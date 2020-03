Cena do espetáculo O Grande Circo Místico, com o Grupo de Referência de Santos – Camerata de Violões e a trupe Os Sem Rotunda #CulturaEmCasa - Crédito: Divulgação

Diante da pandemia que muitos países têm enfrentado por conta do novo coronavírus, o Projeto Guri suspendeu as aulas presenciais, por tempo indeterminado, como medida preventiva contra a transmissão do coronavírus (Covid-19) no Brasil. Entretanto, para quem gosta de cultura, a boa notícia é que é possível acompanhar diferentes ações em casa.

Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e administrado, no interior e litoral paulista e polos da Fundação CASA, pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o Projeto Guri disponibiliza conteúdos culturais em diferentes plataformas.

Para quem deseja acessar livros didáticos produzidos, a organização oferece materiais exclusivos para alunos e educadores. Todos os interessados podem fazer o download gratuito dos materiais didáticos (inclusive os livros em Braille) por meio do site do Projeto Guri (http://www.projetoguri.org.br/livros-didaticos/). Existem vários títulos disponíveis para baixar e aprender ou aprimorar o conhecimento em determinado instrumento.

Para as crianças, há também os vídeos desenvolvidos pela plataforma De Criança para Criança que inclui desenhos sonorizados em parceria com o Projeto Guri.

Abaixo, confira algumas opções:

1 – Vídeos produzidos durante as apresentações dos Grupos de Referência:

Grupo de Referência Santos - Camerata de Violões - O Grande Circo Místico .

A apresentação mostra a união entre a trupe Os Sem Rotunda e o Grupo de Referência de Santos – Camerata de Violões. No espetáculo, uma releitura do disco “O Grande Circo Místico”, de Edu Lobo e Chico Buarque. https://www.youtube.com/watch?v=6Mo2qQl9-zY&feature=youtu.be

Grupo de Referência de São Carlos – Big Band e Letieres Leite. Na apresentação, realizada no Centro Cultural São Paulo, em 2028, os alunos do Grupo de Referência de São Carlos – Big Band tocaram com Letieres Leite, músico, educador, compositor e arranjador brasileiro. https://www.youtube.com/watch?v=jvivj16U_cs&feature=youtu.be

Grupo de Referência de Sorocaba – Coro e Percussão, com Gabriel Levy e Tião Carvalho . Evento fez parte do Projeto Guri Convida. https://www.youtube.com/watch?v=YyElsOoEIgY&feature=youtu.be

Guri na Estrada, projeto realizado em 2018, levou música a 6 municípios (5 paulistas e 1 um mineiro) em um caminhão-palco. https://www.youtube.com/watch?v=jPZVaT5pLwo&feature=youtu.be

Grupo de Referência de Ourinhos - Percussão e Luiz Guello. Em novembro de 2017, o percussionista Luiz Guello fez um grande show com o Grupo de Referência de Ourinhos. https://www.youtube.com/watch?v=rrOGtdg8Lz4&feature=youtu.be

2 - Material produzido pela plataforma De Criança para Criança em parceria com o Projeto Guri:

A Ideia de Lobinho , com alunos do curso de sopro do Polo São Vicente, sob a supervisão do educador Rodrigo Vilela. Episódio inspirado no primeiro objetivo de sustentabilidade da ONU: ‘erradicação da pobreza’.

https://www.youtube.com/watch?v=pgwswFdtr3s&feature=youtu.be

O Campeonato de Vídeogame , com alunos de iniciação musical do Polo Capela do Alto, sob a supervisão da educadora Camila Magnani. Episódio inspirado no quinto objetivo da ONU: ‘igualdade de gênero’.

https://www.youtube.com/watch?v=7eh5pRofThc&feature=youtu.be

A História das Histórias , com alunos dos cursos de violão e percussão do Polo São Luis do Paraitinga, sob a supervisão do educador João Gaspar. Lenda indígena.

https://www.youtube.com/watch?v=6GTxW7hhUYA&feature=youtu.be

O Aluno Morcego , com alunos do curso de percussão do Polo Itanhaém, sob a supervisão do educador Israel Henrique Santos. Episódio inspirado no quarto objetivo da ONU: ‘educação de qualidade’.

https://www.youtube.com/watch?v=FKID3dYhNjM&feature=youtu.be

3 – Playlists temáticas no Spotify:

https://open.spotify.com/user/projetoguri

4 – Espetáculos:

Calungá – O Mar que Separa é o Mar que Une (2012) – ‘Calungá’, palavra de origem africana que quer dizer travessia por mar, é o nome do espetáculo apresentado pelo Projeto Guri em dezembro de 2012, no Teatro Sergio Cardoso, com o percussionista Naná Vasconcelos. A apresentação marcou o lançamento do DVD “Calungá – O mar que separa é o mar que une” gravado no Auditório Ibirapuera, no dia 13 de julho daquele ano. Participaram do projeto 39 guris das cidades de Cerquilho, Guareí, Ibiuna, Itú, Piedade, Pilar do Sul, Salto, São Roque e Sorocaba (todos integrantes do Grupo de Referência de Sorocaba).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYqArFIewpGsqhEQoMGABFOPgCxR-42s3

Lendas Amazônicas (2014) – Concebido por Aimar de Noronha Santinho, o espetáculo ‘Lendas Amazônicas’ conta a história de um amor proibido entre um caboclo e a filha do fazendeiro. A narrativa – interpretada pelos alunos dos Grupos de Referência de Jundiaí, Franca e Lorena do Guri – é embalada por obras de Waldemar Henrique e Villa-Lobos, com arranjos de Fernando Correa, sob a regência de André Sanches e dramaturgia Paulo Rogério Lopes. https://www.youtube.com/playlist?list=PLYqArFIewpGvGYHLaA7fr2tCYQAdI6ui9

5 – CD Guri Convida – trabalho realizado em celebração aos 15 anos do Projeto Guri 2015):

Sob a regência e orientação dos educadores musicais da Sustenidos Organização Social de Cultura (gestora de polos do Projeto Guri), 125 alunos dividiram o palco com os músicos Fernanda Takai, Antônio Pinto, Beto Villares, Andreia Dias, Anelis Assumpção, Iara Rennó, Rappin Hood e Maurício Pereira.

http://www.projetoguri.org.br/cd-guri/

