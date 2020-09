Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/09) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Se você realmente quer conquistar alguém deve mudar a sua forma de agir, mude seu discurso. Não queira apressar tudo, deixe o tempo agir. No trabalho, será capaz de se organizar com habilidade e encontrar gratificações. Vai receber o apoio dos seus colegas, aproveite ao máximo essa fase. Para melhorar seu bem-estar mude a sua dieta e não fique parado, faça exercícios para manter o corpo em forma. Números da sorte: 41 – 39 – 17 – 25

Touro (21/04 – 20/05)

Para conquistar a pessoa pela qual está apaixonado procure ficar mais tempo junto dela, mas sem pressionar. Deixe que ela o perceba com tranquilidade. Terá um sucesso notável no campo laboral graças a uma iniciativa que será compartilhada por muitas das pessoas que trabalham com você. Sua mente e corpo precisam de estímulos positivos para estar em boa forma e enfrentar os desafios diários da melhor maneira. Números da sorte: 26 – 13 – 46 – 58

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Você já percebeu que a sua amizade com a outra pessoa está se tornando algo muito forte. É hora de começar a falar de amor. As estrelas preveem um certo melhoramento na sua economia. Mesmo assim, seja cauteloso com seu dinheiro. No trabalho, estará cheio de energia e brilhando nas iniciativas. Aproveite o momento. Descanso nem sempre é um luxo, no seu caso é uma necessidade. Procure relaxar mais. Números da sorte: 16 – 35 – 41 – 29

Câncer (21/06 – 22/07)

Chegou o momento de você e a pessoa que gosta colocarem as cartas na mesa. Com os sentimentos que um tem pelo outro podem se tornar um casal perfeito. Não deve ficar obcecado em terminar rápido um projeto complicado. Vá com calma para que no final tudo saia deforma perfeita. Para clarear a sua mente nada melhor do que caminhar, se possível, em um parque para estar em contato com a natureza. Números da sorte: 11 – 56 – 30 – 27

Leão (23/07 – 22/08)

A paixão que sente por alguém é muito forte. Já não está conseguindo segurar mais seus sentimentos. Espere o momento certo para agir. No trabalho, vai dedicar todo o seu tempo a coisas que são prioridade. Poderá se concentrar melhor se deixar a ansiedade e a pressa de lado, que são inimigas de um trabalho bem feito. Sua saúde tem estado bastante estável durante estes dias. Continue se cuidando como o tem feito. Números da sorte: 5 – 18 – 21 – 43

Virgem (23/08- 22/09)

Seu relacionamento com alguém especial está melhorando e ficará melhor quando começar a expressar o que sente. Dará um grande passo. A vida laboral lhe pedirá outro esforço, deverá se concentrar em todas as suas tarefas terminando-as no prazo. Assim conseguirá ter o desejado sucesso profissional. Seu corpo está avisando-o para não abusar dos alimentos que lhe fazem mal e para que faça alguma atividade física. Números da sorte: 14 – 44 – 32 – 60

Libra (23/09 – 22/10)

No campo sentimental você finalmente encontrou a pessoa adequada. Está apenas da sua parte para que se torne seu parceiro. As perspectivas astrais são excelentes no trabalho. Os novos contatos que irá fazer podem gerar sucessos muito concretos, tanto no lado profissional como no lado econômico. Viver de maneira correta e equilibrada só pode lhe fazer bem. Deixe as discussões de lado, pois isso afeta sua saúde. Números da sorte: 23 – 41 – 3 – 19

Escorpião (23/10 – 21/11)

Se você realmente quer obter bons resultados sentimentais, tem que falar um pouco mais com essa pessoa e descobrir todos os elementos que lhe darão alguma estabilidade. No trabalho, tudo tem uma solução, apenas deve pôr mãos à obra e no final verá que pode cumprir com todos os seus esforços. Além de cuidar do seu corpo, também deve cuidar da sua mente porque os dois funcionam juntos e assim obterá bem-estar. Números da sorte: 7 – 55 – 20 – 11

Sagitário (22/11 – 21/12)

A magia do amor fará com que queira oferecer a essa pessoa uma imagem sua que é muito mais focada nas virtudes. Mostre tudo que dará mais certo. No seu horizonte profissional estão aparecendo novas metas e desafios, trabalhando concentrado e fazendo uso das suas habilidades conquistará o sucesso. Faça mudanças na sua forma de se alimentar, evitando alimentos fritos e ricos em gordura, além de doces. Números da sorte: 46 – 29 – 32 – 55

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você está em um jogo que pode ser maravilhoso. Está focado em uma pessoa que o complementa e é por isso que deve lutar para ficar com ela. No trabalho, entrará em um ciclo muito positivo. Terá grandes chances de sucesso e reconhecimento e as relações com os superiores serão agradáveis. Com a sua saúde não vá além do que o corpo pede, não se arrisque com metas difíceis e vá com calma. Números da sorte: 22 – 5 – 36 – 8

Aquário (21/01 – 19/02)

A pessoa que espera ter ao seu lado está dando sinais de que está interessada em você. Veja o momento certo para tocar no assunto. Nos próximos dias estará com muita energia para desenvolver seu trabalho. Vai estar muito positivo e proativo o fará com que atinja as metas que vai se propor. Garantir saúde e energia é essencial para levar um estilo de vida regular e equilibrado. Leve a vida com mais calma. Números da sorte: 18 – 2 – 53 – 24

Peixes (20/02 – 20/03)

Tudo o que sempre quis no amor pode estar ao seu lado. É uma questão de abrir os olhos e ver o comportamento de alguém em relação a você. No campo laboral uma novidade o envolverá e o estimulará a ser mais criativo. Terá a oportunidade de dar o máximo de liberdade às suas ideias e depois vê-las realizadas. Para manter seu corpo em forma defina as metas que deseja alcançar e vá atrás delas. Lembre-se de ir aos poucos. Números da sorte: 11 – 46 – 39 – 5

