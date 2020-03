Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 16

Malhação

Rui propõe que Leila cuide de Nina enquanto a menina estiver com ele. Rafa se decepciona ao constatar que confundiu Rita com outra pessoa. Bianca e Diana pressionam Andressa sobre sua proximidade com Nanda. Meg pede que Regina perdoe Max. Madureira apoia Lígia, que sofre por conta de Nina. Diana e Bianca não gostam de ver Henrique abraçando Fafi. Rugieri procura Rui. Serginho e Meg sofrem um acidente de ônibus.

Éramos Seis

Osório não resiste. Alfredo foge da polícia e conta o ocorrido a Lola e Isabel, além de pedir a ajuda de Adelaide para deixar o país. Inês vê Lúcio fugindo e se preocupa. Gusmões vasculha casa de Lola atrás de Alfredo, que pede abrigo a Genu. Inês passa mal e Durvalina estranha. Isabel e Lola são vigiadas pela polícia. Almeida decide se casar com Clotilde no Uruguai. Maria tem um mau pressentimento. Alfredo se despede de Lola e afirma que voltará. Soraia sugere que Julinho convença Lola a vender a casa, para que ele invista na sociedade com Assad. Lúcio se angustia com a partida de Alfredo. Lola sofre, e Genu a conforta.

Salve-Se Quem Puder

Alexia/Josimara se esconde de Renzo. Isaac aposta em Bia, sem saber que ela não pode competir. Lúcia conversa com Dominique. Alexia diz a Luna que Renzo e Dominique desconfiam de que elas estejam vivas. Luna teme pela vida de seu pai. Petra flagra Alan massageando os pés de Kyra/Cleyde. Renzo discute com Dominique por conta da sua sociedade na Labrador. Alexia pensa em não contar a Zezinho que Renzo trabalha na Labrador. Vicky desconfia de Bruno. Mário promete a Juan que vai pensar sobre a proposta de trabalho no Brasil. Luna percebe que Kyra está empolgada com Alan. Isaac diz a Bia que quer ela na sua equipe. Helena pede para conversar com Luna/Fiona.

Amor de Mãe

Thelma passa mal com sua descoberta sobre Danilo e pede ajuda a Jane. Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro de Benjamim. Thelma conta a história de Danilo para Jane e afirma que Lurdes não pode saber que o menino é Domênico. Raul se preocupa com as ameaças de morte sofridas por Davi. Camila ajuda Felipe a se entrosar com os alunos. Danilo conhece Ludmila. Miranda e Vitória fazem as pazes. Thelma desmaia, e Danilo a leva para o hospital. Magno afirma que seu relacionamento com Betina acabou. Érica flagra Sandro beijando Betina. Jane informa a Danilo que Thelma teve uma crise de ansiedade. Thelma tenta convencer Lurdes a desistir de procurar Domênico. Thelma garante a Jane que irá separar Danilo de Camila.

RECORD

Escrava Isaura

André quer matar Leôncio. André quer matar Leôncio. Geraldo diz a sua mãe que ama Malvina. Cel. Sebastião ensina Rosa a dançar. Leôncio vai atrás de Isaura na direção certa. Geraldo quer se casar com Malvina. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.

Caminhos do Coração

Marcelo é cercado por Taveira, Dino, Fernando e Juanita. Janete começa a se transformar em vampira e Lucas avisa estar virando um mutante-leão. Beto, Janete e Lucas prometem se controlar e saem do depósito junto com Toni, Aquiles, Cléo e Maria, que ajudam Guiga. Fernando diz para Marcelo que ele roubou sua mulher e avisa que irá acabar com ele. Marcelo fica confuso e pergunta qual o nome da tal mulher, mas Fernando e Juanita o agarram e abraçam Marcelo com força. Tati grita e tem uma crise nervosa de choro. Hélio avisa que não está conseguindo mais se controlar e avança em cima de Tati para atacá-la. Tati se assusta e faz um gesto com a mão. Hélio levita. Ele implora para Tati parar, mas a menina se revolta com a morte do pai.

Júlia diz que irá enganar a todos e dará a volta por cima. Ariadne vira uma aranha gigante e tenta atacar Cris e Iara, que estão protegidos por um campo de força. Cris se concentra e faz um fogo aparecer na frente da aranha, que se assusta. Ariadne avisa que não irá desistir de devorar Cris e vai embora. Hélio pede perdão a Tati e ela percebe o mal que está fazendo. Hélio manda Tati ficar longe e ela foge. Vlado e Fúria encontram Leão ferido. Fúria diz que irá cuidar dele e Vlado fica com ciúmes. Marcelo dá um golpe em Fernando, que cai tonto. Juanita vira cobra e se enrosca em Marcelo, que faz força e a joga para longe. Fernando e Juanita ameaçam atacar Marcelo novamente, mas ele foge e os irmãos vão atrás dele. Clara sente que Ângela está voando em direção à ilha e todos ficam apreensivos.

Taveira e Dino entram no depósito, mas não encontram ninguém da Liga do Bem. Eles decidem avisar para Eric e quando saem, dão de cara com Marcelo. Taveira e Dino ameaçam Marcelo, que tenta fugir, mas dá de cara com Fernando e Juanita. Marcelo se vê cercado pelo casal de cobras e pelos vampiros e se desespera sem ter para onde fugir. Rodrigo se esconde para espionar se César é ele mesmo ou se é Metamorfo. Gór avisa que irá se vingar de Cassandra e manda Metamorfo se transformar em Lucas. Meta-Lucas liga para Cassandra e finge ter voltado da ilha. Ele pede desculpas à mãe e avisa que irá passar em casa para vê-la. Júlia sente um frio dentro do laboratório e se surpreende com a chegada do Homem-Gelo. A médica pergunta o que ele quer e Homem-Gelo avança contra ela.

O Rico e Lázaro

Lior fala sobre Asher com Benjamin. Joana se despede de Asher e deixa a prisão. Ravina se irrita ao ver Fassur amedrontando os netos de Elga. Oziel é ignorado pelo sacerdote. Sammu-Ramat ameaça Aspenaz. Lior conta suas histórias com Asher para Benjamin. Nabonido procura Daniel e diz que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. O rei manda os oficiais serem rígidos com o povo. Em conversa com Nitócris, Namnu diz que jamais faria mal a Belsazar. Neusta retorna ao palácio. Zac encontra com Ayana e diz que chegou a hora dela prestar o servicinho contra Asher. Lior convida Benjamin para a casa de Joana. Namnu procura Lia e diz ter um segredo para contar. Dana fala sobre o jantar com Absalom. Oziel pede para falar com Elga. Rabe-Sáris questiona a atitude de Absalom e diz que Dana é uma mulher usada.

Amor Sem Igual

Leandro pasmo diante de Poderosa, já sem máscara e com um sorriso provocante. Poderosa pergunta a Leandro porque Bernardo mandou matá-la. Poderosa provoca Leandro e sussurra em seu ouvido, e os dois se beijam. Leandro comenta com Bernardo sobre a noite que teve com Poderosa. Miguel dá carona para Poderosa e diz que estava com saudade. Poderosa se surpreende e se emociona um pouco, Miguel repara. Seu Ernani pede uma nova chance a Sonia que pede um tempo para pensar. Fernanda recebe um pacote de Pedro Antonio, nele tem um colar. Tobias pergunta a Fernanda quem lhe deu o colar. Tobias pede a irmã que dê tempo ao tempo. O empresário Hernandez cumprimenta Ramiro e diz que fez uma excelente escolha pelo jogador.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana e Luisa entram no laboratório de Otto e procuram por algo suspeito. Antônio se desculpa pela atitude da filha durante o jantar de Glória. Sara encontra Luisa e Poliana bisbilhotando o laboratório de Otto. Enquanto não encontra algo em sua área, Sérgio “improvisa” um novo emprego. Durante o encontro com Fernanda, Pendleton recebe uma notificação de que seu escritório foi invadido e corre para casa. Violeta discute com o pai. Assustada, Luisa pede que Poliana arrume seus pertences e foge com a sobrinha. Durante o jantar, Glória informa a família sobre sua decisão de deixar seu patrimônio sob responsabilidade de Marcelo. Pendleton chega em casa e fica furioso ao saber que Luisa fugiu com Poliana. Foragida da justiça, a mãe de Waldisney vai atrás do filho e o obriga a ajudá-la. Roger não aceita que Marcelo assuma os bens da família. Jeff comemora com Brenda o seu primeiro salário na 0110. Bento flagra João lendo seu diário.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

