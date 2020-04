Mágico são-carlense fará um show de mágica para crianças de 0 a 100 anos

Roudini com crianças, durante uma de suas apresentações - Crédito: Divulgação

Abracadabra! O show não pode parar. Nem mesmo em época de pandemia do coronavírus. Desta forma o mágico são-carlense Mágico Roudini estará realizando a partir das 15h desta quarta-feira, 1, um show de ilusionismo em sua página no Facebook e Instagram (#magicoroudini). O evento é gratuito e fica o convite para que crianças de 0 a 100 anos se divirtam e relaxem em momento de quarentena. “Sorrir é o melhor remédio”, afirmou o mágico, observando que irá repetir a dose (novo espetáculo virtual) nesta sexta-feira, 3, no mesmo horário.

O convite para que toda a população são-carlense, do Estado e de todo o Brasil assista foi feita por Roudini nas redes sociais e ganhou repercussão.

“Minha ideia é fazer com que o show tenha no mínimo 40 minutos. Mas se o público for grande, podemos estender os momentos de lazer e descontração”, disse com exclusividade ao São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 1.

“Tomei a iniciativa por ver a dificuldade de famílias. Há poucas opções de lazer. Principalmente devido a quarentena. As vezes ficam estressados, cansados e no limite com as notícias ruins. Quero levar um pouco de alento, alegria, encantamento e magia”, disse Roudini ao afirmar que é autônomo e como todos as pessoas que são de sua categoria sofrem diretamente com a quarentena. “Mas não devemos nos abalar. Temos que seguir em frente. Em breve, tudo retorna a normalidade”, garantiu.

