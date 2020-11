Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/11) para o seu signo

Áries

Você vai surpreender as pessoas que o rodeiam com a determinação que está mostrando para alcançar seus objetivos. Você precisa de relaxamento mental e físico. Tente imergir em uma atividade artística para recarregar suas baterias.

Touro

Vai ser possível se aproximar de certas pessoas – ignore as aparências, você vai se surpreender. Você vai sentir os efeitos de uma falta de nutrientes. Pense mais sobre o que é bom para os ossos.

Gêmeos

Seu senso de humor o torna mais popular do que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que você precisa para as reorganizações que está fazendo

Câncer

Você parece mais enérgico e determinado do que nunca. Siga as suas novas prioridades. Você vai se sentir cansado e precisa de uma mudança para fugir da rotina.

Leão

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discussões sérias. Concentre-se no que realmente importa. Evite debates acalorados que gastarão sua energia em vão. Você pode fazer isso, não tenha medo, apenas pense sobre as coisas com calma.

Virgem

Sua vida amorosa será o centro do palco, então saia de sua concha, sem demora! Você precisa recarregar as baterias e conseguir dormir mais e melhor se quiser ser bem sucedido.

Libra

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Escorpião

Sua sede de vida o leva para os prazeres extremos e agora é a hora de saborear a vida em todo seu esplendor. Sua atitude otimista vai fazer a diferença e facilmente compensará sua falta de sono. Certifique-se de dar tempo suficiente para comer refeições adequadas.

Sagitário

Você está entusiasmado com novas possibilidades. Parece que o destino está lhe dando uma mãozinha com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia descartar certos hábitos, diminua a quantidade de açúcar.

Capricórnio

Você deveria passar mais tempo considerando todos os fatores antes de tirar conclusões. Há um erro que precisa ser corrigido antes que você possa julgar de forma clara. Você está em boa forma, mas evite qualquer agitação no final do dia para manter seus níveis de energia elevados.

Aquário

Você oscila entre melancolia geral e alegria de viver, para o bem ou para o mal. Olhe para o futuro! Você se sentirá em boa forma e inquieto. Fazer exercício seria ideal para fortalecer as defesas do seu corpo.

Peixes

Você está amável e otimista e será o centro de atenções. Este é o momento para defender sua causa. Você acha difícil acompanhar o ritmo. Recarregar suas baterias ao ar fresco ajudaria, mas não se preocupe com isso.

