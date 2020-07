Projeto em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer tem sequência

Crédito: Divulgação

Organizado pela MultSport em parceria com o São Carlos Agora, Unimed e Paixão Sertaneja, acontece nesta sexta-feira, 17, a partir das 19h na página da MultSport no Facebook e dos demais parceiros a segunda da série de cinco lives solidárias em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O ritmo musical desta vez será o pop rock. “Nossa primeira live solidária atendeu nossa expectativa e conforme falamos anteriormente teremos sempre novidades e inovações. Convidamos todos novamente a participar e contribuir nesta causa”, afirmou Breno Pícolo.

A entidade, que atende aproximadamente 1.500 familiares e pessoas com câncer comemorou a iniciativa.

“O mundo vive um momento delicado e com nossa entidade não é diferente, este tipo de ação ajuda no custeio de nossas ações mensais e será importante demais. Agradecemos os organizadores e apoiadores”, finalizou Iraydes de Oliveira Leite, presidente da entidade filantrópica.

Interessados em contribuir com a entidade pode fazer depósito na conta da entidade, agência 0295-X, conta corrente 35889-4 do Banco do Brasil.

