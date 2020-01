Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 28

Malhação

Rita confirma a Carla que é mais seguro que Raíssa se afaste de Rui. Madureira e Lígia namoram. Max decide organizar uma festa em comemoração a Rafael, e Regina e Guga se preocupam. Carla encerra o contrato de Rui com Raíssa. César exige conhecer a família de Daniel. Fake divulga a foto de Andressa e Henrique se beijando, e Diana culpa a Chapa Quente. Anjinha incentiva Fafi a pressionar Henrique. Andressa e Fafi se entediam com Henrique. Fafi sugere a Jaqueline e Anjinha que a Chapa Quente promova um beijaço no colégio e Diego ouve. Max decide apostar na bolsa de valores. Filipe estranha a ausência de Leila. Lara surpreende Leila em seu escritório. Margarida falece, e Meg, Raíssa e Guga apoiam Camelo e Serginho. Joaquim vê Lígia e Madureira se beijando. Rita diz a Filipe que aceita compartilhar a guarda de Nina com Lígia.

Éramos Seis

Afonso conforta Lola, que sofre com a partida do filho. Shirley chega ao armazém. Passam-se alguns meses. Isabel se forma. Julinho passeia com Soraia. Lúcio participa de movimentos estudantis. Clotilde disfarça sua gravidez. Soraia invade o quarto de Julinho e os dois se beijam. Genu vê Isabel e Felício no cinema. Alfredo e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre o bebê, e Durvalina a repreende. Olga reclama do salário de Zeca. Genu conta de Isabel para Lola. Isabel confidencia a Lili sobre Felício. Incentivada por Shirley, Inês dá um ultimato em Carlos. Lola questiona Isabel sobre seu namorado.

Salve-Se Quem Puder

Donato é imobilizado pelos comissários do voo. Luna cede ao amor que sente por Juan e aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde estão Kyra e Alexia faz um pouso forçado em Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no resort. Alan pede à prima Alexia que volte para o Brasil. Alexia se encanta com Renzo e se envolve com o rapaz. Helena repreende Téo por querer documentar o furacão. Alexia fica irada ao perceber que Renzo furtou seu anel da sorte. Ela convence Kyra e Luna a irem com ela atrás de Renzo.

Amor de Mãe

Vitória encontra Tiago machucado, e percebe a tensão entre o filho e Belizário. Raul exige que a PWA faça uma retratação pública sobre o episódio da escola, e Álvaro se irrita. Januário e Oliveira trocam provocações, e Lurdes não lhes dá atenção. Lurdes e Leila visitam Magno. Danilo pressiona Gabo sobre Thelma. Vinícius confronta Raul e acaba expulso de casa. Raul cobra a presença de Vitória no caso da PWA, e Álvaro fala sobre Lucas. Betina e Leila se enfrentam durante a visita a Magno. Betina se despede de Magno e conta que passará um tempo com sua mãe. Tales informa a Estela que desistiu do plano contra Lídia. Estela revela a Lídia a verdade sobre Tales. Vinícius se encontra com Amanda. Tiago conta a Vitória que foi ignorado por Belizário. Lucas auxilia Álvaro. Marina se muda para a casa de Betina. Lídia acusa Tales de golpista. Magno é atacado no presídio, e Lurdes se desespera. Vitória rompe seu contrato com Álvaro.

RECORD

Escrava Isaura

Francisco coloca Rosa para fora de casa. Miguel pede para que Isaura não conte a Álvaro a verdade sobre eles. Rosa fica brava ao saber que Leôncio dormiu com Flor-de-Liz. Henrique visita seu pai e diz que precisa arranjar um comprador para o diamante. Francisco coloca Rosa para fora de casa. Ao caminhar pela beira da estrada, Rosa é picada por uma cobra. Flor-de-Liz convence Leôncio a fazer uma festa para esquecer Isaura por um tempo e para se safar de um castigo. Gabriel chora ao lado de Tomásia por causa de sua amada. Helena confessa que beijou Diogo. Dr. Paulo deseja se casar com Helena, mas diz que é pelo dinheiro que o Cel. Sebastião possui.

Caminhos do Coração

Meduso solta raios dos olhos e mata Silvana . Maria chega na praia com Hélio. Maria fica surpresa ao ver Beto e sai correndo na direção dele. Maria e Beto falam de Marcelo e ele fica arrasado ao ter certeza de que o irmão morreu. Júlia vê nas câmeras de segurança que os mutantes fugiram. Júlia pega Marcelo e se esconde num lugar secreto dentro do laboratório. Pachola, Vavá, Cris, César e Mendigo procuram Júlia. Marcelo questiona Júlia sobre a criação dos mutantes e ela diz seu objetivo é mudar a história da humanidade. Marcelo diz que não se lembra de nada e Júlia pede um beijo dele. A médica se aproxima lentamente de Marcelo, que recua.

Marcelo diz que não quer beijar Júlia. Eles temem uma armadilha e fogem do laboratório. Eric diz que algo está errado com o rastreador de Helga. Ele se enfurece ao olhar para o chão e ver o rastreador. Amália encontra um anúncio de um detetive particular e marca uma reunião entre ele e Cassandra. Lucas aparece de surpresa na Progênese e diz que precisa ter uma conversa com a mãe. Rodrigo vê Amália e a hipnotiza. Amália conta sobre o detetive. Batista atende ao telefone e avisa para Lúcia que Zé Doido está procurando por ela. Paola sente os sintomas da transformação de cobra e disfarça. Meduso fica furioso com Silvana ao descobrir que ela soltou Noé. Silvana pede para Meduso não fazer nenhum mal contra ela, mas Meduso solta raios dos olhos e a mata.

O Rico e Lázaro

Nabucodonosor rosna como um animal. Hurzabum é o único que consegue se aproximar do rei. Nebuzaradã aparece neste momento e manda todos se afastarem do rei. Nabucodonosor se assusta e corre como um animal para dentro da floresta. Nitócris fica magoada com a atitude de Amitis. A caminho da cidade de Meroé, Asher e Aksumai encontram com Shag-Shag pedindo esmola na estrada. Asher oferece ajuda. Hurzabum fica intrigado com o comportamento do rei e decide procura-lo na mata. Ravina e Zadoque são levados presos. Fassur sorri satisfeito. Absalom diz que Dana será dele. Zabaia suborna Rabe-Sáris. Mesaque cuida de Sammu-Ramat. Nitócris mima Belsazar. Nabonido mostra apoio ao reinado de Evil. Nitócris ameaça Sammu-Ramat.

Como um animal, Nabucodonosor rosna para Nebuzaradã. Hurzabum toca sua flauta e o rei se acalma. Shag-Shag agradece o apoio de Asher e se despede. Fassur fica satisfeito com a prisão de Zadoque e Ravina. Zac apresenta Malca aos familiares. Sammu melhora com os cuidados de Mesaque. Ebede-Meleque se assusta ao ver Ravina e Zadoque na prisão do palácio. Matias pede ajuda a Daniel. Zac trata de negócios com Beroso e conhece Belsazar. Aspenaz procura Evil e diz que a rainha lhe aguarda. Neusta fala sobre o sumiço do rei. Zadoque diz que é preciso ter fé. Edissa visita Joaquim. Zac vai até a casa de Ilana e avisa que Ravina e Zadoque estão presos. Beroso avisa que o reino ficará sob regência de Evil-Merodaque. Na floresta, Nabucodonosor se aproxima de Hurzabum e eles notam as mesmas pintas em suas mãos. Nebuzaradã retorna ao palácio e avisa que o rei se tornou um animal.

Amor Sem Igual

Ramiro diz que Tobias irá arcar com os prejuízos da reabertura do clube de Olympia. O milionário ainda avisa que o rapaz terá que compartilhar Doutorzinha. Bernardo e Leandro dispensam Cindy e Ioná. Poderosa não se entrega a Miguel e pega carona com outro homem. O agrônomo os seguem. Fernanda se despede de Pedro Antônio. Poderosa é atacada. Miguel os perseguem. Tobias surpreende Donatella e aparece na casa de idosos. Bento aparece e pergunta quem é o rapaz. Miguel ordena que o homem largue Poderosa, mas ele a ameaça. Tobias se apresenta a Bento. Donatella avisa que não contou nada a Ramiro. Poderosa e Miguel conseguem fugir do maníaco. O trabalhador rural tenta consolá-la. Miguel sai para tomar café com Oxente. Donatella pede segredo a Bento. Geovani acorda animado. Miguel pede para Maria Antônia (@mariantoniacord) voltar a ajudar Poderosa nos afazeres domésticos. Poderosa pede para morar com Furacão, que não aceita. Zenaide flagra Antônio Júnior tentando roubar as economias de Maria Antônia (@mariantoniacord).

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth diz a Bento que independente de seu sobrinho verdadeiro, ela nunca irá abandona-lo. Jeff avisa Durval sobre o estágio da O11O e ex chefe fica feliz por ele. Waldisney leva Nancy para passear e faz uma surpresa a ela. Durval pede para Vini voltar para a padaria, e Afonso fica furioso. Débora conversa com Marcelo e ameaça tirar seus bens. Iure vai jantar com um amigo de longa data, e desconfiada, Sophie o segue. Jeff chega para o seu primeiro dia de trabalho na O11O, e ansioso, vai conversar com Roger.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

