tentando abrir sua mala de dinheiro. Leandro estranha a frieza com que Nanda o trata. Tereza Cristina lembra da noite que teve com Pereirinha. Teodora diz ao ex-sogro que quer sua parte no tesouro que ele encontrar na casa. Antenor marca de sair com Beatriz. Tereza Cristina procura Pereirinha e Griselda flagra os dois juntos em seu antigo quarto.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia tem um pesadelo e crê que Isaura corre perigo. Branca vai até a casa onde mora Pedrinho e o maltrata. Isaura sai pela mata atrás de ervas para fazer um chá para Álvaro. Belchior. Rosa fala sobre Henrique para Aurora. Helena sente enjôo e diz a Diogo que sua menstruação está atrasada. Diogo suspeita que ela esteja grávida. Isaura avisa Álvaro que há homens armados na mata. Gioconda recebe um convite do Cel. Sebastião para almoçar em sua casa. Tomásia tem um pesadelo e crê que Isaura corre perigo. Álvaro pergunta a Isaura se ela quer esperar o casamento para se entregar para ele.

Jesus

Pilatos apresenta Petronius ao público. Maria Madalena encara o competidor. Isacariotes tenta convencer Antipas a dessitir de prender Batista, mas o filho de Herodes mantém a ordem. Hélio enfrenta Dimas e Gestas, mas o dinheiro da aposta acaba caindo pela arquibancada. Hélio se desespera ao ver que perdeu todo o dinheiro. Livona diz que fará Judite dormir sozinha essa noite. Barrabás admira Maria Madalena. Ela repara o olhar dele. Helena não se interessa pelo pretendente. Zebedeu estranha a demora de Pedro.

Livona prepara uma infusão para causar sono em Judite. Susana é apresentada ao público. Anás fala para Nicodemos sobre a situaçáo entre Caifás e Judite. Mateus se irrita com o comportamento de Asisa. Sara pede para Gabriela comprar um cordeiro para receberem Jesus. O último competidor é apresentado ao público. Zebedeu avista o barco de Pedro voltando cheio de peixes. Iscariotes pede para Salomé tentar impedir a prisão de Batista. Chegando carregados de peixes, Jesus diz que Pedro será um pescador de homens.

Sara procura uma moeda perdida. Judite cai no sono e Livona seduz Caifás. Shabaka dá em cima de Adela, mas ela desconversa. José de Arimatéia estranha a ausência de Deborah. Edissa se emociona ao entrar escondida na casa de Artimatéia. Caius leva a moça para um banho de piscina. Gabriela fica encantada ao ver que seu pai pescou tantos peixes. Pedro estranha ao ver João abraçando a menina. Abner ajuda uma senhora a pegar peixes. Sara se sente mal e desmaia. Pilatos autoriza o início da corrida. Satanás se junta ao público nas arquibancadas.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Scorpio avança com seu ferrão para cima de Cris. Ele é atingido pela bola de energia e lançado para longe. Mariana descobre que Juli, na verdade, é Júlia. Juli avisa que só contou isso para Mariana porque ela irá morrer. Pachola e Vavá se deparam com Rosa Encarnada. Ela lança espinhos na direção de Pachola, que é atingido na barriga. Juli liberta Samira. Samira diz que só será realmente livre quando acabar com Juli e lhe dá um forte golpe.

Apocalipse

Isabela fica animada com a presença de Ricardo. Hanna procura por Débora. Marta e Tamar discutem. Hanna se entende com Débora. Ricardo conversa com o professor Rodrigo e propõe a reconstrução do templo. Zoe pede para falar com Saulo. Ariela aconselha Alan. Zoe entrevista Saulo e eles falam sobre questões históricas. Noah sente ciúmes da troca de olhares entre Isabela e Ricardo. Laodiceia desabafa com Ângela. Natália conhece o apartamento de Lúcio. César raciocina sobre os fatos e desconfia que Lúcio seja o assassino. Natália segue conhecendo o apartamento do policial. César descobre que Lúcio é Samael.

SBT

As Aventuras de Poliana

As crianças do Clubinho vão até o Orfanato em busca da “verdadeira” Ester. Cassio pede a Waldisney outra oportunidade para se apresentar no Toca-Toca. Fernanda pergunta se Raquel quer morar com ela em Paris. Sophie ajuda Zóio a tocar violão nas aulas de música da comunidade. Jeff pede ajuda a Violeta quanto aos desafios para entrar no clube secreto. O professor Henrique se impressiona com as habilidades de Gleyce. Lorena pede para dormir na casa de Poliana para descobrir mais informações sobre Ester. A convite de Cássio, Bento e João se apresentam com ele no bar. Verônica exige que Filipa passe a ajudar com simples tarefas domésticas. Lorena coloca uma câmera escondida no quarto de Poliana. Ruth descobre que João e Bento mentiram para ela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também