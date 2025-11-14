Liberty Music Hall recebe Baile Flashback das Mulheres neste sábado

A Liberty Music Hall será palco, neste sábado (15), de uma das festas mais esperadas pelos amantes das clássicas discotecas: o Baile Flashback das Mulheres. A noite promete reviver os tempos dourados das pistas, com muita música, dança e nostalgia em um ambiente totalmente preparado para transportar o público ao passado.

Com o lema “O passado nunca esteve tão presente!”, o evento contará com superestrutura de som, iluminação especial, telões e um setlist repleto de hits marcantes, comandado por grandes nomes das pistas. A programação musical começa às 19h com o DJ Alexandre Barros, seguida de DJ Dago (20h), DJ Marcos Mano (21h), DJ Anselmo Guedes (22h), DJ Paulo Jr (23h) e DJ Marcos D’Ávila (00h).

Além da trilha sonora que promete embalar a noite, o baile terá sorteios exclusivos para as mulheres, incluindo uma cesta de café da manhã e um pen drive com as músicas da festa. Outro destaque é o tradicional e carismático “tequileiro maluco”, que animará o público distribuindo doses de tequila ao longo da noite.

O espaço também oferece ambiente climatizado, bar completo com drinks tropicais, caipirinhas de frutas, cervejas geladas e porções variadas, proporcionando conforto e diversão ao público.

Os ingressos antecipados e as reservas de mesas estão disponíveis pelo WhatsApp (16) 99776-6903.

A Liberty Music Hall está localizada na Rua Conde do Pinhal, 2919, Vila Nery, a duas quadras da Unimed.

Homens também são bem-vindos ao evento, que promete relembrar grandes momentos de casas noturnas icônicas como Café Cancun, Factory Music, Delphos Night Club e Farãos Usina de Eventos.

Baile Flashback das Mulheres – sábado, 15 de novembro, a partir das 19h.

Local: Liberty Music Hall – Rua Conde do Pinhal, 2919, Vila Nery.

Informações e reservas: (16) 99776-6903.

Leia Também