Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/08) para o seu signo

Áries

O céu aponta mudanças positivas no seu relacionamento e também nas relações com parentes. Todos os envolvidos conseguem perceber as necessidades de cada um com mais amorosidade e aceitação. Expresse o que sente e esteja aberto a fazer uma escuta mais generosa.

Touro

O céu aponta mudanças positivas no seu relacionamento e também nas relações com parentes. Todos os envolvidos conseguem perceber as necessidades de cada um com mais amorosidade e aceitação. Expresse o que sente e esteja aberto a fazer uma escuta mais generosa.

Gêmeos

Seus impulsos poderiam realmente levá-lo a um conflito. Tente ser discreto para evitar essas tendências. Você se sente capaz de enfrentar esses obstáculos. Seu estado de ânimo estará bem e você definitivamente será eficaz.

Câncer

Busque aceitar os fatos financeiros que vêm acontecendo e busque compreender como o cenário se apresenta e o quanto isso o fez curar situações fortes com superação. Se estiver nesta frequência, haverá méritos e crescimento espiritual.

Leão

Uma conversa importante o faz perceber melhor o quanto vem curando e ressignificando a sua vida como um todo. A área mais afetada hoje é a do trabalho. Você está em busca de uma vida mais simples e com significados especiais. Há curas na família.

Virgem

Uma conversa importante o faz perceber melhor o quanto vem curando e ressignificando a sua vida como um todo. A área mais afetada hoje é a do trabalho. Você está em busca de uma vida mais simples e com significados especiais. Há curas na família.

Libra

A sua cura reside na autoperceção que se dá por meio do outro. Olhe para o seu relacionamento ou para uma relação específica com amorosidade, se quiser entender o quanto o outro lhe faz e fez crescer. Seja sábio para ressignificar esse novo momento e para superar fatos difíceis.

Escorpião

É preciso curar os ressentimentos e tudo o que impede o seu florescimento. Esteja aberto para permitir o fluir da vida por meio do desapego e da aceitação de alguns fatos que não estão sob o seu controle. Seja leve e flexível, antes de mais nada, com a sua nova rotina.

Sagitário

Um novo olhar sobre a vida é necessário para limpar fatores cármicos e curar o seu relacionamento. Você deve manter uma postura calma e pacífica para interagir com a experiência e, assim, superar os desafios. O momento está favorável para interagir com as pessoas envolvidas. Tenha fé.

Capricórnio

Você é capaz de perceber o cenário no qual está inserido? Além disso, você segue cheio de expectativas e curas que devem ser respeitadas e aplicadas com sabedoria e entendimento. As decisões são projetadas em seus recursos materiais, para concluir metas que causam superação.

Aquário

É um bom dia para se resolver questões com amigos e projetos que esteja desenvolvendo. Mas antes é importante entender o quanto o cenário apresenta-se sensível e cheio de expectativas. Está em condições de seguir mais leve com tudo isso. Uma conversa é importante.

Peixes

Os processos curativos pelos quais vem passando são fortes e começam a surtir efeito. Busque soltar e curar os ressentimentos que geram prisões emocionais com pessoas muito próximas. Mudar é bom e necessário…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também