Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/09) para o seu signo

ÁRIES: O final de semana começa tenso e você vai ter que usar toda a energia do seu signo para encarar os pepinos que devem surgir. Se pintar a vontade de experimentar algo diferente no visual, investir em mudanças no seu guarda-roupa ou qualquer coisa nessa área, é melhor ter cuidado porque há chance de não gostar do resultado mais tarde.

TOURO: Se ainda precisa cuidar de alguns trabalhos que ficaram pendentes nesse sábado, saiba que você terá que redobrar a dedicação para terminar suas tarefas sem atropelos. Tenha cuidado com distrações e procure cuidar das obrigações primeiro, para só depois se divertir. Brigando com Saturno e Plutão logo cedo, a Lua pode atrapalhar o andamento de assuntos do dia a dia, inclusive alguns ligados à saúde.

GÊMEOS: Você começa o final de semana com a Lua em sua Casa 5, mas nem tudo vai ser tão divertido quanto gostaria. Apesar de abrir o sábado em seu paraíso astral, a Lua vai se desentender com Plutão e Saturno logo cedo, sinal de que podem surgir imprevistos ou problemas para atrapalhar os seus planos de lazer. Aposte no jogo de cintura para tentar voltar aos trilhos e salvar alguns momentos divertidos pelo menos.

CÂNCER: Embora a Lua continue em sua Casa 4, a convivência com a família pode passar por alguns momentos tensos logo cedo. Brigando com Saturno e Plutão, a Lua indica que os relacionamentos podem se complicar, especialmente se você tiver que dividir as pessoas que ama com alguém de fora. Para evitar atritos, tente controlar a possessividade e não deixe que o ciúme guie os seus sentimentos e, pior ainda, as suas atitudes.

LEÃO: Neste sábado, concentre-se no serviço para resolver algumas coisinhas que estavam pendentes e que não deu tempo de terminar durante a semana. Seja em casa ou no trabalho, as estrelas indicam que será preciso um esforço extra para colocar tudo em ordem, mas você deve dar conta do recado. A Lua se desentende com Plutão e Saturno, sinal de que mal-entendidos ou perda de informações não estão descartados, por isso, redobre a atenção em tudo o que fizer.

VIRGEM: As finanças precisam de supervisão e é melhor maneirar um pouco nos gastos neste sábado. Embora a Lua destaque sua habilidade para lidar com dinheiro, ela vai se desentender com Saturno e Plutão na parte da manhã, sinal de que estará mais vulnerável a exagerar nos gastos ou embarcar em compras por impulso. Sabendo disso, tente se planejar para ficar dentro do orçamento, tá? Mais tarde, a Lua migra para Escorpião e o dia se torna mais leve e descontraído.

LIBRA: Embora seja dia de folga, nem tudo vai ser tão fácil quanto você gostaria, Libra! A Lua vai brigar com Plutão e Saturno logo cedo, deixando o clima meio tenso em casa. Você estará mais segura sobre o que sente e vai brigar com unhas e dentes para conseguir que as coisas sejam feitas do jeito que deseja. Só que essa atitude faz com que o relacionamento com a família fique complicado. Bater o pé e reclamar de tudo também não ajuda, certo?

ESCORPIÃO: Prepare-se para alguns altos e baixos logo cedo neste sábado! Com a Lua ainda infernizando o seu astral e, de quebra, brigando com Saturno e Plutão, você pode se chatear com gente fofoqueira ou mentirosa. Para evitar mal-entendidos, tenha cuidado com o que diz e escolha bem as palavras para não entrar em confusão. A boa notícia é que, mais tarde, a Lua entra em seu signo e ajuda a renovar sua energia.

SAGITÁRIO: As finanças vão precisar de um cuidado especial nesta manhã. A Lua briga com Vênus e Júpiter, por isso, há risco de ter prejuízo se estiver pensando em emprestar uma grana para um amigo. Também é melhor repensar alguns gastos e deixar os planos mais ambiciosos para outro momento, tá? À tarde, com a entrada da Lua no seu inferno astral, as coisas podem ficar um pouco mais sossegadas. Se pintar o desejo de sossegar no seu canto e se isolar de todo mundo, vá em frente!

CAPRICÓRNIO: Se ainda tem trabalho para fazer, prepare-se para ralar dobrado se quiser dar conta de tudo neste sábado. É que a Lua troca farpas com Saturno e Plutão, sinal de que o astral vai pesar no serviço. Além disso, seu jeito exigente e mandão pode dar as caras e será mais difícil se entender com a chefia se quiser que tudo seja feito do seu jeito. Tente ceder em alguns pontos e lide melhor com as críticas se quiser manter o emprego, tá?

AQUÁRIO: Você começa o final de semana com altas expectativas para um passeio ou viagem, mas talvez os seus planos não corram do jeito que gostaria. A Lua se desentende com Saturno e Plutão, deixando a manhã com um astral tenso e alguns imprevistos pelo caminho. Se for mesmo pegar a estrada, redobre a atenção e planeje direitinho cada etapa para diminuir os obstáculos, tá? Depois, a entrada da Lua em sua Casa das Realizações, você não vai poupar esforços para causar uma boa impressão e melhorar o que as pessoas pensam a seu respeito.

PEIXES: O final de semana começa tenso na parte da manhã e podem pintar atritos com os amigos. A Lua briga com Plutão e Saturno, avisando que as diferenças podem falar mais alto e nem todos os relacionamentos vão resistir numa boa. Se uma amizade já estava abalada, talvez chegue ao fim. Também pode bater boca com alguns seguidores e cortar essas pessoas de vez da sua lista de contato. Mais tarde, com a entrada da Lua em Escorpião, o seu temperamento pode esfriar e é capaz até de fazer as pazes e reatar os laços com um amigo.

Por João Bidu

