Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/01) para o seu signo

ÁRIES

Alguns astros vão infernizar o seu astral, por isso, é melhor ter mais cautela hoje e não contar muito com a boa vontade de ninguém. Evite revelar seus planos e segredos para não ser vítima de intrigas e trapaças. Cuidado com golpes financeiros. No amor, pessoas misteriosas vão atrair sua atenção. Talvez queira manter um novo romance em segredo. A dois, reforce a confiança para não brigar.

TOURO

Trabalhar em equipe vai deixar seu dia mais produtivo, mas não espere que os colegas resolvam tudo por você. Trate de fazer a sua parte para transformar seus ideais em realidade. Na paquera, atração por colega deve balançar seu coração. Avalie os riscos antes de se envolver. Para quem já tem seu amor, a ordem dos astros é investir no companheirismo e nos projetos em comum. Desejos ardentes.

GÊMEOS

Investir na carreira e conquistar o sucesso será prioridade para você neste início de semana. Pode pintar uma boa oportunidade de promoção, mas prepare-se para encarar a concorrência. Há chance de romance com alguém do trabalho ou com uma pessoa influente. Na relação, valorize os projetos em comum, mas respeite as diferenças. Marte vai turbinar a paixão e os desejos.

CÂNCER

Procure seguir o exemplo de pessoas bem-sucedidas. Aprender com os sábios é o caminho mais curto para progredir e conquistar o sucesso. Você também pode buscar cursos para se aperfeiçoar. Pode ter bons resultados num assunto de justiça. Na conquista, seu charme pode chamar a atenção de um colega ou de alguém de outra cidade. Na vida a dois, a sintonia com seu bem tem tudo para aumentar. Fuja de discussões.

LEÃO

Os astros dão sinal verde para quem deseja mudar de emprego ou conquistar mais estabilidade no trabalho. Também é um bom momento para investir na sua sensualidade e mudar o visual. Se depender de charme e simpatia, vai ser fácil atrair admiradores e conquistar quem deseja. A paixão vai apimentar o romance e promete esquentar o clima na intimidade. Seduza seu amor!

VIRGEM

Você deve somar forças com os colegas e trabalhar em equipe para consegue melhores resultados no trabalho. Mas se a parceria com for parentes, não queira impor as suas vontades. É preciso ter jogo de cintura e fazer acordos para evitar conflitos. Vários astros vão estimula sua vida amorosa e anunciam boas surpresas na paquera e na vida a dois. Aguarde momentos de muito carinho e romantismo.

LIBRA

Você vai iniciar o dia com muita disposição e energia para encarar seu trabalho e seus compromissos. Coloque o serviço em dia, pois nada será mais prazeroso do que a sensação de dever cumprido. Cuidado com fofocas, discussões e mal-entendidos. Bom astral para iniciar uma dieta e se cuidar melhor. Romance com colega recebe bons estímulos. A dois, ajude o par em tudo que puder.

ESCORPIÃO

Os astros prometem muita sorte, criatividade e conquistas para você. Vale a pena fazer uma fezinha, só não aposte alto demais. No trabalho, contagie os colegas com seu entusiasmo e aposte na simpatia para conseguir tudo que quiser. Sucesso absoluto nas paqueras, com boas chances de assumir um compromisso. Quem já tem seu amor vai esbanjar carinho e romantismo. Livre-se do ciúme.

SAGITÁRIO

Talvez você queira organizar seu espaço e deixar seu local de trabalho mais bonito. Bom astral para quem trabalha em casa ou com parentes. Em qualquer situação, sua produtividade será maior se puder fazer suas tarefas num cantinho bem tranquilo. Pode faltar pique para as paqueras – vai preferir ficar em casa. Na relação, o clima estará romântico e pode ficar muito excitante.

CAPRICÓRNIO

Além de esbanjar criatividade, você terá muita facilidade para dialogar, negociar e fazer acordos. Isso indica uma ótima fase para o trabalho, sobretudo para quem lida com comércio, telemarketing e atendimento ao público. Na paquera, vai ser fácil puxar papo e se aproximar do alvo. Mas se o namoro é secreto, muito cuidado com fofocas. Vida a dois estimulante: declare todo seu amor.

AQUÁRIO

O céu anuncia uma fase muito promissora para o seu bolso. Fique de olho nas oportunidades de ganhar grana. Confie no seu bom gosto e no seu carisma para convencer as pessoas. Só não convém misturar dinheiro com amizade, ok? No amor, você vai querer segurança e só vai se entusiasmar com quem quiser compromisso. Quem já achou seu par saberá valorizar a relação e vai cuidar do que é seu.

PEIXES

Você vai encarar a segundona com muita disposição e confiança. Vai contar com doses extras de determinação e iniciativa para investir na sua carreira, ainda mais se estiver de olho em uma promoção. Use e abuse do seu charme nas paqueras. Pode até pintar um clima com alguém da turma e o céu dará todo apoio. Revele seu amor e carinho na vida a dois. Renda-se ao romantismo.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também