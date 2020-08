Live em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer acontece neste sábado

Crédito: Divulgação

Dando sequência a série de lives, a MultSport em parceria com a Comissão Paixão Sertaneja, Unimed e São Carlos Agora, realiza neste sábado, 1, a partir das 18 horas, no The Palace Eventos, sua quarta live em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A atração desta vez será o grupo de samba Tudo Novo.

“Nossa parceria vem dando certo e a intenção em apoiar a rede feminina de combate ao câncer vem sendo gratificante, em tempos de pandemia este tipo de ação rende bons frutos”, disse Breno Picolo.

Interessados em contribuir com a entidade, que atende aproximadamente 1,5 mil vítimas e familiares de pessoas acometidas pela doença, podem doar qualquer quantia na conta 35889-4, agência 0295X do Banco do Brasil.

