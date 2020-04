Resumo das Novelas

SÁBADO, 4

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémie. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred. Dom João estranha o comportamento de Pedro. Thomas anuncia oficialmente a morte de Joaquim e Anna se desespera. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie.

Elvira garante a Manoel que lhe entregará parte de suas supostas barras de ouro. Anna afirma a Thomas que Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o paradeiro de Pedro e Germana se enfurece. Thomas pede para se aproximar de Anna e percebe o desconforto de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro e o levam de volta para casa. O navio real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado por índios.

Totalmente Demais

Eliza tenta se aproximar de Arthur, que não a reconhece. Cassandra pede a Hugo que a apresente a Carolina. Jonatas ensina a Eliza como se portar diante dos clientes. Dorinha e Zé Pedro vão à festa da Totalmente Demais e Cassandra e Hugo aproveitam para entrar com eles. Carolina, Germano e Lili anunciam o concurso que revelará a garota Totalmente Demais. Eliza vende todas as suas flores para Florisval, que finge ser um empresário para Maristela. Hugo agride Arthur ao vê-lo com Cassandra. Eliza agradece Jonatas por sua ajuda, e o menino a beija.

Fina Estampa

Antenor sente-se mal ao levantar para ir embora do hospital e Griselda o ampara. Patrícia pensa em Antenor. Quinzé se irrita ao ver uma revista com Teodora e Wallace na capa. Griselda chega com Antenor em casa. Renê resolve ligar para Griselda no momento em que Tereza Cristina chega ao restaurante. Com ciúmes de Renê e Griselda, Tereza Cristina arma um escândalo. Amália tenta convencer Griselda a não expulsar Antenor de casa. Renê elogia Vanessa. Paulo ouve Tereza Cristina falar com Esther sobre fertilização in vitro e revela que não pode ter filhos.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também