Resumo das Novelas

SÁBADO, 18

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Thomas desiste de contar a Anna o que sabe sobre Joaquim. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que é o autor do artigo contra Avilez. Joaquim pede para se casar com Anna na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo a resolver o problema com os índios. Ferdinando sonha com Letícia. Benedita revela que saiu com os sobrinhos, e Domitila fica furiosa. Joaquim diz a Anna que não se aliará a Dom Pedro se ele não ajudar os índios.

Diara estranha o sumiço de Wolfgang. Elvira aparece no palácio e revela que é casada com Joaquim. Anna se desespera com a história de Elvira e expulsa Joaquim. Diara procura por Wolfgang. Cecília lê escondida o livro de Libério. Pedro tenta acalmar Joaquim e pede que ele espere para conversar com Anna. Germana e Licurgo relembram o acordo que fizeram com Thomas para usar Quinzinho. Elvira leva Joaquim até a taberna.

Totalmente Demais

Arthur assegura para Max que Carolina não conseguirá engravidar dele. Dino surpreende Gilda falando com Eliza pelo telefone e acaba descobrindo que a menina está no Rio de Janeiro. Eliza diz a Jonatas que só conseguirá trazer sua família se o trabalho de modelo der certo. Germano gosta do projeto de Fabinho e aprova a ideia de Jonatas de associá-lo a uma ação social. Germano avisa a Fabinho que ele será diretor de projetos especiais da Bastille. Jonatas se entristece ao perceber que Eliza não o inclui em seus planos de vida. Eliza e Jonatas chegam ao encontro com a imprensa. Jonatas é impedido de entrar na festa porque se recusou a colocar o terno cedido por Arthur. Germano acusa Rafael pela morte de sua filha.

Fina Estampa

Guaracy pede Griselda em casamento. Tereza Cristina se revolta por Griselda ter ganhado na loteria. Quinzé não vê quando o bilhete premiado cai da mochila de Quinzinho. Contrariado, Wallace vai ao médico para fazer exames. Danielle diz a Beatriz que ela pode ficar em sua casa o tempo que for necessário. René sugere que Tereza Cristina trabalhe como cerimonialista para ocupar seu tempo livre. Paulo desabafa com Marcela sobre Esther. Wallace descobre que não pode mais lutar, e Teodora se desespera. Griselda fica eufórica ao saber que seu bilhete da loteria foi encontrado.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também